【仁王2】日本國寶「七支刀」外型奇怪　銘文翻譯成歷史問題

《仁王2》的開場動畫出現了「用金色石頭打造外型特別用來斬鬼的刀」(可見編輯只是剛剛開始玩，請不要劇透啊)，而這把外型特別的刀在不同的遊戲中都出現過。而這些刀的原型，其實就是日本國寶「七支刀」。

由「六叉矛」到「七支刀」

七支刀是把在日本奈良縣天理市石上神宮由古傳下來鐵劍，全展74.8cm，劍身伸出六把枝刃。於過去一直被神宮稱作「六叉矛」，直到1874年神宮的大宮司菅政友，在仔細觀察這寶物後發現有銘文，去除了劍的鏽跡並嘗試破譯。因為菅政友有編寫《大日本史》的經歷，所以對日本史有認識，並從《日本書紀》中找到「七支刀」的描述，因此正名此武器為「七支刀」。

這把刀因為造型及平衡，被人認為並非實用兵器，而是作為祭祀象徵的藝術品。

銘文與一些歷史問題

刀上的銘文有正反兩面：

泰■四年十■月十六日丙午正陽造百錬■七支刀■辟百兵宜供供侯王■■■■作 表

先世以来未有此刀百濟■世■奇生聖音故為倭王旨造■■■世 裡

大意為：

此劍製於泰■四年十■月十六日的正午，造百練鋼七支刀，退百兵，合適送給侯王

此刀從未有過。百濟王世子寄居於聖音以下，造此刀給倭王以流傳後世

但其實當中有多種翻譯，而這些翻譯又跟當時的歷史問題有關。例如，此刀為百濟送給倭國的禮物，不過是上貢還是下賜，還是同等地位的禮物送贈？從中可以看到兩國在當時的外交狀況。

當中「聖音」中的「音」又有人指出應為「晉」，而「泰■四年」為「泰始四年(268 AD)」，西晉開國年份為266 AD，那麼此句就會變成「按晉皇帝之命，送此刀給倭國」，所以又可以說成是晉送給倭國的禮物。但也有說兩國有交流是東晉時期的事，所以各種說法都有。

外形相近及遊戲相關

雖然現時對翻譯並未有統一的看法，只是因為這把刀的外形很獨特，以致在很多遊戲中，只要需要一把與傳統和宗教有點關係的武器，就會用到七支刀(或類似外形的刀)：

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如果是現實，其外形亦能讓人聯想起《武備要略選》中的「狼筅」，只是狼筅是長兵器。狼筅（粵音同烍），由於形狀及材質與荼道所用的「茶筅」相近，因而得名。按戚繼光《練兵實紀雜集》所載，「狼筅乃用大毛竹，上截連四旁附枝，節節枒杈，視之粗可二尺，長一丈五六尺」，重量則為古制七斤。

鴛鴦陣圖解，最前方為藤牌、狼筅居後，長槍及鏜鈀手則在左右兩則，恃機攻擊，圖片擷取自http://bit.ly/2sf9Aqh

狼筅這種特殊的軍事用途，正正解釋了它在後世絕跡的原因。蓋因狼筅必須配合戰陣或其他兵器使用，否則「鮮克有濟」。莫說在現代社會，即便是在古代，民間也鮮有資源和機會進行兩軍對壘，狼筅沒落實屬必然的事。