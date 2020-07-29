【瘋猴】劉家良功夫片代表作　以猴拳力證北派武術非花架子

昨天是洪傳第五代傳人，著名導演劉家良冥壽，劉家良自小隨父親劉湛加入影圈擔任龍虎武師，七十年代開始執導多套膾炙人口的功夫武打片。【武備志】多次介紹香港功夫電影，當中不少是劉家良作品。劉家良系出洪拳，但作品並不限於門戶所見，而勇於涉獵不同家派武術題材，這次便為大家介紹一套他有關猴拳的電影─《瘋猴》。

《瘋猴》(1979)是七十年代常見以某一功夫為主題的電影，此前有由成龍主演的《蛇形刁手》和《醉拳》，都是採用以某種拳術為主題來展開故事論述。

這套電影由劉家良擔任導演、武術指導和主演，由倪匡編劇，黃岳泰剪接。故事講述陳百兄妹自小在戲班長大，到處表演賣藝，練得一身好武功。陳百(劉家良 飾)為人豪爽，武功高強，卻成為惡霸段長遠(羅烈 飾)心頭之患，欲除之而後快。段長遠擺了一個天仙局，利誘陳百姐妹來家洗塵聚餐，期間不斷向陳百灌酒，趁他酒醉之際，污衊他姦污自己妻子。陳百以為自己真的酒後亂性，懊悔萬分，妹妹翠紅(惠英紅 飾)為救大哥，甘願為段長遠妾侍，陳百亦被廢雙手。多年後，陳百在江湖以賣猴戲為生，結識了性格憨厚的小子小猴(小侯 飾)，大家同樣淪落天涯，陳百遂教小猴猴拳武功，鋤強扶弱。一次意外下，小猴得悉當年師父陳百是誤中段長遠天仙局，師徒二人決定找段長遠報仇。

劉家良在電影《瘋猴》中，多處見到他的深厚功底。(電影截圖)

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七十年代，劉家良拍攝了幾套建構少林和洪拳系譜的電影，而《瘋猴》是他嘗試轉型的作品。七十年代末港產片掀起了功夫喜劇熱潮﹐1978年有成龍的《醉拳》和《蛇形刁手》，劉家良的《瘋猴》也引入了喜劇元素。但是電影雖然有猴拳調皮打鬧的動作元素，然而故事主軸講鋤強扶弱和報仇雪恥，所以喜劇元素不是這套電影特點。

堅持呈現武術細節

而本片正體現劉家良功夫電影兩大特點。

首先，是對國術精萃堅持。【武備志】曾提及，九十年代徐克拍黃飛鴻時，曾邀洪拳傳人劉家良任武術指導，但劉家良認為徐克很多動作要求不合這些武術特點而辭拒邀請。我們看劉家良電影，見到他十分考究每一門功夫細節和精萃，甚至講究武術訓練因由(當然訓練方法有出於戲劇要求而建構出來，未必是真實上會這樣做)。簡言之，他的電影要呈現他心目中的正宗功夫，而不是單單只講求娛樂大眾。

而他對國術精萃堅持，可從動作的要求和對不同家派功夫的欣賞。例如電影中，羅烈曾批評北派功夫只是舞台上的花架子時，劉家良表示不同意，繼而又以出神入化的猴拳功夫為北派正名。可見他不會因為出身南拳世家，而有任何門派之見。

而在打出猴拳諧趣一面之餘，劉家良也一如以往，在情節中交代招式本身特點。例如通過訓練小猴學拳一節，提到猴拳一拳四式：插掌、薑指、手鎚、腕撞。說回來，筆者覺得本片動作亦加入了京戲元素，尤其猴拳的翻騰動作，打出的味道與陳秀中的《猴拳寇四》有明顯的不同，讀者可比較兩部作品，體味箇中分別。

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電影注重武德教育

其次，劉家良電影常談及武德修養。正如很多評論所說，劉家良拍的是功夫片，而不是武俠片，但他的功夫片又有別主流的功夫電影。當年主流功夫片注重更多動作設計，而少談俠義精神；另一邊廂，武俠片又多了很多天馬行空的動作元素。但去到劉家良手上，他的功夫片在呈現他心目中的「真功夫」之餘，亦講究習武之人所追求的武德修養。

例如，電影中小猴給羅烈捉住，以生命威脅逼他說出師承時，小猴堅持不說，認為「敗者不得辱及師門」；又片尾小猴師徒打贏了羅烈一雪前仇，但劉家良阻止徒弟斬草除根，二人最後走出決戰的妓院而一別恩仇。而在出門那一刻，徒弟亦先讓師父先行，可見電影中處處出現尊師重道、仁德忍讓的武德情節。在劉家良的電影中，功夫不是武力的呈現，而是警惡懲奸的工具，修養身心的法門。

而片中演小猴的演員小侯，當年首擔大旗，便在戲中大放異彩。小侯原名侯耀宗，自小拜入粉菊花門下，是劉家良的入室弟子和助手，18歲便加入劉家班任武師，《瘋猴》是他第一套領銜主演作品，及後活躍於八九十年代影壇。這套電影充份發揮他的京劇舞台身手，當中大量的翻騰動作，在繩子間如猴子般攀爬遊走的動作，小侯都打得舉重若輕，揮灑自如。

其實除了小侯外，劉家良在片中不時顯露他的功架。電影鏡頭多以廣角捕捉武打動作，而不會以特寫演員來遮補甩漏，明顯見到兩位演員親自上陣，動作俐落而一氣呵成。那年頭香港功夫片黃金年代，每個動作演員都是貨真價實，身手了得，而小侯與劉家良師徒配搭，亦讓這作品成為經典。劉家良之後亦拍過其他以猴拳為題材的電影，有機會再向大家介紹。

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