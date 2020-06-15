【地攤經濟】拳手送外賣渡時艱　盼打大賽改變命運

因為新冠疫情影響，全球多個搏擊運動比賽取消，多位二三線以下全職搏擊運動員要另謀生計，一兼多職，甚至擺地攤檔，希望大家關注業界從業員生計。

外賣拳王仍要外賣

有「外賣拳王」之稱，現年27歲的中國WBA雛量級拳王張方勇，曾從事保安、搬運、廚房工維生，現在一邊送外賣賺錢，一邊接受拳擊訓練。本來打算打出成績後，張方勇可以全職投身拳手生涯。今年四月，他本來參與WBC超蠅量級亞洲拳王賽事，與中國新人潘亞坤爭奪金腰帶，張方勇打算拿下這個洲際金腰帶，可獲自己拳館更多津貼補助，不用愁生計後可以放下外賣送遞員工作。

早兩年張方勇因不斷曝光內地媒體而爆紅，但強大人氣依然無法改變他生活，這幾年張他仍以任外賣車手維生。2019年5月，張方勇加入內地「職業拳手M23戰隊」，由拳館給予一定補助，讓他減少工作時間，而投入更多訓練時間。今年2月，他更隨隊團隊赴泰國集訓。

「只有拿到世界拳王，才能真正改變生活。其他人如果完全依靠底薪，生活根本不夠，還得做個兼職，大多數拳手都是這樣的。」

張方勇雖然獲得拳館部份補助，但隔離其間開支，同住親友失業等等，讓生活還是捉襟見肘，現在賽事停擺沒有獎金收入，他打算集訓過後便會重投送外賣工作。

有「外賣拳王」之稱的中國拳王張方勇。(Youtube)

拳賽策劃人也要「擺地攤」

疫情不止對拳手生活帶來影響，拳賽無限延期，何時復打仍是未知之數，拳賽策劃人也因此受到影響而要「擺地攤」。內地名主持人，搏擊賽事品牌《勇士的崛起》創辦人郭晨冬便是其中之一。

因為中國武術協會臨時阻止，原本於6月9日舉辦《勇士的崛起》比賽宣布取消。賽事創辦人及主持人郭晨冬於台上含淚宣布取消消息，他同時表示，旗下搏擊運動員，平時是沒有工資，他們主要收入來源自比賽。受當前特殊原因影響，搏擊比賽已有七個月未有舉辦，這就味著他旗下的搏擊運動員已7個月沒收入。

郭晨冬主動求變，說要想辦法為兄弟找出路。6月14日，郭晨冬在《勇士的榮耀》官方微博發了視頻，表示當日與拳手們擺地攤，架起「功夫地攤」易拉架招牌，打著「共享男友」行為藝術表演噱頭，一眾兄弟穿黑色T恤、戴上太陽眼鏡，陣容鼎盛排好陣勢﹐其間更有拳手表演金剛掌劈西瓜，片段郭晨冬還導演上身，在旁指導拍攝。

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這則「地攤」片段宣傳性質大於實際。郭晨冬除了是拳賽創辦人外，亦是內地資深媒體人，這次高調拍片擺地攤，並不是真的經營地攤生意，而是藉著這個近日熱搜字惹人關注，希望藉此作宣傳，引起大眾關注中國搏擊行業從業員生計問題。

新聞來源：新浪財經、搜狐體育

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