1600年前元旦舉行最後角鬥賽　角鬥士地位低微多作敵人角色

不說不知道,原來1600多年前的404年1月1日,是最後一場已知的角鬥賽的舉辦日期。這個活動之所以會取消,原來與一位修士有關。

聖特雷馬丘斯感動皇帝

按維基語,根據教會歷史學家Theodoret的說法,聖特雷馬丘斯(Saint Telemachus)是一位修士,試圖阻止羅馬角鬥場的角鬥比賽,並因此被人群用石頭砸死;亦有說他是被角鬥士刺死,感到了現場觀眾。

但聖特雷馬丘斯因為什麼原因想阻止角鬥,則有不同說法。最常見的是認為他覺得角鬥殘忍所以阻止,亦有指他是因為不想羅馬人獻祭給其他神及拜偶像,所以出來阻止角鬥,最終被角鬥士殺死。

總之,信奉基督教的羅馬皇帝Honorius,對修士的殉教行為感到十分感動,促使他頒布了歷史性的「禁止角鬥」的禁令。 聖特雷馬丘斯逝世的那一年為391,而羅馬最後一次已知的角鬥賽是在公元404年1月1日。

英文名字來自於「短劍」的角鬥士

古羅馬角鬥士主要來源自奴隸、戰俘或逃犯,地位本已低微,而角鬥士多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人,例如追擊角鬥士(Secutor)會使用類似高盧士兵的重裝甲,配以短劍、匕首等。英語的"Gladiator" (角鬥士)便是羅馬短劍 "Gladius"中演變出來。

羅馬短劍基本上是一種雙刃單手短劍,具有尖銳的劍尖。手柄具有凹凸設計,讓手指可以牢固地握住劍柄。在成書於4世紀的古羅馬軍事體制論著《兵法簡述》(De re militari)中,便提到古羅馬士兵的羅馬短劍訓練以「不要斬擊,要以劍刺擊」(Do not cut, but thrust with the sword)。

競技場的角鬥中,如果觀眾拇指向下,戰勝者就會把戰敗者殺死,如果觀眾拇指朝上,戰勝者就會饒恕戰敗者。這是一種殘忍刺激的遊戲,僅在羅馬大競技場一個場地,500年裡累計死亡約70萬人。2000年荷里活拍攝了電影《帝國驕雄》,以角鬥士為主角的靈感正是由此而來。

《Pollice Verso》,Jean-Leon Gerome

這幅由Jean-Leon Gerome(1824-1904)創作的《Pollice Verso》(1872),現存美國鳳凰城菲尼克斯藝術館。在這畫中,一個羅馬角鬥士(Gladiator)一手執盾,一手握劍,威風凜凜地站在競技場中央,腳下是戰敗者的無力掙扎;前排看臺上的貴族們,已經迫不及待地一致做出了拇指向下的舉動,畫作名稱Pollice Verso的拉丁語原意便是「大拇指向下」。

在古羅馬的競技場上,頭盔有時會連有面罩,是角鬥士別具意義的裝備之一。它能罩住五官,讓角鬥士和觀眾雙方皆擺脫人性的束縛,一方面維繫角鬥士僅存的尊嚴,另一方面減輕觀眾對戰士的悲憫與同情之感。當競技場上殘酷的一刻來臨,必須殺死角鬥士或長期共同生活、受訓的戰友時,對手便會獻上自己的頭盔以示離別與敬意。

