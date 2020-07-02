【俄國修憲】總統普京料執政至2036年 以柔道為人生指南

俄羅斯為期7天的公投結束，7月1日當局公布初步點票結果，指七成選民選民支持修憲，料現任總統普京可延續管治至2036年，成為俄羅斯最長任期總統。一直以來普京都以強人領袖形象現身媒體，除了曾拍到他打獵和健身外，更有造假照片合成他騎在熊人上，可見他強悍形象深入民心。現年68歲的普京熱愛多種運動外，亦是柔道好手，曾學習拳擊、桑博和柔道，是少數精於武術的政壇領袖。

普京（Vladimir Putin）於1952年出身在列寧格勒一個清貧家庭，父親曾在蘇軍服役並曾出戰對德衛國戰爭，母親是一名工廠女工。在蘇聯時代，普京有多年學習柔道和桑搏記錄，在加入前蘇聯特務機構KGB期間接受搏擊訓練。蘇聯解體後，他獲53%選民支持，是繼葉利欽後上任俄羅斯第二任總統。

據普京個人自傳文章和他於2017年為所拍紀錄片《普京訪談錄》中自述，他自小是一名頑皮搗蛋小孩，經常和同學打鬥。遭到多次捱打後，普京悟出雖然自己打架不對，但他悟出「如果你想要成為勝者，那麼在任何一次對打中，你都要咬牙堅持到底…不到萬不得已，不能輕易捲入什麼衝突。但一旦有什麼情況發生，就應考慮無路可退，因此必須鬥爭到底。」

普京對於拉赫林（左）這位恩師十分尊重和敬愛，甚至直言，拉赫林改變了他的命運。（Reuters）

為了應付和同學的打鬥，普京決定學習拳擊，每次都與人打得頭崩額裂。普京的鼻子一度傷得連碰也不能碰，直至學到柔道，他才修心養性。「我先決定改學摔跤(編案：應該指桑搏)，而後又開始學柔道。那時，柔道這種運動形式很流行。值得慶幸的是，我遇到一位好教練，他就是Anatoly Rakhlin(1938-2013)，他在我一生中都起著決定性作用。如果當初我不學柔道，還不知道我今後的人生會怎麼樣。」他表示學習柔道是其一生轉捩點，讓他生活變得更美好。

視柔道恩師為父親

普京因為恩師Anatoly Rakhlin而與柔道結緣。普京於1964年即Rakhlin第二年執教生涯上門拜師，先跟他學桑搏，及後於1972年跟師父改學柔道。普京父母當年並不願意瘦小的兒子學柔道，怕他用來打架，全賴教練Rakhlin說服普京父母。普京跟隨Rakhlin四年，雖然訓練場地經常搬遷，許多學員放棄訓練，普京卻一直跟隨師傅，並培養了深厚感情。

普京曾在媒體前一顯柔道身手。(資料圖片)

普京父親早逝，故他視Rakhlin如親父。在Rakhlin訓練下，普京18歲便成為柔道黑帶，後來考上了大學法律系，但一直沒有放棄柔道訓練，並在1976年奪得列寧格勒市柔道冠軍。大學畢業後，1984-1990年間，身任特工的普京一度被派到了東德工作而離開了師傅。

九十年代，普京並未中斷柔道訓練。這段期間他經常於同門師兄、商人出身的Arkady Rotenberg所辦柔道館練習，而這位師兄後來亦以普京教練自居。這段時間，普京仍對恩師Rakhlin敬重有加並保持聯繫，據說2000年普京獲選總統第2天便約見了恩師，並告知他如果想見自己，可隨時通知總統秘書，於克里姆林宮約見。

Rakhlin晚年保持低調，並繼續從事柔道教育，2012年他見證了普京獲國際柔道聯合會正式確認柔道八段。2013年，Rakhlin去世，普京親自送別恩師。

普京送別恩師。(網上圖片)

「柔道是一門特殊的哲學」

普京曾表示柔道讓他明白「靈活之道」。恩師讓他明白「柔道是一門特殊的哲學。」讓他把柔道中學會的原則用在治國上：「擒摔中也有妥協，有時更要讓步，但都是為了最後的勝利。」而且「體育運動中總是應努力追求結果，但提前預見到結果卻不可能。」雖然身居總統之位，普京仍然孜孜不倦繼續鍛鍊柔道，擔任總統期間曾與人合著柔道教學著作《跟普京一起學柔道》(英譯《柔道：歷史、理論與練習》/Judo:History, Theory Practice)。

俄國這次修憲主要包括多項議題，當中還涉及到允許現任或前任總統再參加兩屆總統選舉。輿論指這次修憲通過，普京將可再選總統，料他可連任至2036年。

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