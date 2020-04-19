【戚繼光．紀效新書】戚家軍團練兵紀實　中國最早的徒手軍事武術

《紀效新書》乃抗倭名將戚繼光的心血結晶，詳細紀錄了戚家軍團在抗倭年間的練兵之法。而第十四卷《拳經捷要篇》，則收錄了一套集合當時各家之長的軍體拳法，被視為中國最早的徒手軍事武術。文首的一句「拳法似無預於大戰之技」，亦被無數人演繹，牽起無數爭議。要如何理解《紀效新書》的內容，似乎逐漸成為需要釐清的問題。

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《紀效新書》為明代著名兵書，寫於嘉靖六年（1560年），乃抗倭名將戚繼光在東南沿海平倭戰爭期間的經驗總結。按照萬曆二十三年的重刻本記述，「夫曰『紀效』，明非口耳空言；曰『新書』，所以明其出於法而不泥於法，合時措之宜也」。簡言之，「實事求是」便為全書核心。

原版的《紀效新書》一共分為十八卷，外加「卷首」一卷。內容涵蓋了各種行軍知識，包括士兵素質、軍隊紀律、佈陣要略等，亦介紹了不同的戰場兵器，如藤牌、弓箭以至各類短兵。

本作對後世的影響力極其深刻。普遍流行的兵法書籍，如中國的《孫子兵法》、日本的《五輪書》、普魯士的《戰爭論》等，大多都是描繪戰爭的抽象原則和社會根源，再借此延伸至各種為人處世的謀略，這些當然是專業的知識，但就跟實際戰爭的操作並無直接關係，更鮮有論及真正的行軍知識（詳見《一打一與萬打萬》之文）。

但《紀效新書》卻突破了這個框架，罕有地詳述了各種攻防陣式，乃至兵員的訓練要素。這在中國「重文輕武」的歷史氛圍下，尤其難得。故此後世研究古代戰爭的學者，大多都會參考本書。例如現代學者李碩先生，便在其著作《南北戰爭三百年》中，借鑑了《紀效新書》的資料，去反推出魏晉時代的軍事發展，足見此書的地位。

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集各家大成之《拳經捷要篇》

而在武術技法方面，則不可不提第十四卷《拳經捷要篇》，當中記錄了一套三十二式的軍體拳法。它由戚繼光本人所創編，曾參考了太祖長拳、綿張短打、少林棍法、巴子拳等不同地方武術，因此一直被視為研究明清武術的重要文獻：

古今拳家，宋太祖有三十二勢長拳，又有六步拳，猴拳，化拳。各勢各有所稱，而實大同小異。 至今之溫家七十二行拳，三十六合鎖，二十四棄探馬，入閃番，十二 短， 此亦善之善者也。 呂紅八下雖剛，未及綿張短打。山東李半天之腿，鷹爪王之拿，千跌張之跌，張伯敬之打，少林寺之棍與青田棍法相兼，楊氏鎗法，與巴子拳棍 ，皆今之有名者。 戚繼光《紀效新書‧拳經捷要篇》

另一個值得留意的地方是，《拳經捷要篇》中許多招式的名稱都與太極拳類同，如第一式懶扎衣、第四式拗單鞭等。至於前文提到過的巴子拳，亦有人認為是是八極拳的前身（兩者讀音相近）。事實上，早在第十一卷「短兵長用說」，戚繼光便已經借用俞大猶的《劍經》去解釋兵器用法，而《劍經》又恰好是南方武術的奠基理論之一。所以很多當下的南北流派，都會嘗試從《拳經捷要篇》尋找各自的歷史根源：

【點擊圖片觀看《拳經捷要篇》的部份招式】

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然而，這亦造成了很多對《紀效新書》的誤讀。例如有些武術流派就僅憑書中的片言隻語，去論證自己早在明清年間便已經出現，是真正歷史悠久的名門大派。而戚繼光在文首提到的一句「拳法似無預於大戰之技」，亦經常被人借來貶低搏擊運動的價值，並營造出「兵器比拳法為高」或「戰場武術才是真材實學」等諸般迷思。

其實所謂的「戰場武術」，與一般的搏擊武術根本就份屬不同範疇，兩者並無高低之處。這點在投稿文章《「戰場武術」就勝人一籌嗎？》便有所論及，在此不贅。至於戚繼光將軍的那一句話，亦純粹是從軍事的角度出發。若果就此斷定他是反對其他形式的武術，或除戰場兵陣之外其餘的武技都是無用，則顯然是過度演繹、誤己誤人。

無論如何，《紀效新書》的價值絕對是無庸置疑。不管是作為兵書還是拳譜，它都提供了豐富的研究資源，這或許就是它能夠歷久不衰的最重要原因。但關鍵是要把它理解得恰當，不致成為新時代的迷信。希望任何閱讀這部巨著的人都可以謹記。

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