【Silat】懷疑短片造假　職業MMA拳手約戰印尼格鬥美女

印尼Pencak Silat女子格鬥家Chintya Candranaya，數年前開設Youtube頻道，不斷上載她鍛煉和自衛術示範片段，當中包括徒手打彎鋼管、踢水泥柱、踢石油汽罐，做單指伏立挺身。由於是較少見的女子格鬥家，又宣稱片短貨真價實並無剪接，至今頻道擁有135萬Followers，粉絲遍佈全球，相信本港亦有很人看過這些短片。 但最近，有幾位MMA格鬥家質疑她的影片造假，並邀約Chintya接受他們挑戰，結果如何呢？

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其實不只Chintya Candranaya宣稱自己的功夫影片童叟無欺絕無造假，她的師傅Agus Setiawan Jaya️ 亦經常在網上發布一些令人嘆為觀止的「功夫」示範，當中包括他的絕招「鬼影斬」(The Ghost Blade，可以斬到鐵柱後的紅蘿蔔而不傷鐵柱及刀)，早前Chintya在一條訪問她師傅的短片中，Agus 師傅亦稱自己能以一打二百人。

+ 4 + 3 + 2

多年來不少人已質疑Chintya Candranaya拍攝的「武術示範」短片有造假之嫌。最近，幾位現役和前MMA拳手向Chintya兩師徒挑戰，叫戰者包括One Championship拳手Rudy Austian、前MMA拳手Mustadi Anetta、One Pride MMA拳手Theodorus Ginting 和One Pride MMA評 論員Bramono Lunardi，他們質疑Chintya的示範影片造假，且經過剪接，主動邀請對方師徒接受他們五項挑戰。

這五項挑戰大部份只要求Chintya師徒當面重演曾拍攝過的動作示範片段，包括徒手打爆硬殼水果、做單指伏立挺身、踢爆水泥柱、示範「鬼影斬」和雙方進行對練(Sparring)。

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Chintya只接受有條件挑戰

結果，Chintya師徒接受挑戰，本月初這四位叫戰者將整個「挑戰過程」拍攝放上網。

+ 7 + 6 + 5

對決當日，四位叫戰者依時去到對決現場，但Chintya師徒並無現身，而只是派出法律團隊和經理人代表赴會。該名代表表示Chintya師徒只肯接受有條件下的挑戰，首先只會接受由Chintya師徒決定的兩項挑戰，並且不會參加對打，挑戰時亦只能有一部攝錄機拍攝。

邀戰最後不歡而散，四位叫戰者去到一處Chintya表示曾於該地示範踢水泥柱的荒廢大廈。他們找到原本片段中踢擊的水泥柱位置，他們仔細檢查，發現水泥柱有鎚撞痕跡，明顯在示範踢擊前，已有人預先用鐵鎚將水泥柱的內核打鬆，以方便踢擊。他們對比Chintya當時示範影片，在踢擊前她的助手找硬物敲打水泥柱，以向觀眾表示水泥柱如何堅硬，但影片中見到助手所用的敲擊硬物之一便是鐵鎚，相信便是拍攝前用這鐵鎚做過手腳。

專門踢爆武術造假的Youtuber McDojo亦有評論這次事件。他表示四位叫戰者要求合理而且態度溫和，質疑Chintya師徒為何答應赴約卻臨陣退縮。他亦認為Chintya影片有造假之嫌，但認同對方是一位好的武術演員，呼籲她應如實向觀眾坦白所示範的只是「表演」，相信觀眾不會因此而對她排拒或挑剔其表演。

以上質疑是否合理？相信讀者亦有判斷，歡迎留言說說你的看法。

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