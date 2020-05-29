【MMA·電競】松本晃市郎：矢言稱霸《街頭霸王》的DEEP羽量級冠軍

有沒有想過，MMA拳手會轉型成為電競選手，立志稱霸兩個「擂台」？現年34歲的松本晃市郎，乃DEEP的前羽量級冠軍。2012年，他以「野人」（Jyobin）的稱號，成為《街頭霸王》（Street Fighter）系列的電競選手。他認為自己對搏擊時機的掌握，同樣能夠成為電競場上的銳利武器。

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搞笑藝人出身的MMA冠軍

松本晃市郎1986年出生於日本德島縣。他在高中期間學習柔道，曾奪得縣級賽事的66公斤級別冠軍。高中畢業後，他隻身來到大阪並考入了「吉本總合藝能學院」（NSC），與另一位搞笑藝人高橋秀和搭擋，以漫才組合「中央麥克風」正式出道，但兩年後便宣告解散。

而透過NSC的關係，松本晃市郎去到了大阪著名的P's LAB，接受MMA訓練，並在2006年成為職業選手。他最初於PANCRASE作賽，後來投身到DEEP。他曾在2009年的「DEEP 40 IMPACT輕量級王座決定戰」，以「一致判定」擊敗對手中尾受太郎，贏得首回合賽事。可惜在決勝回，負予菊野克紀。

2010年，松本晃市郎轉戰羽量級賽事，並在「DEEP 48 IMPACT」挑戰大塚隆史。最終松本晃市郎以3比2的成績勝出，奪得了DEEP的羽量級冠軍頭銜。2011年，他在「DEEP 55 IMPACT」以TKO擊敗對手長倉立尚，為職業生涯寫下完美句號。

2012年，他重組「中央麥克風」，再度以搞笑藝人的身份活躍幕前。同年他又創辦了格鬥技訓練館「Honey Trap」。想不到多姿多彩的他，會再開拓一個全新的領域，那就是電競。

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誓要稱霸兩個擂台

現時松本晃市郎已經在電競界出道超過八年，在日本或海外都有大批支持者。他接受BBC訪時表示，自己一直對電競非常有興趣，這些年來不斷留意著它的發展。自從在擂台上取得足夠的榮耀後，他便想透過電競去繼續挑戰自己。而為了跟最強的人比併，他選擇以最流行的格鬥遊戲《街頭霸王》，作為奮鬥的目標。

事實上，這條路絕不比格鬥運動員輕鬆。他形容只有那些努力不懈、堅持訓練的人，才可以在這個嚴酷的競賽環境生存。當然，他也有著與別不同的爭勝本錢，那就是由搏擊比賽所鍛煉出來的時機掌握。他懂得如何控制自己的感覺，進而贏得賽事。

他想成為唯一一個稱霸武術擂台和格鬥遊戲的人：

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【以下是松本晃市郎的《街頭霸王》競賽片段合集，比賽時他的化名為「野人」Jyobin】

近年搏擊運動與電競的關係日趨密切，亞洲最大型的MMA品牌ONE Championship便在前年成立了子公司ONE eSports，打算在電競行業大展拳腳。而其首席品牌大使，便是外號「大力鼠」（Mighty Mouse）的Demetrious Johnson。他一直都有在Twitch直播自己的打機實況，涵蓋《血源詛咒》、《鬥陣特攻》、《街頭霸王》、《絕地求生PUBG》等多款遊戲。他更曾經考慮在比賽生涯結束後，全職成為遊戲主播。

《街頭霸王》的製作人小野義德也認為，雖然很多人不願意承認電競為一項運動，但其實電競選手所做的事情，與運動員並無分別。

如此說來，MMA拳手轉型成為電競選手，也不是一件太難想像的事。

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