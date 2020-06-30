【泰臣生日】咬荷里菲特耳仔成經典　二人泯恩仇成好友

今天是前世界重量級拳王泰臣54歲生日，近日因為他宣布復出拳壇，再度成為大家焦點，這個「地球上最壞的人」很多往事再被重提。在23年前泰臣生日前兩天，在他對荷里菲特拳賽上，泰臣咬對方耳仔遭終止比賽一幕，成為體壇至今仍為人談論的反面教材。多年後的今天，這兩個當年「宿敵」已一笑泯恩仇成為好友，二人還經常拿咬耳仔事件來開玩笑，而荷里菲特亦有機會成為泰臣復出慈善賽對手。

1997年泰臣與荷里菲特再度交手，第三回合泰臣突然咬對方耳仔。(短片截圖)

泰臣和荷里菲特是九十年代拳壇宿敵，1997年6月28日二人再度交手，競逐WBA重量級拳王，在首兩回合荷里菲特都佔了主導，氣得泰臣暴跳如雷。賽事打到第三回合約四十秒左右，泰臣突然撲向荷里菲特咬他耳仔，拳證即場給予警告，若再犯會取消資格，但泰臣未幾再咬一口對方右耳，最後拳證終止比賽，判泰臣落敗，讓事件成為體育史上的醜陋一幕。賽後泰臣更遭剝奪世界排名及取消拳手牌照，並罰款300萬美元，直至98年才取消禁賽。

在拳迷角度來看，泰臣在擂台上從不乘人之危，擊倒對手從不補拳，因為這個習慣，所以雖然當時「惡名昭著」，但泰臣拳品仍為拳迷稱讚。然而相對泰臣，荷里菲特有很多挑釁踩界犯規小動作，卻惹怒了泰臣。他在賽後解釋咬人原因，表示二人在前後兩次對陣中，對方都用頭撞攻擊他，他的右眼亦因而受傷，並指對方並不如大家所見是一名正大光明的鬥士，為了報復他才咬對方耳朵。

事隔多年，兩人已放下恩仇，還經常以咬耳仔事件作梗或開玩笑。2013年泰臣和荷里菲特合拍了一個廣告，廣告內看到泰臣按響荷里菲特門鐘，對方開門後，泰臣送上一個盒子，入面裝有當年咬下的部份耳仔，泰臣接著說「對不起，荷里菲特，這是你的耳仔。」而荷里菲特則說：「我會好好收藏起來。」

荷里菲特後來推銷自己的BBQ醬汁生意時，在Twitter上寫上：「我們的BBQ醬汁很好吃，會讓你忍不住咬對方耳仔。」泰臣還在貼下留言：「荷里菲特的耳仔加上這個醬汁，會更可口美味！」

圖片來源：Twitter

圖片來源：Twitter

而上個月荷里菲特在Twitter發文為一個有關他的迷因(meme)闢謠，這個迷因說荷里菲特因為遭泰臣咬甩右耳，所以無法帶口罩而感到挫折。故此他在社交媒體拍了短片，幽默說自己不但仍有兩隻耳朵，還即場戴上口罩表示自己戴得好好。

網上流傳荷里菲特因無耳仔無法戴口罩的迷因。(網上圖片)

荷里菲特發文澄清誤會，還示範戴口罩。(網上圖片)

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