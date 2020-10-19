如果說《手臂錄》奠定了中國軍旅武術近三百年來的發展基礎，那麼同為吳殳撰寫的《無隱錄》，則可算是《手臂錄》的進階版。書中提到的「游場」概念，以及對槍術技法的增補，對任何有志於研究兵器武技的人來講，都是不容錯過。

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文武全才 手臂稱王——吳殳

【吳殳．手臂錄】兼收大槍、單刀、狼筅 奠定中國三百年兵器武藝

入門與昇華

《無隱錄》於康熙廿六年（1686年）由明末清初的武術家吳殳（1611—1695）寫成，屬於《手臂錄》的續作，故此兩者在內容上稍有重疊，例如《諸器篇》內的叉說、狼筅說、藤牌腰刀說等章節，就與《手臂錄》幾近一致。而某些基本的槍術技法，包括封、閉、拿、攔，以至閃賺顛提說、臨陣兵槍說等論述部分，則指示讀者直接參考《手臂錄》。可見《無隱錄》的確與《手臂錄》有著密不可分的關係，讀者必先熟讀《手臂錄》後，方能在《無隱錄》內再作補充。

吳殳（1611—1695）年輕時精研兵法，並跟隨過多位名家學習武術，堪稱文武全才。【武備志】的「名家系列」，便曾撰寫過他的生平故事，讀者可以點擊上面連結觀看。

因此，《無隱錄》並非一部為入門者而設的作品，這點由內文的舖排便可反映出來。在《手臂錄》中，除了上段提到的一些技法外，還有很多關於對敵心態的篇幅，例如治心篇、宜靜篇、審勢篇等。而去到了《無隱錄》，則全部內容都集中在具體的技法和鍛煉方式，並將《手臂錄》內的一些隱語加以補充。例如在《手臂錄‧戳法》裡的「萬派歸宗」，只寫了一句「有口授。戳法至此，百尺竿頭矣。以上馬有沙無」。即扎法至此已經接近巔峰，若然要再作進步，則只能向馬家槍法求之。

但在《無隱錄．行着》一篇中則詳細寫道，所謂「萬派歸宗」其實就是將此前的各式要點練至極其嫻熟，然後再於「上陣游場」（實際搏擊）之間驗證所學，最終達至「身心如一」的境界。由於這一步全講個人經驗，並無統一法則可遁，故在《手臂錄》及《無隱錄》的部分篇章中才隱去其辭。

【《手臂錄》內所載的槍法技理，對後世影響甚大。例如台灣、香港的不少大槍習者，便按《手臂錄》重新發掘古典的槍術武藝。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 7 + 7 + 7

游場打法

事實上，「游場」是本書一個非常關鍵的概念，它包含了兩個意思：一是上文提到的「實際搏擊」，二是戰略部署。蓋因某些講求速效的技法，在很多場景其實並不適用。例如單手將槍身完全送出的「單手殺」、「青龍獻爪」，雖然能夠增長攻擊距離，但若然遇到同樣懂槍的對手，則「在游場受破不少」、不可常用「以召侮和喪命」。

故此本書特意將原本散見於《手臂錄》的各式游場技法，歸納成一個獨立篇章，其中可以見到很多誘敵之法，例如「鯉魚暴」一式便是「扎至六七分，前手打槍於地，激起再人必中」。而「無影槍」則是「於我槍下進來，扎其前手，至急者也」。這種重視變化與戰術的打法，在稍後的《馬家槍二十四勢圖說》同樣表露無遺。

【點擊圖片，觀看《馬家槍二十四勢圖說》的部份招式】

至於前文提到過的「青龍獻爪勢」，在《手臂錄》中只寫道「欲其深，足稍進可矣」，而圖譜的姿勢則為單手送槍。但《無隱錄》卻表明「至於實事，只用八分」，所以圖中姿勢採取雙手推槍，兩手仍緊握槍根位置。吳殳亦乘機提醒習者，「短器皆有破單手殺之法」，而程沖斗乃至坊間強調的「一寸能長一寸強」，「在練則可，在破未然」：

這些細微變化，反映出吳殳本人的武藝及思維，實繼續隨時間而不斷進步。「無隱」之意，便正是希望透過增補《手臂錄》的內容，進一步解開槍術的奧秘。正如書中所言：「道與藝俱有正眼，得此而後工力有所施」。

要有所進步，便需用心研究，找出每下技法的訣竅之處。學無止境，大家共勉之。

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