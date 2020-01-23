【MMA WOTD】台灣大選翌日港拳手奪勝而歸　台健身網紅參賽鬥踢拳

正當台灣沉醉於總統選舉的結果時，台灣格鬥盛事WOTD 同時上演。四名香港MMA拳手遠赴當地參賽，更奪下了兩場勝利。同場還有台灣健身界YouTuber 挑戰踢拳比賽⋯⋯

▍台灣格鬥界盛事WOTD-ETD

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WOTD - Enter The Dragon（龍爭虎鬥）簡稱「WOTD-ETD」，是去年開創的台灣賽事品牌。在台灣大選翌日（1月12日），在台北體育館進行WOTD-ETD第3站賽事。除了傳統的三大賽事：「武跆王」、「格鬥王」和業餘賽事之外，今度還新增了「鐵籠踢拳」比賽，讓更多搏擊運動愛好者能聚首一堂，一同享受賽事帶來的樂趣。

參與選手除了台灣本土精英選手外，更擴及到國外選手參賽。在上次的「WOTD-ETD 2」，便吸引了法國、香港、美國、加拿大、捷克等國選手參賽。（上次編輯Wilson也有份參賽呢！）

47場業餘MMA、踢拳賽事分別在早上及下午進行，兩節中間為台灣首個職業跆拳道賽事「武跆王」，晚上隆重上演3場職業MMA賽事「格鬥王」。

▍4港拳手參賽 奪兩勝而歸

WOTD業餘賽跟香港舉行的「業餘修斗」比賽略有不同，前者在8米的八角籠內進行，在賽制上使用最具權威的國際業餘格鬥組織 IMMAF 的競賽規則，配戴拳套、護脛作賽，除限制肘擊及膝擊頭部外，基本跟一般MMA無異。過去的「香港業餘修斗」則在平面地蓆場區進行，倒地後只允許身體打擊。

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因此對於香港選手而言，參加「業餘綜合格鬥積分賽」能夠獲得難得的經驗，實踐更加全面的MMA技巧，如「籠邊技巧」、「地面打擊」等。因此是次「業餘綜合格鬥積分賽」共吸引4名來自不同拳館的香港選手（4男）參賽。



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當中來自香港修斗拳館的「大師兄」許偉君，具有豐富的柔術及MMA經驗，不單是多屆香港業餘修斗賽冠軍，之前兩次參加WOTD賽事都大獲全勝，今次他對上UFC Gym Taiwan 的美國好手Raymond Ma。



賽事一開始兩人便馬上互相搶攻，具有摔跤底子的Raymond嘗試以單腿摔摔倒許偉君，但君師兄果然經驗老到，在落地時馬上使出反摔，反而取得上位壓制優勢。壓制一輪後，裁判要求雙方重新站起作賽。君師兄在激烈換拳間，Raymond眼角受傷流血。最後在第一回合完結休息期間，由於Raymond受傷，裁判宣判君師兄以「技術性擊倒」獲勝，為香港取得又一場勝利。

▍台健身YouTuber「健人蓋伊」挑戰踢拳比賽

「健人蓋伊」是台灣的健身界網紅，他在學修讀電影科系同時喜歡做運動及重訓，於是便踏上拍片推廣運動的「網紅路」。他最初是為了去年4月挑戰「館長」而開始學習踢拳，至今已在進行勢格鬥館訓練接近一年時間，今次是他第一次參加正式格鬥賽事。



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蓋伊為了參加比賽特地從本來的78公斤降重至70公斤，可見他十分重視今次賽事。他的對手是來自武甲的吳定剛。蓋伊在比賽中一直採取主動，表現相當不俗，跟與館長對決時截然不同，步法節奏都進步了很多。

去到第三回合時，蓋伊更一度抓到機會以膝擊重創對手，令裁判馬上讀秒。最終在第3回結束前1秒，蓋伊再次膝擊對手，以技術擊倒方式拿下勝利。

▍「影子」吳仲凱四連勝 青柳克明勇奪職業第二勝

WOTD-ETD03 『格鬥王』大賽，首場由兩位CTMMAA昇上職業的本土好手，黃證愷對上尤凱文。黃證愷大學時期從籃球場轉到格鬥場，開始接觸散打、巴西柔術和綜合格鬥，其中在巴西柔術成績特別亮眼，曾拿下IBJJF亞洲盃第二名。對手尤凱文不只是柔道科班出身，散打也曾拿下全運會冠軍。兩人在武術散打交手過3次，3次都由尤凱文獲勝，今兩人宿命第4度交手。3回合過後，由尤凱文以「一致判定」取勝。

第二場由「暴風小子」青柳克明臨危兩周前接下挑戰，迎戰菲律賓、桑搏雙料冠軍小馬那艾。今次青柳汲取了上次落敗的經驗，一改慢熱保守打法， 一開始便主動搶攻，最終在第二回合成功以十字固降服對手，勇奪職業生涯第二場勝利。

最後一場主賽，『影子』吳仲凱對上韓國選手金性旼。吳仲凱拿下WOTD-ETD02的勝利之後就留在台灣備賽，與台灣最頂尖的選手們一起訓練。可是，他這次在出賽前因訓練導致雙腳都受傷不適，只能帶傷迎戰來勢洶洶的韓國極真空手道黑帶金性旼。在三回合激戰後，裁判一致判定吳仲凱取勝，令他的連勝記錄推至四戰不敗！賽後他更把獎盃獻給一直默默支持自己的母親，場面溫馨感人。

