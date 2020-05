【拳擊】泰臣練習片段網上瘋傳　宿敵荷里菲特亦暗示復出

在前世界重量級拳王泰臣(Mike Tyson)宣布計劃復出參戰慈善拳擊賽後,另一位前世界重量級拳王荷里菲特(Evander Holyfield)亦在社交媒體上暗示自己將會捲土重來。

荷里菲特(右)1995年迎戰Ray Mercer。圖片來源:Getty Images

現年57歲的荷里菲特是世界上唯一曾四次贏得 WBA 重量級拳擊冠軍的拳王,他曾在泰臣身上取得兩場勝利,也是當年泰臣著名咬人事件的受害者。荷里菲特在2011年後就沒有在出賽,並在2014正式宣布退役。

不過近日他就在社交媒體Twitter上發布了一張照片寫著「Come Back」並以「挫折只會為捲土重來鋪路。」(A setback only paves the way for a comeback)為圖片說明,惹來他是否正在暗示將會復出的猜測。

A setback only paves the way for a comeback 🥊 pic.twitter.com/rBbWyVTL5z — Evander Holyfield (@holyfield) May 3, 2020

其實荷里菲特去年也曾透露計劃復出並像Floyd Mayweather Jr.那樣在日本出戰表演賽,加上當年的勁敵泰臣最近也宣布復出參戰慈善賽,說不定因此就再次燃起了荷里菲特復出的興趣。

不過比起荷里菲特單單的暗示,泰臣這位「地球上最凶惡的男人」(Baddest Man on the Planet)近日就以行動表示自己復出的意願,在三星期前就開始在家中每天接受著名搏擊教練Rafael Cordeiro的有氧運動和拳擊訓煉。上周在網上更流出泰臣最新的訓練影片,展示的速度和威力都讓很多人對泰臣的身手依舊感到驚嘆,令影片在網絡世界瘋傳。

連美國總統也忍不住為泰臣打氣。圖片來源:特朗普官方Twitter https://bit.ly/3fnWwmX

教練Rafael Cordeiro更說現時53歲的泰臣只要持續訓練5個月,不要說是慈善賽,就算是復出打一場真正的職業賽也沒有問題。

當然,雖然視頻上泰臣看似輕鬆,但已經一段時間沒有認真訓練的泰臣就表示他的訓練過程已經讓他周身痠痛。

【資料圖片】

