《對馬戰鬼》邀天心流兵法大師示範　盤腿坐也能快速拔刀

《對馬戰鬼(Ghost of Tsushima)》早前推出了新預告片，這款被叫作「PS4最後3A大作」的遊戲，以蒙古帝國於1274年入侵日本作背景，因為震撼的畫面與動作成了下半年很多機迷必玩之選。遊戲廠商原來為了忠實呈現日本的劍術和其他兵器技術，找了現實中的古流武術「天心流兵法」的兩位專家作示範。

第一次蒙古帝國入侵

《對馬戰鬼》的背景設定於1274年，當時蒙古帝國(元)入侵日本。按維基，當時元軍與屬國高麗從高麗合浦（今大韓民國鎮海灣馬山浦附近）出發，並登陸在日本本土與高麗之間的「對馬島」。玩家扮演一位武士境井仁，在遊戲中抵抗來襲的蒙古和高麗的三萬大軍。

歷史上，這並非蒙古帝國唯一一次侵略日本。除了1274年，1281元軍亦有派兵。這兩次侵略在日本合稱「元寇」或「蒙古襲来」，或依當時的日本年號稱抵禦元軍第一次進攻的戰事為「文永之役」，第二次為「弘安之役」。

遊戲的故事中指主角境井仁的家族挺身而出保護人民，卻慘被殲滅，境井仁為了報仇所以捨棄一直堅守的武士之道，對元軍展開反擊。

天心流兵法

遊戲開發商「Sucker Punch Productions」為了重現日本刀術，就請了天心流兵法的第十代宗家鍬海政雲和上年成為第十一代宗家的井手柳雪作示範。

(https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1035269798391738368)

天心流兵法是日本寛永年間(1624-1645)的時沢弥兵衛創造的一種古流武術，按源流來自德川幕府家的劍術指導柳生宗矩的新陰流。據說，侍奉柳生宗矩的時沢弥兵衛，把二百多個技法作整理，創出自己的流派，命名為天心流。天心流兵法中，除了劍術，亦包含拔刀術、槍術、十文字槍術、薙刀術、鎖鐮術、古柔術等的技法。而槍術方面，按官網所說，則是寶藏院分流陰派的槍術。

由於此武術來自於過去日本武士在生活中會使用的技術，所以在過去也會帶著一把小刀練習。另外，作為基本，天心流兵法會教導「殿中刀法鞘之中」，也就是不出刀的技法，例如以下的「柄打」，以及對方拔刀前以鞘末端打擊對方的「鐺返」：

除了很多的拔刀術亦有的站立和坐姿拔刀技術，更有交叉雙腿、盤腿而坐時拔刀的技術：

現時遊戲預計7月17推出，看畫面真的挺漂亮，不知遊戲內又能否坐著突然攻擊呢?

+ 2

延伸閲讀：

【迴力鏢】澳洲土著的傳統兵器 原來早發展自古埃及

【Atlatl】歷久不衰的投擲兵器 舊石器時代的擲矛器

【印度兵器】圖看四大文明古國之一 八種獨特的奇形冷兵器

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：