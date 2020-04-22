【打天下】演莊惠宿敵李天愛　前港隊李剛慧盼以戲劇推空手道

「精彩不亮麗，起落是無常。」 這是漫畫《火鳳燎原》中的經典名句，指一個人參與了大小精彩戰役，但未必有機會分享到成果和喜悅，因而人生亦永遠料不到下一步會是跌宕起落，抑或成敗得失。 對大多數人來說，這份無常理應是年近不惑才能啟悟到的道理。但對很多青年運動員來說，便很早能明白箇中三味，世情冷暖。就以剛剛大學畢業的前香港空手道代表隊成員李剛慧來說，多年來的運動員生涯，便讓她明白這世道人生，起落無常。有份參演電視劇《打天下》的她更娓娓道出，希望透過這套作品，讓更多觀眾認識運動員生涯究竟是怎麼？ 文字、拍攝、剪接：賴家俊 場地：千月堂日本傳統劍術道場

李剛慧和弟弟李智剛，都是香港空手道運動員(李剛慧現已退役)，姐弟二人都熱中空手道，但並非來自家學淵源，而是2009年一次機緣下，在一所體育館見到有空手道班招生，家人想女孩子學好空手道保護自己，也讓身子不太好的女兒可以強身健體。結果剛慧在十四、五歲的年紀開始接觸空手道，並帶著弟弟一同學習。

前港隊空手道運動員李剛慧，於《打天下》中飾演李天愛一角。 「空手道是講究收放自如，無先手而點到即止。我學習的流派是剛柔流，據我理解這流派強調剛柔吞吐，配合呼吸和發力力度，互相配合調整，剛柔並重，以柔化剛力，以剛力擊退敵人。」



本來打算只是強身健體才學習空手道，但剛慧甚具天份，一開始學習便跳色帶晉級，大約三年時間便考得黑帶初段，更奪得第一屆香港剛柔流大賽搏擊冠軍。期間在教練介紹下獲選拔加入香港空手道港隊青訓班，讓剛慧在學習傳統空手道之餘，也有機會參與競技空手道的訓練和比賽，更初試啼聲代表香港打第一屆東亞青少年空手道錦標賽套拳項目。

運動員生涯中寶貴一課

運動員生涯上了很多寶貴一課，第一課便是不能貪多。剛慧自投身空手道運動員後，同時參與搏擊(自由組手)和套拳(形)兩項賽事，兩項賽事均打出不錯成績，經常保持在香港頭三之列。2016年一次大賽中，她同時打入搏擊和套拳準決賽之列，但她在搏擊四強戰中整傷手，但另一邊廂她已晉級了套拳決賽，最後要在不斷急救治療下，她才在組手得亞軍而在套拳奪冠。經過這次教訓，她明白人不可貪心想兩者兼得，因為很容易在其中一方的受傷而影響另一邊的表現，因而決定專研套拳項目。



「套拳由很多空手道基本招式組合而成，很多技巧蘊含其中，在我參與競技空手道比賽時總覺得缺少了點東西，所以選擇多參透套拳，並以此項目代表香港出賽。」



在港隊大約六、七年的歲月，剛慧出戰多個大賽，且大多名列三甲，顛峰期更晉身全國第七之列。可是縱然打下了多個亮麗戰績，但人生起伏，窮達有命，有時人算不如天算。而且每個人都有他要履行的責任，剛慧選擇了另一個身份去推廣空手道。

李剛慧是第一屆香港剛柔流大賽搏擊冠軍。

「2019年我打最後兩站全國賽，並打入全國第七和第九，但當時我身份是港隊第二梯隊，要全港頭五名才可留在港隊。而我在全港賽前發燒輸了比賽，資格仍未能達標，不能留在港隊。時值我大學畢業，我是家中長女，父母也年紀大了，我有責任工作幫補家計，於是我決定退役，找一份薪水不高但時間穩定的工作，可以讓我公餘回大學義務教拳，向其他方向發展。」



多年來，除了參加比賽以外，剛慧亦和弟弟智剛開設Facebook專頁，分享二人學習空手道點滴，既讓大眾認識香港空手道運動員，亦記錄姐弟二人互相激勵學習的成長點滴。



「我十四歲才學空手道，弟弟比我小六年，我較年長易吸收，那時課後由我教他。但我入港隊時已十六歲，屬偏大年紀，而且兼職運動員不是重點培訓組別，所以比賽經驗不會較同年高。後來弟弟升上中學便有機會入港隊，他能有較多比賽經驗與我這個姐姐分享，大家可以互相研究怎樣發力，如何做好套拳，如何有更好的練習方法。」



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空手道是講究收放自如，無先手而點到即止。

以戲劇推廣空手道

有一天，剛慧收到歐錦棠的電話，向她詢問有關空手道運動員的訓練點滴和趣事，並邀請她參演《打天下》其中一角。剛慧聽過故事大綱後，感到十分熱血，也想參與其事讓更多香港人認識怎麼叫空手道。 誠蒙棠哥和導演不嫌棄她沒受過演藝訓練，所以答應參演李天愛一角，在劇中成為主角莊惠(談善言 飾)爭入東奧代表資格的宿敵。



人生無常，剛慧表示運動員生涯有時就好像電視劇的情節一樣曲折，很多意想不到的事會突然遇上，可能是受傷，可能是各種你意想不到的機會或際遇。她希望能透過《打天下》這套劇，讓觀眾認識運動員的起跌﹐他們所遇到的人和事。



成長是一種閱歷，學習空手道十年，李剛慧表示在武術和運動員生涯上都得著甚多，上了多個寶貴的人生課。或言道「精彩不亮麗，起落是無常」，起落雖然是無常，但對剛慧來說，儘管錯過了一些難得的機會，亦未必一切盡如人意可一償夙願，但這十年對她來說既精彩，也亮麗！

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運動員生涯對李剛慧來說得著甚多。