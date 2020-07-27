【醉拳】電影動漫以外的「醉八仙拳」　早在明末清初便有所記載

受流行文化影響，有許多武術雖然深入民心，但卻鮮有見到真實全貌。其中一個經典例子，便是醉拳。自成龍的《醉拳》系列廣受歡迎後，中日兩地都出現了很多與醉拳相關的作品。之前便介紹過，KOF的鎮元齋就是向「蘇乞兒」袁小田師傅致敬。 究竟現實中是否存在醉拳？原來醉拳口訣的確查有實據，而且早在明末清初時便已經有所記載。

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孔昭拳譜中的「醉八仙歌」

醉拳口訣最早可以見於《拳經拳法備要》中的《孔昭拳譜》，屬於少林拳術體系。《拳經拳法備要》共分為《拳經》和《拳法備要》各一卷，民國二十五年（1936年）以《拳經拳法備要》為名合併發行。

武術史學者唐豪於40年代曾親訪少林寺考據，判斷書內技法出自明代「玄機和尚」，傳至曾徒孫張孔昭時，再由張孔昭的後學整理成書。有武術學者認為，本書的結構可分為四大部份，即「開篇三項」、《少林拳譜》、《孔昭拳譜》以及《拳法備要》。其中在《孔昭拳譜》當中，就留有了一首「醉八仙歌」，應該就是中國史上最早有關醉拳武術的文字記錄。

解讀「醉八仙歌」

「醉八仙歌」共分九節，顧名思義是以八仙的傳說，對不同的拳藝動作進行描述。後世大部份對醉拳的文藝創作俱與八仙有關，或許便是源出於此。然而此訣雖然以「仙」為名，但比起其他傳統武術的歌訣，內容中其實甚少神怪傳說，基本上都是形容拳法技理。不過由於缺少圖譜，解讀起來要花一些工夫。

首段「醉八仙歌」屬總論，闡明醉拳的風格「如狂如癲」，並且需要盡用周身各個部位，包括手、肘、肩、掌、膝、胯、腳等，乃呼應同書《少林拳譜》中「身之鋒有八利」的說法。

之後的「八仙」各段，便是論及不同的具體技法。例如「漢鍾離」便是講述步法移動，即「膝兒起，撇兩邊，起時最忌身手便。牽前踏步，帶飛推肩」。而文中提到的「玉山頹樣」，則可參照《拳法備要》的第十八圖「葫蘆式」。當為閃躲敵人後，準備回身反擊的姿勢。

至於「呂洞賓」一段則寫道「反後步，要身偏，偏時要閉陰囊現」。意思是回身時要採取偏身架式，並夾襠遮蔽下陰。而「韓湘子」的「裡裹外裹」，就是指纏抱技法。後文提到的「插掌填拳」以及「打時誰知掃陰現」，便是纏抱期間可應用的打擊技法及撩陰技術。

「曹國舅」屬貼身靠打的功夫，因此特別重視肩膀、手肘、臀部的運用。在「身步齊進」的同時，「也須要臀膊渾堅」。而文中的「頂肘開，頓時填」，即為直肘變橫肘的應用。

【點擊圖片，了解上文「前四仙」的歌訣】

「何仙姑」、「藍采和」則分別是長打和擒拿錯骨的技術。其中「何仙姑」提到「長伸短縮，通臂如猿」，除了是形容兩手遙距鞭打的技術要求外，亦跟後世流行的通臂拳扯上關係，兩者或許曾經互相參照。

「張果老」講的是交手法則，例如提到要「眼兒緊，望下邊，望時只怕腿尖現」。即眼神要緊盯對方的腿腳及肩膀，以此判斷其動向。而最後的「鐵拐李」則有類似摔技的描寫。「雖則是黃鶯磕耳，也須要腳管肩先」一句所言的，便是先以頭部帶動身軀傾斜，再以肩膀、腳部配合，將對手絆倒。

【點擊圖片，了解上文「後四仙」的歌訣】

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近代的「醉拳」

雖然「醉八仙歌」的內容豐富，涵蓋多種武術知識。但正如文首所言，由於該譜未有附帶圖譜，所以至今依然未知傳統醉拳的真正面貌，殊為可惜。而今天所流行的醉拳套路，大多是民間拳師按照《水滸傳》中「醉打蔣門神」等故事創編而成，藝術成分較多。現時內地的競賽武術當中亦有「醉拳」項目，但同樣是以套路表演為主。

至於大眾所認知的「醉拳」，自然是受成龍主演的《醉拳》系列影響。1978年，由成龍與袁家班成員所制作的電影《醉拳》上畫，不僅在香港牽起熱話，連韓國、日本都大收旺場。「醉拳」由此成為了無數流行文化的素材。例如KOF的鎮元齋以及《火影忍者》的李洛克，便為醉拳高手。至於在電子遊戲《鐵拳》（Tekken）及《VR快打》（Virtua Fighter）中，亦出現了擅使醉拳的可遊玩角色。

【點擊圖片，了解當今常見的醉拳】

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最後值得一提的是，「醉拳」在國外其實亦有不少修習者，有人更曾經以之參加搏擊賽事。在2010年的某場業餘賽事當中，就有位身穿功夫裝的武者，以類似醉拳的架式，迎戰一個練習Pankration（潘克拉辛）的拳手。他的表現相當出色，更數次從對方的鎖技逃脫，最後敗於裸絞之下，雖敗猶榮。姑勿論他用的是否「正宗醉拳」，單是這份技術和勇氣，就已比當下許多人優秀得多。

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