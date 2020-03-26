【國術】新時代下的中國功夫　線上線下傳揚大聖劈掛門

「非遺武術（大聖劈掛門）線上傳承計劃」日前於中環舉行了新聞發布會。該項計劃志在以不同方式，傳承大聖劈掛門的武術。策劃人之一的陸永盛先生表示，武術是傳統文化的重要組成部份，而大聖劈掛作為一門由北方紮根香港的拳法，與本地的歷史也息息相關。他希望透過今次計劃，讓優秀的傳統文化能夠傳承下去。

電子化的大聖劈掛

發布會於上星期六（3月21日），假中環中心地下H6 CONET舉行。出席嘉賓包括中國香港體育協會暨奧運會副會長貝鈞奇、考評局總監兼歷史學者麥勁生教授、大聖劈掛門國術總會主席羅健雄等。

是次計劃由「大中華非物質文化遺產傳藝會」與「李飛標國術體育會」共同籌備，並於去年底成功通過「非遺資助計劃—社區主導項目」的申請。主要希望透過網絡平台，吸引年輕一輩學習大聖劈掛門的武術。

主辦單位委託了製作公司，拍攝了16集「傳承影片」，介紹大聖劈掛門的基礎拳理以及自衛技巧。讓有興趣的朋友，可以先行在線上自學。與此同時，李飛標師傅亦會主講十場免費的「線下體驗工作坊」，為自學者提供親身求教的機會。此外，今次計劃亦會安排六場「校園推介演示活動」，向中學生推廣傳統武術的內涵。

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在新時代弘揚中國功夫

李飛標師傅自小跟隨父親李權學習大聖劈掛門拳術，之後在他的引薦底下，於19歲那年拜「猴王」陳秀中為師。1987年，李飛標師傅奉陳秀中之命，正式設館授徒。而在香港以外，他亦曾去到澳門、馬來西亞、夏威夷等地講學。

為了更有效地傳承國術，李飛標師傳一直都想透過嶄新的平台，向年青一輩推廣中國功夫。這個構思與「大中華非物質文化遺產傳藝會」的會長陸永盛先生可謂不謀而合。

陸永盛認為，武術是傳統文化的重要組成部份，而大聖劈掛作為一門由北方紮根香港的拳法，與本地的歷史息息相關。他們兩人希望透過今次計劃，將優秀的武術文化再次弘揚開去。未來他們亦會編纂一本《大聖劈掛門傳承電子書》，將大聖劈掛門的歷史、技法、系譜等，完整地記錄下來。

受疫情影響，現時較難安排「線下體驗工作坊」的場地，而「校園推介演示活動」的日期亦未能確定。但整體來講，計劃進度良好，第一部份共8集的「基礎篇」影片拍攝完畢，將會分期上載到官方網站播放。至於第二部份的「自我防衛篇」則正在籌備中，預計在一年內完成這階段計劃。

大家可以隨時登入網站，觀看影片並留意最新資訊。而李飛標師傅亦會定期在網站，為自學者解答練習過程中的疑難，發揮互聯網不限時地的「全天候」學習優勢。