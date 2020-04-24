【第一神拳】猛擊拳Smash　連泰臣也曾嘗盡苦頭

浪速之虎．千堂武士是在《第一神拳》中與主角幕之內一步同樣使用埋身肉搏打法的的強敵之一。綽號「Rocky」 和「浪速之虎」的千堂武士以傳奇重量級拳手Rocky Marciano，以及日本拳手赤井英和(綽號正正是「浪速之Rocky」)作為角色藍本。不過，雖然千堂武士的打法雖然是模仿Rocky Marciano，但千堂的拿手絕技猛擊拳(Smash)卻是來自另一位著名拳手，那就是曾與泰臣激戰的Donovan "Razor" Ruddock。

在《第一神拳》中，千堂武士是屬於中近距離的重擊型拳手。拿手絕技為猛擊拳(Smash)及其變化技「超低空猛擊拳」和「變換方位猛擊拳」等。在故事中，這招「猛擊拳」曾讓主角幕之內一步大為頭痛。而在現實中，這一招其實也曾經讓北美拳壇聞風喪膽，更一度讓傳奇重量級拳手泰臣嘗盡苦頭。

千堂武士的猛擊拳Smash。圖片來源：https://bit.ly/34Zr1uu

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猛擊拳Smash

猛擊拳由Donovan "Razor" Ruddock所創，拳路介乎上勾拳與直拳之間，被Ruddock稱之為The Smash。Ruddock曾經在一場比賽中因為對手嚴密的防守而導致一般拳路的攻擊都未能有效擊中，於是便運用了這個以上勾拳軌道打出的直拳去破解對手的防禦。之後，Ruddock就繼續鑽研The Smash的打法並成為了他的拿手技術之一。

雖然《第一神拳》的描繪方式多數誇張法為主，但千堂武士使用的猛擊拳Smash和Ruddock在現實使用的The Smash實際上也頗為相近。雖然未至於千堂經典的超低空猛擊拳那樣大動作，但Ruddock全力攻擊的時候，手臂也會大幅度由下至上攻擊。

猛擊拳能夠將對手殺過措手不及的原因在於它難以預測的攻擊軌道。在出拳時，猛擊拳是像要打出身體勾拳(Body Hook)般把手肘降到腰部的位置，但是其打擊軌道卻是像上勾拳那樣以大動作直接從下而上打向對手的下顎。而跟正常的上勾拳不同，猛擊拳雖然是以上勾拳的軌道擊出，但中途卻是以直拳的方式打向對手。

一般的上勾拳是把手臂保持在45度角的近距離攻擊，但因為猛擊拳會把手臂伸直，除了在近距離時威力大增外，也可以在較遠的距離發動突擊。另外，現實中The Smash的基本攻擊軌道雖然是由下斜上攻擊，但因為攻擊距離長的關係，這招可以因應對手的反應而調整，改為攻擊腹部或是中途把手肘抬高變為正常的左勾拳等。

+ 3 + 2

因為猛擊拳的打擊軌道不正常，能在對手意想不到的角度施襲，讓突破對手防禦的機會大增。加上這一招能同時把大腿、腰部和手臂的力量全部都用上，全力出擊的猛擊拳威力絕對是非常驚人。

但當然，要使用這招是需要很強的突進力，而且因為是大幅度的攻擊，時機拿得不準的話，身體一邊的防禦完全是卸了下來，讓自己處於劣勢。這大概亦是The Smash在現實中只有Ruddock才能完全駕馭的原因。

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假如世界排名第一的不是泰臣...

綽號「剃刀」(Razor)的Donovan Ruddock是牙買加裔籍的加拿大職業拳擊手，於1982年至2001年間活躍拳壇，在2015一度復出後正式退休，職業生涯40勝6敗1和。

Donovan Ruddock 於1992年擊敗Greg Page。tu'pi圖片來源：Getty Images

Donovan Ruddock以重拳見稱，而讓他特別的是，他大部份的KO勝利都是由他在傳統架式(左腳在前，右腳在後)下以左手發動的The Smash獲得。

在1990年時，能夠當Ruddock對手的人已經寥寥可數，雖然Ruddock希望挑戰剛成為重量級冠軍的荷里菲特(Evander Holyfield)，但荷里菲特最終選擇了迎戰前重量級拳王科曼(George Foreman)。

從1982出道到1990年間，Ruddock已經獲得了25勝1敗1和的成績，而25勝當中有18場是以KO或TKO擊倒對手。於1990年時，他已經是世界排名第二的拳擊手。在拳王荷里菲特已另有安排下，世界排名第二的Ruddock唯有轉向出戰當時世界排名第一的拳手 - 泰臣(Mike Tyson)。

Ruddock和泰臣萬眾期待的一戰在1991年3月18日展開，兩人一開始就一如預料般激戰起來，但Ruddock於第七回合在受到泰臣連擊時被拳證以TKO終止賽事。這個TKO令現場觀眾大為不滿，導致拳證Richard Steele 需要在雜物亂飛的情況下被護送離場。

在群情洶湧下，Ruddock和泰臣立即被安排在1991年6月28日進行第二戰。而今次，兩人結結實實打了12回合，最後由泰臣以一致裁定勝出。

敗給泰臣之後的Ruddock雖然成功在之後兩場賽事中獲勝，但在1992年10月的WBC重量級冠軍挑戰權爭奪戰中負於劉易斯(Lennox Lewis)。Ruddock在1995與Tommy Morrison一戰落敗後，曾一度退出拳壇，直到1998年才再次復出。2000年時本來有機會挑戰 WBO重量級冠軍Vitali Klitschko，但最後Ruddock因傷被迫退出。

Ruddock在2015年短暫復出後正式退役。他在2003年The Ring雜誌「100位最傑出打擊者」中排名第70位。