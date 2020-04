【UFC 249】以Ferguson對Gaethje打頭陣　UFC八日内舉辦三個大會

UFC主席Dana White一直堅持UFC 249會在5月9日舉行,而上周五,White就進一步透露,UFC 249不但會如期舉行,更會是八天內三個大會中的首個賽事。包括UFC 249在内,UFC將會在5月舉辦四個大會,讓UFC在6月能夠追回原定賽程表的進度。

Dana White早前在訪問中確認UFC 249將會按計劃於5月9日舉行,接著會在5月13日(星期三)和5月16日(星期六)舉辦兩個UFC Fight Night大會,讓UFC於八天內在佛羅里達州舉辦三個大會。除此之外,UFC將會於5月23日在另一個暫未公布的場所舉行5月的第四個大會。

疫情至今,Dana White一直努力讓UFC恢復舉辦賽事。圖片來源:Getty Images

在UFC現任155磅輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov 缺席的情況下,作爲頭炮的UFC 249重頭戲改爲由輕量級排名第一的Tony Ferguson與排名第四的Justin Gaethje爭奪臨時輕量級冠軍。而UFC 249另一場重要比賽則是由UFC雙料冠軍Henry Cejudo迎戰Dominick Cruz,為他的UFC 135磅雛量級冠軍寶座進行衛冕。

雖然Dana White曾表示UFC 249會帶來三場冠軍戰,但因爲雙料女子冠軍Amanda Nunes早前以準備不足為由而退出,導致UFC 249只能為觀衆帶來兩場冠軍賽。

在佛羅里達州委員會和商業與專業法規部監察下,5月9日的UFC 249及之後5月13日和16日的賽事都會在佛羅里達州的VyStar老兵紀念球館以不對公眾開放的閉門作賽方式進行。

VyStar老兵紀念球館。圖片來源:官方圖片https://bit.ly/2KGIfDS

根據目前的計劃,Dana White認爲去到6月UFC就可以追回賽程的進度,讓2020年餘下的賽事能夠依照年初時定下的日期舉行。至於基礎設施正在建設的UFC格鬥島則預計在6月就可以投入使用,為進行國際賽事帶來多一個場地。

對於之後的賽事會在哪個場地及何時能讓觀衆再次入場,Dana White就表示這些仍是一個未知數,整體情況要取決於疫情在未來幾個月中的發展,但他預料會需要閉門作賽一段很長的時間。

UFC大概要一段時間才能恢復有觀衆在場。圖片來源:Getty Images

雖然UFC堅持恢復舉辦賽事讓Dana Whit飽受抨擊,但他再次表明UFC將會盡其所能並投放大量的資金去確保選手和所有相關人員的安全。

「選手、委員會、裁判員及所有在場的工作人員,你要擔心每個人的健康和安全。要做到這點絕不便宜。可以説是價錢昂貴。這是個艱難的決定,但是總要有一個人去邁出第一步,從這個情況走出出去。 我們總不能只是待在家中直到十二月。」

UFC 249預定陣容:

- Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

- Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

- Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

- Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

- Donald Cerrone vs. Anthony Pettis

- Greg Hardy vs. Yorgan De Castro

- Alexey Oleynik vs. Fabricio Werdum

- Ryan Spann vs. Sam Alvey

- Carla Esparza vs. Michelle Waterson

- Ronaldo Souza vs. Uriah Hall

- Vicente Luque vs. Niko Price

- Charles Rosa vs. Bryce Mitchell