【羅馬重標槍】羅馬軍團遠兵首選不是弓箭　顛覆遠克近的兵器定律

提起羅馬軍團的首席遠程兵器，大家一定不會想起弓箭、投石索，而是會想起鼎鼎大名的「羅馬重標槍」（Pilum）。標槍文化源遠流長，到底羅馬標槍有甚麼獨特之處，使其能夠顛覆「以遠克近」的兵器定律呢？

▍歷史上最悠久的遠程兵器之一：標槍

標槍可以算是人類歷史上最悠久的遠程兵器之一。有考古證據顯示，在舊器時代初期（約260萬年或250萬年前-約100萬年前）開始，人類已學會使用標槍或投擲棍等工具。

在德國舍寧根市的一個煤礦中，便發現了七個木製矛狀物品殘骸。根據地層沉積磁性測年推算，這些武器大約有40萬年的歷史。挖掘出的文物由雲杉（Picea）樹乾製成，長度介乎1.83至2.25米之間。它們的最大厚度和重量位於木棒的前端，從前置重心推斷這些武器很可能用作標槍使用。

標槍均被不同文明沿用，在古埃及文明和古希臘文明都可以見到標槍的身影。古希臘輕盾兵（Peltast）便以標槍作為重裝步兵提供遠程支援。而在古代奧林匹克運動會中，「擲標槍」便作為五項田徑項目之一，可目「標槍」在希臘文明中有著相當的地位。

可是，若論標槍文明的代表作，則無疑是羅馬軍團所用的「羅馬重標槍」（Pilum）。

到底羅馬標槍有甚麼獨特之處，使其能夠名留青史呢？

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▍羅馬重標槍的種類及結構

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首先，必須指出羅馬軍隊絕對不是如一些人所想般「完全不用其他遠程兵器，只用標槍」。羅馬軍的支援部隊仍是會用弓箭、投石索、投射機等作遠距離攻擊，而「羅馬重標槍」則是作為羅馬軍主力部隊「羅馬軍團」（Roman Legion）的必備遠距離武器而已。直至公元三百年後，才逐漸遭到淘汰。

羅馬重標槍，英文稱為"Pilum"（複數為"Pila"），是古羅馬軍團專用的標槍，跟羅馬短劍（Gladius）、匕首（Pugio）、羅馬方盾（Scutum）一同作為軍團士兵的制式兵器。羅馬重標槍只是一個泛稱，當中包括了羅馬橫跨數百年的多種「重標槍」。當中普遍分成兩種：長距離用及短距離用。

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跟一般標槍不同，羅馬重標槍的金屬部份採取幼長鐵桿、菱形細尖頭的設計。槍體由木桿及幼長的金屬尖桿組成，標槍底端另置有細小金屬尖頭。（有說法指金屬幼桿具有容易折斷、避免敵方擲回的特性，下文會就此另作討論。）

最常見的羅馬重標槍制式，長度約為2米，鐵桿連同槍尖約為60厘米長，鐵桿的直徑約為7毫米，比菱形槍尖還要幼。重量遠比普通標槍重，視乎不同時期及用途而異，介乎於0.9-2.3公斤（2-5磅）。短距離用一般較重，而長距離用則較輕。部份重標槍甚至會在木桿末端加上類似金屬球體物，以加強標槍威力。它的射程最遠可達30多米，有效射程為15米之內。

槍頭跟木桿的連接方式主要有兩種：「嵌入式」及「莖接式」。嵌入式即把金屬部份真接嵌入到木桿中。而莖接式即把金屬底部延伸至槍桿中，再以金屬或木釘加固，部份還會在木桿及金屬的連接處加上金屬套件加強結構。

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▍羅馬重標槍真的會自動屈折，避免對方擲回嗎？

一直以來，有說法指「羅馬重標槍」的金屬幼桿以軟鐵製成，作用是讓標槍擊中任何目標時會抵受不住衝力而屈曲，令敵軍無法隨手撿來反擲。可是，愈來愈多的考古研究指出，有關說法可能只是個別例子。

首先，從考古發掘出的羅馬重標槍文物而言，其中金屬幼桿屈曲的樣本其實只佔極小部份，其他樣本的金屬幼桿仍然維持筆直狀態。因此，部份學者推斷「金屬桿屈曲」可能只是個別例子，可能是敵人嘗試移除標槍時令其意外屈曲，而非擊中時金屬桿自動屈曲（下文會再加說明）。

另外，有關「鐵桿屈曲」的說法，可能源自於古羅馬著名執政官蓋烏斯·馬略（Gaius Marius）對個別羅馬重標槍所進行的改良。不過，該設計並不會令鐵桿屈曲，而是令鐵桿跟木桿的連接鬆脫而已。

在《The pilum from Marius to Nero: a reconsideration of its development and function》中指出，他把其中一個固定鐵桿的釘子改為脆弱的木釘，這使木釘在撞擊時會自動斷裂，導致鐵桿向旁邊扭曲，令該標槍難以從盾牌上移除，亦能被免敵方重用。但有認見認為，有關設計可能會削弱木桿跟鐵桿的結構，令槍桿的勢能無法完整傳達至鐵桿上，減弱羅馬重標槍的威力。

總括而言，有關羅馬重標槍「鐵桿屈曲」之說，仍然有待分曉。

▍羅馬重標槍的特性：穿透力特強、盾牌無效化、擲槍兩用

跟「羅馬短劍」一樣，羅馬重標槍的成功一方面源於它自身的獨特效能，另一方面其實跟他們的裝備戰法有關。以下為羅馬軍團於羅馬重標槍的主要用法。

步兵的遠距兵器，是一個有11英寸（279毫米）或一英尺長的三角形尖銳鐵頭的標槍，稱為"Pilum"。一旦將其固定在盾牌上，就不可能將它們抽出。而當用力及有技巧投擲時，它們將毫不費力地穿透胸甲。 《兵法簡述》（De re militari）

他們同樣有另外兩個標槍，其中最大的一個是五英尺半長的桿和一個長9英寸（230毫米）的鐵製三角形頭。這以前被稱為"Pilum"，但現在則以"Spiculum"的名字而聞名。士兵們在使用這種武器時需特別要練習，因為當用力及有技巧投擲時，往往會穿透腳的盾牌和馬的胸甲。 《兵法簡述》（De re militari）

（一）穿盾傷敵：穿透力極強

當時戰場上，並不是所有士兵都能分配到護甲作保護，大多士兵都只能持盾作為主要的防護工具。而羅馬重標槍在設計上具有優異的穿透能力，直接使其成為「破盾」利器。

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當時戰場上，並不是所有士兵都能分配到護甲作保護，大多士兵都只能持盾作為主要的防護工具。而羅馬重標槍在設計上具有優異的穿透能力，直接使其成為「破盾」利器。

假若是一般標槍的話，槍身一般比短小的槍頭粗，所以通常只會卡在盾牌表面，較容易被對方移除。但羅馬重標槍比一般標槍更長更重，雖然射程較短，但卻大大加強打擊威力。在擊中目標時，整支標槍的重量會集中在菱形細尖槍頭上，輕易地在目標上擊出破洞。然後，比槍尖更為幼小的鐵桿，便能夠以極少磨擦力的情況下通過槍尖擊出的破口，順勢深入目標，造成傷害。

即使羅馬重標槍只是擊中敵方的盾牌，它亦能穿過並深入盾牌內部，以其60厘米的長鐵桿傷害盾後的敵方士兵。為了避免被標槍穿透擊中，對方只能盡量把盾牌遠離自己身驅，但這卻又會暴露了其他要害。

（二）盾牌無效化：釘在盾上妨礙活動

另一方面，即使對方幸運躲過穿盾的傷害，但深入盾牌的重標槍亦會成為敵人的「重擔」。

試想像一下，假如盾牌上釘住一柄2米長2公斤重（加上重量遠離的桿桿作用，體感重量更會大增）的長桿，必定會大大妨礙盾牌的活動能力，間接使其失去原本的防護作用，甚至也會嚴重影響持盾者的活動。在如此情況下，再配合羅馬士兵的戰術，便成就了羅馬軍的「必勝方程式」。

羅馬士兵的標準戰術是在衝鋒前（或被衝鋒）先擲出一支標槍，再用方盾逼近並以羅馬短劍應戰。敵方士兵在接戰前盾牌突然被絆住，敵人距離自己只有十多米，根本沒可能有足夠時間拔去標槍。如此情況下，他們要不就繼續持盾，但代價是自身活動能力將會大減，部隊陣形將變得鬆散。要不就拋棄手中盾牌，但就將會面對手持方盾的羅馬士兵。無論是哪個選擇，羅馬士兵都能佔盡優勢，立於不敗之地。

（三）近戰長兵：當成長矛使用

另外據不同資料記載顯示羅馬重標槍還可作為近戰兵器使用。

在康斯坦薩紀念碑的圖畫中，便描述凱撒大軍在高盧戰爭中以標槍當作長矛與高盧人對抗。另外在羅馬作家普魯塔克的《凱撒生平》中，亦描述了凱撒軍團以標槍刺傷龐培騎兵的故事。

羅馬重標槍可用來突刺，亦可用於反制騎兵衝鋒。某些羅馬重標槍更具有小護手，以便把標槍當作肉搏武器時可以保護士兵手部。

總括而言，羅馬重標槍之所以能夠顛覆「以遠克近」的兵器定律，取代弓箭成為羅馬軍團的遠程兵器首選，實全賴其過人的穿透能力、對盾效果，以及羅馬士兵戰術所致。

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