【五一勞動節】夜粥：廣東武術獨有風景　舊時代武人的苦澀與情誼

今天是「五一勞動節」，乃爭取工人權益的日子。在疫情打擊之下，不論是打工仔或武術教練，今年都過得異常苦澀。事實上，「工資少、工時長」一直都是香港人的日常寫照。俗語裡常言的「食夜粥」，便是這種狀態下的時代產物。

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據傳昔日在廣州一帶的武館，在教場旁邊都建有火爐，作煲粥之用。一眾基層弟子由於白天要上班，通常是在黃昏或晚間時段跑到武館上課。練完後身體又累又餓，卻不能消化太多食物，於是他們在課後都會圍著火爐吃粥。這些粥通常是由武館的雜役或師娘等副手，在上課之初便開始熬煮。

所以廣東人說「吃過夜粥」，便有練過功夫之意。

一碗平淡的粥水，背後卻是廣東武一道特殊的風光。（圖片擷取自https://bit.ly/2KQMdtG）

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這種文化後來亦傳到了香港。據前輩所述，其時做徒弟的，每日下班就輪流負責買菜，然後到武館做晚飯。之後便一齊練武，直至夜宵時間才離去。由於香港的武館地方比廣州狹小，很多更是在天台僭建的，根本不具備圍爐吃粥的條件，故此有知道門路的小販，特別喜歡在每夜十點之後，在武館林立的地區，以手推車售賣粥品。做完劇烈運動，吃碗容易消化的粥，既可充飢，亦不影響睡眠。附近食肆有見於此，亦紛紛提供宵夜粥品，「食夜粥」的傳統，遂得以承傳下來。

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隨著天台武館日漸式微，小販又失去了生存空間，「夜粥」文化也就消失了。今天的習武者若然想吃夜宵，恐怕只得光顧快餐店和茶餐廳了。不曉得當下大家練習完後，會吃甚麼呢？

【武備志】仝人祝各位打工仔與習武者捱過這段艱難歲月，之後繼續有功練！

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