大道塾空道｜從空手道及柔道衍生的武術　自由度甚高的北斗旗賽事

「大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步」，大道塾空道的創辦人東孝爲了追求格鬥範圍更廣的武術而在空手道和柔道的基礎上開創大道塾「格鬥空手」。今日武備志就跟大家介紹一下規則更加開放，在拳腳打擊技外，還能使用投摔、壓絞及關節技，有「着衣綜合格鬥」之稱的大道塾空道及其賽事「北斗旗」。

大道塾比賽中的裝備跟一般的空手道比賽有點不一樣。圖片來源：http://bit.ly/2XDmgTQ

大道塾與東孝

大道塾的創辦人是在極真空手道中有「人間機關車」之稱的東孝。東孝本人在高校時期已練習柔道，更在柔道比賽獲取佳績。1972年，東孝正式投入極真會門下，練習空手道。1976年取得全日本選手權（極真會）亞軍，及後蟬聯二屆極真王者（冠軍）寶座。

他除了極真空手道、柔道外，對於泰拳、拳擊亦有所研究，在安全性、實戰性與大眾性的考量，以及對傳統風格搭配前衛的摸索下。1981年2月17日，東孝在日本仙台創建以偍倡格鬥空手道為主的「大道塾空手道」（Karatedo Daidojuku）。大道塾的「大道」來自禪宗書籍《無門關》中的一句：「大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步」。

大道塾創辦人東孝。圖片來源：網上圖片

於同年9月6日舉辦格鬥空手道之全國大會「北斗旗選手權（體力別．無差別）」，並成為每年空手道的盛事。及至2001年，東孝把「國際格鬥空手道聯盟（K．K．I．F）大道塾」更名為「空道」，更在同年11月17日在東京代代木體育館舉辦了第一屆北斗旗世界空道選手權大會，有二十多國參賽，成為空手道界的大事。

為何更名為「空道」？

經歷長期的極真空手道練習及親身經歷，東孝先生深感號稱「格鬥空手道」的極真距離真正自由的搏擊還有相當的距離，其拳、腿、膝、肘等技術並未涵蓋所有的格鬥技法，因此又被稱為「着衣格鬥技」。為了把大道塾的本質：格鬥空手道，更有效地推廣至全世界，避免世人將空手道和格鬥空手道兩者混淆，所以把大道塾冠以另一個不同的名字——「空道」。

「空」一層意思為空手道的「空」，表明了空道與空手道的繼承緣起關係；另一層含義則是佛教中「空」的理念，表明了他對即將創立的空道兼容並蓄、海納百川姿態的追求。

就空道的起源而言，它是從空手道、柔道至柔術衍生出來的。空手道（Karate Do），「Kara」的意思是「空」，「Te」的意思是「手」，「Do」是生活的道路。但大道塾的技術已經不限於手，還有所有種類的技術，如：拳打、腳踢、投摔、壓絞、關節技等等。再者，在日本漢字的「空」可以讀成「Ku」，「空」的意思是浩瀚、廣闊或空曠的。而佛教對「空」的闡釋是「開明的思想」。

因此東孝衍生出「空道」這個詞，按他意思是保留了「空」字的哲學性意義——開明的思想給各類武術，而且容許了自由創作力和進一步發展的空間。

北斗旗的競賽規則

北斗旗是大道塾一個搏擊比賽的名稱。原指我們平常所說的「大熊座」或「北斗七星」，它是作為指向北極星的象徵而為大家所熟知。如果我們將北極星比喻為唯一的最高真理，那麼通過「北斗旗規則」我們至少懂得應該朝哪個方向去努力達到這個最高真理。這也是為什麼東孝先生將大道塾的比賽命名為「北斗旗」的原因。

北斗旗是一項非常獨特的綜合格鬥賽事，除了拳、腿、摔、頭擊、肘擊、捉衣打擊的技法，它還允許地面絞技和關節技。大道塾致力於發展能同時在真實情況和無限制格鬥比賽中運用的技術。跟綜合格鬥技不同的是，對於躺下的對手，打擊僅能「點到即止」。比賽勝負按照打擊效果判定，效果可分成「Kohka」（效果）、「Yukou」（有效）、「Waza-ari」（技有）、「Ippon」（一本）。

圖片擷取自Kudo International Federation，http://bit.ly/2mZS6aY

落地30秒及量級劃分

一般北斗旗的比賽時間為一回合3分鐘，如未分勝負，則加賽3分鐘，仍未分高下，再加賽3分鐘，回合間隔30秒，並允許每回合作出不多於兩次，每次最長30秒的地面技術。

此外，北斗旗具有獨特的量級劃分。在今天的格鬥比賽中很多都運用體重級別系統，但不幸的是一個選手如果和對手同樣體重但身材較矮，在比賽中就有先天的劣勢。北斗旗比賽兼容打擊技法和綜合格鬥技法，為了公平起見，就採用了獨特的分級體系——根據身高（CM）加體重（KG）之總和，來劃分選手量級。在無限制級別中，假如雙方參數存有差異，允許抓袍打擊。若參數差異多於20，更會允許攻擊對手鼠蹊部（胯下）。

輕量級：小於230 中量級：230-240 輕重量級：240-250 重量級：250-260 超重量級：大於260

舉例來說，一個身高175CM、體重80KG的選手和一個身高180CM、體重75KG的選手同為重量級。

圖片擷取自Kudo International Federation，http://bit.ly/2n61qvz

在比賽裝備方面，選手需按照級別，配備不同的裝備作賽。包括：覆蓋整個臉部的Neo頭盔、國際格鬥空手道聯盟認可的手套或不超過2米護手繃帶、護襠、護脛、護手、白／藍的空道道袍等。當中的Neo頭盔，外形酷似太空人頭盔，在賽場上相當顯眼，更成為空道的標誌物品之一。

外形酷似太空人頭盔的Neo頭盔非常顯眼。圖片來源：https://bit.ly/3jWRsH5

空道搏擊雖然允許多樣的攻擊模式，但對於違規動作絕不容忍。假如一場當中犯規超過4次，便會失去比賽資格。

圖片擷取自Kudo International Federation，http://bit.ly/2n61qvz

最後，假如大家想更加深入了解大道塾空道的賽事，可觀看以下2014年北斗旗第四回世界空道選手權大會的介紹短片。

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