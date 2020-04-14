許冠傑版《笑傲江湖》　高度還原明朝兵器全因一人

歌神許冠傑於早幾天舉辦了為香港人和醫護打氣，並於媒體和網絡免費直播的演唱會。大家在緬懷Sam的歌藝外，也懷念他七十至九十年代初以來，多套為香港人熟悉和傳誦的電影作品。Sam除了與許氏兄弟合作幾部作品和《最佳拍檔》系列家傳戶曉外，他也有幾套動作電影，如《紅牆飛龍》、《衛斯理傳奇》成為了經典。 這次我們為大家介紹他九十年代初，比較晚期的作品。這套作品許冠傑影憑歌貴，除了成為武俠片經典外，亦釀成了徐克和胡金銓的拍攝風波，這套作品便是1990年的《笑傲江湖》。

1990年電影版《笑傲江湖》雖說改編自金庸同名小說，但故事內容除了主要角色外，劇情徹頭徹尾的架空了原著小說大部份劇情。故事由原著模糊歷史時代背景，設定為徐克和胡金銓二人最愛的明朝。

《笑傲江湖》電影中劍客配劍造型，高度還原明朝受倭刀影響的風格。(電影截圖)

內容講述禁宮秘極「葵花寶典神秘失竊，錦衣衛大太監懷疑是林震南所為，為免失寶消息外傳，收買武林人士左冷禪暗中查實，遂派錦衣衛古金福率眾出京直搗林府。與此同時各路英雄為追尋藏書之地，互相殘殺；生性率直的華山派大弟子令狐沖(許冠傑 飾)與師妹岳靈珊(葉童 飾)受命救援都督林震南，適逢林府大難，沖、珊沿途被左冷禪追殺。令狐沖初入江湖時，武功平平，後得劍宗高人風清揚(鮑方 飾)授以獨孤九劍，結識了魔教長老曲洋與衡山派劉正風，二人在臨終之時授予令狐沖笑傲江湖之曲，令狐沖在逃避追殺時無意中與日月神教教主之獨生女任盈盈(張敏 飾)相識，在與東廠「錦衣衛」爭鬥中，令狐沖仗義而出，卻意外得悉師父岳不群(劉兆銘 飾)的偽善面目。最終，令狐沖用獨孤九劍擊敗師傅，因此看透紅塵，決心與眾師兄弟歸隱江湖。

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這套於1990年的武俠電影雖然大賣，但前後共用了六個導演，除了許冠傑一角外，數位主要演員幾度易人，雖然後來成為徐克《笑傲江湖》系列三部曲第一部開山作，卻也傳出徐克與胡金銓曾因拍攝理念而鬧分歧。而電影大紅外，又紅了主題曲《滄海一聲笑》，此曲至今亦成為武俠片經典神曲。

胡金銓是七十年代邵氏和台灣的新派武俠大師，作品有強烈個人美學風格和中國文化底蘊，胡金銓亦是徐克少年時代偶像。徐克一直很想與胡金銓合作，而金庸亦表示願意讓胡金銓拍攝《笑傲江湖》。後來徐克籌到開拍資金，便以監製身份邀胡金銓出任導演，還放手讓他在拍攝前做了大量準備和資料蒐集，所以雖然後來出街的版本，據說胡導的鏡頭部份只剪到十個，但電影中的官職品位、兵器道具、服裝佈景無不有根有據，讓電影具真實感體現一個明代江湖氛圍(這點下文會有補充)，這除了監製徐克本身是明朝歷史迷外，還要歸功於胡導的事前準備。

六大導演完成作品



二人出現分歧的背景，電影上映前已有媒體報道。雖然上映的版本甚具徐克風格，但綜合一些當年報道，應該在情節鋪排上為兩人主要分歧點。胡金銓曾說過「《笑傲江湖》應是部很浪漫，感情戲又佔很多的電影。」若以他以前的作品為參考，胡導作品較講究用不少篇幅引入劇情，節奏較慢熱，畫面講究精緻細膩，既有山水雲林，儒者文人的典雅，亦有道家無為情懷。而徐克武俠作品多政治隱喻，講究凌厲動作設計和視覺效果，又要融入一些攪笑商業元素。徐克曾不斷修改劇本和拍攝要求，最後惹來胡導退出，據說電影中女角出浴、餵藥，到最後有槍戰畫面應該是胡導退出後才加入。胡導退後，徐克和武術指導程小東親自接手，再邀得許鞍華救場部份段落，最後成為徐克、胡金銓、程小東、李惠民、金揚樺和許鞍華六大導演結晶品。



演員方面由開拍至出街，唯一沒有變動的主要演員便只有許冠傑一人。當年新聞指本來演員除許冠傑外，還有狄龍、石雋、後來換上白鷹(胡版《龍門客棧》那個宦官反派)、葉倩文和張曼玉、台灣的楊潔玫等，胡導退出後徐克曾找過岳華補戲但被拒。



後來部份演員因為檔期和其他不清楚的原因，換上了葉童、張敏、張學友、劉兆銘等演出。有說電影中改了設定將任盈盈寫為出身苗族，是胡導想讓葉倩文這個有「番書樣」氣質的女角能合理演出古裝，但後來換了張敏。至於許冠傑一直沒有遇到換角，有評論估計因為他在新藝城年代與徐克的合作關係，應該是徐克的主意讓他一直留下來。而後來金庸曾評論許冠傑飾演的令狐沖，說許冠傑的演出被公認性格最符合原著男主角的性格，但許當時的年紀太大了(1990年許冠傑已42歲)，算是「老師兄」，雖然有風流倜儻，但略欠缺外形。

徐克《笑傲江湖》三部曲，相較於最終一部《東方不敗再起風雲》的設計造型誇張而甚多天馬行空，許冠傑這一部在兵器和服飾設計上被評為認真製作，這或要歸功於胡金銓的用心。《笑傲江湖》電影中劍士們的長劍造型，已高度還原明代長劍。明代是中國最後一個朝代將劍作為制式武器介入戰爭中。軍隊中士兵及低級軍官基本佩刀，而中高級軍官佩劍之風猶盛。存世的明代長劍款式多樣、裝飾簡單，裝飾大多以鐵和銅為主。

電影高度還原明朝兵器



據內地媒體「電影中的冷兵器」分析，《笑傲江湖》電影中，令狐沖和華山弟子手持的長劍，就採用了盤鐔、瓜形劍首，這種劍的形制，正是明中後期受到日本刀影響下的產物。當時戰場劍與民造劍出現了類似於日本刀鐔的盤形護手，這種護手最大面積的保護了手部，而葫蘆形或者瓜形的大比例劍首則平衡了配重，當時無論是高級軍官還是民間俠客，都喜歡用實用的盤鐔護手，這在畫作，雕刻和實物都有佐證。



而明朝作為宋代手刀的直接延續，出現了雁翅刀和工部造腰刀。而電影《笑傲江湖》、《東方不敗》、甚至是後來的《新龍門客棧》中，東廠番子所使用的腰刀，都具明朝中晚期的工部造腰刀的特色。這一類腰刀刀身比普通雁翎刀刀姿直，刀頭相對比較鈍，刀尖夾角大約為45度，與普通雁翅刀的區別是刀尖部份無鋸齒，在距離刀鐔大約10-20釐米處有類似吞口一樣的凸起，並以這道凸起為界限，刀背同時開反刃，並且有一條細血槽直到刀尖。(1)

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2018年金庸離世時，許冠傑曾回應表示，多謝金庸創造了令狐沖這個角色，他因為這角色而獲得很多，也都因為這個角色有一首《滄海一聲笑》。黃霑曲詞寫給許冠傑，而黃霑覺得因為是金庸作品，所以能引導創作出一首這麼好歌。而除了這首武俠片名曲外，對小編來說電影中飾演風清揚的鮑方有一番話，對我印象甚深：

我在外面被人趕，到了這你又讓我走。我該到哪裡？武功高，沒有用。英雄也不過是血肉之軀，只要江湖上那些偽君子或者小人，控制了你的親人，你也不過是個不堪一擊的弱者。其實人的感情比所有的武功都厲害。 電影透過這神來之筆，點出了武人俠士想笑傲江湖，循隱山林，卻身不由己。

(1)扔魚：《笑傲江湖》裡的明代長劍與工部腰刀，見「電影中的冷兵器」。