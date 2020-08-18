【天然理心流】新選組名人用的劍術流派　竹刀加摔投寢技擊劍試合

假如熟知日本歷史，或者看過一些與幕末時期有關的動漫，應該對「天然理心流」不會感到陌生。因為新選組的近藤勇、沖田總司和土方歲三都是天然理心流的代表人物。

最近看到有短片介紹「天然理心流」的一些技術，除了有如劍道般的劍技，更有埋身摔投，甚至降服技的使用，非常吸引。當然這也引起一些疑問，例如「護甲的存在定位」問題。

天然理心流與新選組

「天然理心流」是近藤内蔵之助於寬政二年（1790年）創立的流派。 除了知道創立者是來自遠江之外，其他都未知。他到訪了不同地方，最終成為了鹿島新當流一員。雖然可以當上該流派的老師，但他還是離開了並創立了自己的門派。

當時日本的劍術也由「型稽古」，即一些對打套路，演變為著上護甲及使用竹刀自由對練，就類似現時的劍道。近藤内蔵之助也以這種新形式作教導的主要元素。

會叫「天然理心流」，其中一個說法是「不違反自然，把天當成榜樣，與大地融為一體，來達至劍理」；另一說法則是「以天然自然之理調和，臨機應變，對敵人的動作採取自然而然的反應」。「天然理心流」 技術內容包括劍術、居合術、柔術、棍法、氣合等等。現時把柔術與棒術都融於劍術中，並以劍術的方式傳承。

「天然理心流」之所以會如此有名，與其第四代宗家近藤勇有關。近藤勇為新選組局長，而新選組中13個核心成員中，有4人是天然理心流的習者，包括有名的沖田總司和土方歲三（另一位是井上源三郎），使此流派聲名大噪。「天然理心流」流傳至今已到第十代。

劍技與摔寢技

直觀而言，他們的裝備與劍道非常類近，但技術上就看到有很大差別。例如，劍道的有效打擊位置為面部（正面及額側）、小手部（如右手握劍在前，右手前臀是有效打擊部位。左手只有在比胸部高的位置，才成為有效的擊打的得分目標。）、胴部（兩側）及突部（面垂部位，即喉部）。而「天然理心流」的對練中，腳也是可攻擊的部位，而用劍的方式亦更「自由」。

之所以說「自由」，是「天然理心流」在對打時，會把竹刀當成協助使出摔技的「棒」，而且有大量的摔技和寢技：

在示範時也有展示大量反制持劍者的摔技，並配以小刀反擊的「小具足術」。「小具足術」就是指以脇差或短刀的技術，其實就是古流柔術的基本應用，因為古流柔術作為戰場技並不是空手跟人在地上打，其作用正是令使用者得到有利位置後，以短刀刺入盔甲之間的空隙（或者防止以上的事發生）。

最有趣的是，會有使用對方的護甲壓著對方的喉嚨作降服技，不論是「埋牆」還是「倒地」都有：

護甲的存在定位

雖然非常吸引，但仍是令人有些疑問。其中最大的問號，如於上文亦有提到的這一招，「五行劍」及「大円劍」：

假如第一劍刺臉或者刺胸口得手的話，根本不用收劍再斬腳。這可以有兩個解釋，第一是比賽時規則有如劍道一樣，必須非常清晰擊中對方才算得分，所以假如第一擊擊中但不計分，也可以即時「抽身」再斬；第二個解釋，是模擬對方著了胸口護甲，刺中卻刺不穿，所以要再斬「補刀」。

第一個解釋為特定比賽技術，我們當然可以問為何這規則存在，可以是因為觀賞性或者一些武術理念（隨便說，例如「必須清晰才是好的劍技」），甚至是得分難度。劍道中，符合「氣劍體一」的劍道精神，方可得分。「氣劍體一」包括：充足的氣勢、適當正確的體姿、以正確的刃筋主行打擊、良好的殘心（警戒）等。而規則是否合理可以挑戰與懷疑。

第二個解釋也與其他技術連貫。上文中以護具作為降服技的技術，如非「比賽技術」，就是模擬對方著了胸口護甲才能使出的招式。但這個解釋則有其他問題，因為前一個示範「飛燕劍」就有擊中軀幹的技術：

也就是說，在「飛燕劍」的示範中，護甲是作為「比賽護具」而存在，是用來「被擊中計分」的。但在「五行劍」的示範中，護甲則是用以模擬打仗時士兵的護甲，是實際存在的「護具」，不是應該打的位置。

兵器比賽與拳腳比賽不同，在於被兵器擊中的話，就會敗陣。就算有我們編輯戲稱的「喪屍斬(afterblow / revenge blow)」（也就是被擊中後可以多打一擊的規則，用以模擬對方被斬中仍有餘力反擊，來訓練選手的殘心），「五行劍」刺中心口後，也應該進入纏抱，而非後退斬吧？

如此看來，作為規則存在是最合理解釋。只是，這個規則又在模擬什麼？又是否合理？當中的疑問仍然存在。但無論如何，就算並沒模擬什麼，只是純為比賽存在也好，這個規則仍是十分吸引的。