範馬刃牙｜《刃牙》宣布製作新動畫　史上最強生物大戰一觸即發

在 《刃牙》動畫第二季的「中國大擂台篇」和「神之子激突篇」於6 月播放後，不少觀眾都在期待新一季《刃牙》動畫的來臨。而像是回應大家的期待，TMS Entertainment早前已經宣布將會製作新一輯的《刃牙》動畫版，而今次將會以是步入「地上最強的親子打架篇」的《範馬刃牙》為故事主軸！

歷代《刃牙》漫畫系列作品，左至右：《刃牙》、《刃牙II》、《刃牙道》。圖片來源：https://amzn.to/3lgf5M1

由日本漫畫家板垣惠介創作並於1991年起在《週刊少年Jump》連載，《刃牙》可以說是近代最經典的格鬥漫畫系列之一。雖然漫畫的主題名稱會根據故事的進度而更改，期間也會休刊數個月到大半年，不過整體上《刃牙》的連載可以說是沒有長時間的停頓過。從《刃牙》(1991-1999)、《刃牙II》(1999-2005)、《範馬刃牙》(2006-2012)、《刃牙道》(2014-2018)，到現時連載中的《刃牙道 II》以及與系列相關的多個外傳故事，《刃牙》系列絕對是日本暴力美學的長壽代表作。

《範馬刃牙》大綱

根據漫畫原著的故事流向，《範馬刃牙》動畫版將會包括「全美最惡監獄篇」、「原人皮可篇」以及萬眾期待的「地上最強的親子打架篇」。

《範馬刃牙》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/3lgf5M1

《刃牙》的故事一直以「何為最強」為核心，主角刃牙不斷與橫跨各個界別的人物較量，尋找誰才是最強的人類。而經過多番的激戰後，刃牙終於獲得挑戰他父親，被視為「地上最強生物」的範馬勇次郎的資格。但在決戰前夕，在一眾強者之間卻出現了曾站在白堊紀生態系頂點的原始人皮可，於是故事就發展成現代強者與古代強者的衝突。

《刃牙》在故事中曾探討哪一種生物才算最強的存在，但在原始人的出現後，故事就由「地上最強」變成「史上最強」的較量，讓《刃牙》本來就已經誇張的故事步入一個新的高峰。

播放日期未定

雖然TMS Entertainment已經宣布了《範馬刃牙》將會投入製作，不過確實的播放日期還未有正式公布。但根據過往Netflix播放動畫的安排，比較樂觀的猜測是《範馬刃牙》會在2021年初播出。

其實早在1994年時，《刃牙》就曾推出過一集45分鐘長的OVA動畫，但當時的內容只包括漫畫早段的一小部份。直到2001年，《刃牙》才正式動畫化，推出了共48集的動畫，故事涵蓋了《刃牙》漫畫的第一部。雖然時序略有改動，但整體忠於原著，包括了講述主角刃牙成長的「幼年篇」，強敵初現的「地下鬥技場篇」以及故事高潮的「最大武道會篇」。

不過在這之後，《刃牙》動畫就沒有繼續，《刃牙》迷要等待到2018年和2020年才能夠觀看到TMS Entertainment製作，並於Netflix上播放的《刃牙 II》故事。所以今次不用等十幾年就可以看到新一部的故事，對《刃牙》迷可能已經是一個天大喜訊。

相隔了差不多十七年，2018年播放的《刃牙》「最凶死刑犯篇」，圖片來源：網上圖片

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