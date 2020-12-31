1600年前元旦舉行最後角鬥賽　角鬥士地位低微多作敵人角色

不說不知道，原來1600多年前的404年1月1日，是最後一場已知的角鬥賽的舉辦日期。這個活動之所以會取消，原來與一位修士有關。

聖特雷馬丘斯感動皇帝

(WIKI)

按維基語，根據教會歷史學家Theodoret的說法，聖特雷馬丘斯（Saint Telemachus）是一位修士，試圖阻止羅馬角鬥場的角鬥比賽，並因此被人群用石頭砸死；亦有說他是被角鬥士刺死，感到了現場觀眾。

但聖特雷馬丘斯因為什麼原因想阻止角鬥，則有不同說法。最常見的是認為他覺得角鬥殘忍所以阻止，亦有指他是因為不想羅馬人獻祭給其他神及拜偶像，所以出來阻止角鬥，最終被角鬥士殺死。

總之，信奉基督教的羅馬皇帝Honorius，對修士的殉教行為感到十分感動，促使他頒布了歷史性的「禁止角鬥」的禁令。 聖特雷馬丘斯逝世的那一年為391，而羅馬最後一次已知的角鬥賽是在公元404年1月1日。

英文名字來自於「短劍」的角鬥士

古羅馬角鬥士主要來源自奴隸、戰俘或逃犯，地位本已低微，而角鬥士多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人，例如追擊角鬥士（Secutor）會使用類似高盧士兵的重裝甲，配以短劍、匕首等。英語的"Gladiator" （角鬥士）便是羅馬短劍 "Gladius"中演變出來。

羅馬短劍基本上是一種雙刃單手短劍，具有尖銳的劍尖。手柄具有凹凸設計，讓手指可以牢固地握住劍柄。在成書於4世紀的古羅馬軍事體制論著《兵法簡述》（De re militari）中，便提到古羅馬士兵的羅馬短劍訓練以「不要斬擊，要以劍刺擊」（Do not cut, but thrust with the sword）。

競技場的角鬥中，如果觀眾拇指向下，戰勝者就會把戰敗者殺死，如果觀眾拇指朝上，戰勝者就會饒恕戰敗者。這是一種殘忍刺激的遊戲，僅在羅馬大競技場一個場地，500年裡累計死亡約70萬人。2000年荷里活拍攝了電影《帝國驕雄》，以角鬥士為主角的靈感正是由此而來。

《Pollice Verso》,Jean-Leon Gerome

這幅由Jean-Leon Gerome(1824-1904)創作的《Pollice Verso》(1872)，現存美國鳳凰城菲尼克斯藝術館。在這畫中，一個羅馬角鬥士（Gladiator）一手執盾，一手握劍，威風凜凜地站在競技場中央，腳下是戰敗者的無力掙扎；前排看臺上的貴族們，已經迫不及待地一致做出了拇指向下的舉動，畫作名稱Pollice Verso的拉丁語原意便是「大拇指向下」。

在古羅馬的競技場上，頭盔有時會連有面罩，是角鬥士別具意義的裝備之一。它能罩住五官，讓角鬥士和觀眾雙方皆擺脫人性的束縛，一方面維繫角鬥士僅存的尊嚴，另一方面減輕觀眾對戰士的悲憫與同情之感。當競技場上殘酷的一刻來臨，必須殺死角鬥士或長期共同生活、受訓的戰友時，對手便會獻上自己的頭盔以示離別與敬意。

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