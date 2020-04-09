【實用文系列】八極拳盧韋斯師傅：大槍武藝基礎三式　扎、封、閉

大槍乃中國古典武藝的重要一環，亦是八極拳最具代表性的兵器。在台灣八極拳愛好者的努力底下，大槍逐步發展成一項獨立的競技運動，得到了世界不同武術愛好者的認可。 【武備志】今次邀請了「香港八極拳協會」的盧韋斯師傅，為大家示範八極大槍的基礎招式，從而讓大家更加了解大槍武術的內涵。而這一章會率先演示大槍競技三個最基本的動作：扎、封、閉。

閱讀指南

1. 本文的所有示範動作，均是採取右架。即示範者的前手為左手，後手為右手；重心腳為右腳，前腳為左腳。

2. 文字內容中的方向描述，如左右內外等，均是以示範者的角度敘事。

3. 本文會先示範整個動作路徑，再講解不同要點。動作路徑的順序會以亞拉伯數字標示，而要點則會以中國數字區分。

扎槍

槍的設計，乃是為了扎刺。因此大槍最核心的攻擊技術，便是被稱為「戳法」的扎刺。

【點擊圖片觀看扎槍示範】

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封槍

封槍屬「革法」的一種。所謂革法， 即是要錯開對方扎槍路徑，使之偏離原有路向。故此，革法的要求並非兩力相抗，而封槍便是要令對方的來槍，向自己右方旁落。

封槍與之後的閉槍，兩者動作都是以槍尖劃出一個圓圈。封槍為順時針劃圈，閉槍為逆時針劃圈。

【點擊圖片觀看封槍示範】

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閉槍

與封槍同屬「革法」，兩者動作都是以槍尖劃出一個圓圈。惟封槍乃順時針劃圈，而閉槍則是逆時針劃圈，使對方的槍向自己左方旁落。

【點擊圖片觀看閉槍示範】

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扎、封、閉，乃大槍武術中最基本的三個動作。習者在練習任何攻防招式前，都必需熟習此三式。盧韋斯師傅將會於下一章，聯同弟子為大家示範三式大槍的防守與還擊技巧，各位萬勿錯過。

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