【灘神影流】與刃牙齊名　從高校鐵拳寫實MMA到超人硬派格漫經典

如果要說到格鬥漫畫的經典，除了《刃牙》外，其實還有《灘神影流》系列。雖則《灘神影流》的知名度不及《刃牙》，但在不少漫迷眼中卻認為它才是「正統格漫」的王者。今天就跟大家說說《灘神影流》系列的第一部作品——高校鐵拳傳。

▍高校鐵拳傳故事簡介

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《高校鐵拳傳》（又名《轟天鐵拳傳》）是日本漫畫家猿渡哲也所畫的格鬥漫畫作品，於1993年至2003年間在集英社的《週刊YOUNG JUMP》連載。日文單行本由集英社出版，中譯本由大然文化及長鴻出版社發行，共42卷。

《高校鐵拳傳》是《灘神影流》的前作，故事講述主角宮澤熹一（日本古武術流派「灘神影流」繼承人）的格鬥成長經歷，以及圍繞作為武者楷模的父親靜虎、暴烈邪異的雙胞伯父鬼龍、日本摔角王者安恩木場、被當成人造兵器的堂兄弟卡魯西亞之間的故事。

▍灘神影流 VS. 刃牙系列

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《高校鐵拳傳》跟另一神作《刃牙》最大的分別在於，後者在故事設定及打鬥描畫方面走的是超現實誇張風格，角色所使出的招式都近乎超人技能，而《高》則盡量拿捏在現實可行的格鬥技巧上。（雖然續作《灘神影流》已經轉走超現實路線⋯⋯）尤其在漫畫中多次出現以寢技為主軸的對決，作者便多次畫出現實彷彿存在的關節技。（甚至有一些自創近乎摔角招式的寢技，如「百足鎖」等，讓人看了便想一試究竟。）例如在第十三卷中，便出現了騎牛鍛煉騎態平衡感、側面制壓木村鎖、腳踝鎖等等。

假如《刃牙》是以揭示武術凶惡的一面、並以不惜一切去追尋「強」而見稱，那麼《高校鐵拳傳》則是圍繞「不殺」的武道家命題發展。或者應該說，《刃》所帶給讀者的，是一種近乎浪漫的情感體驗，或滿足對於格鬥美學的想像，而《高》則著墨於光與暗、人與人、武道家、技術、父子傳承等的追求。由初時熹一的無知及不自覺，到父親靜虎身體力行，一面扮演嚴父的角色，一面極切愛護熹一。從鬼龍、靜虎、鷹尊三兄弟的交纏中，帶出「武」的正反面向及本質。

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▍灘神影流風格特色

《高校鐵拳傳》其中一個特點是，猿渡哲也在刻劃搏鬥場面時極具速度感、力量感，以及人體肌肉質感，但同時不帶超現實的色彩。在他趨於寫實的畫風下，人物的肌肉表現能讓人直觀的體會到力量。特別是及至《高》的中後期及續作《灘神影流》中，同樣細膩硬派的畫風還是非常罕見。

不得不提，在《高校鐵拳傳》的單行本後頁中，不時刊出猿渡老師跟當時不同武術家的個人專訪，當中包括骨法之父堀邊正史、PANCRASE選手船木誠勝、Volkhan、Andy Hug、Patrick Smith、八卷健志、Peter Aerts等等。猿渡哲也甚至把當代格鬥家投放在自己的漫畫中，如「食人義生」便是來自PANCRASE選手高橋義生，「安恩木場」來自巨人馬場等等。大家觀看時緊記切勿錯過了！

▍《高校鐵拳傳》到《灘神影流》

很坦白說，筆者喜歡《高校鐵拳傳》多於《灘神影流》。雖然在畫功及內容舖排上，《灘神影流》都比前傳進步得多。可是，從格鬥內容方面，在前傳連載期間MMA才正值發展階段，而作者明顯非常用心地參考真正格鬥技資料，然後呈現在漫畫當中，因此筆者在觀看時往往多了一分投入感。可是去到《灘神影流》時，作者卻漸漸捨棄這種寫實的動作埸面，取而代之的卻是「超現實」的氣功、子彈滑、幻突等等，變成了「超人打超人」的科幻作品。正因如此，本文雖以《灘神影流》為題，卻側重於介紹前傳的《高校鐵拳傳》。

最後，《高校鐵拳傳》可謂是一部非常幸運的漫畫，因為故事初期的佈局真的有點兒中二病、甚至難令人追看下去⋯⋯幸好當時它沒有被刷下來，最終成為格鬥漫畫的經典之一。