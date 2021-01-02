柔道｜嘉納治五郎示範「浮腰」　AI彩色還原柔道之父

日本NHK 以AI修復了一些珍貴的短片，以介紹日本的歷史文化。當中第一條片，就是嘉納治五郎親身指導學生的片段。更珍貴的，是作為「受方」的學生，正是「講道館四天王」之一的山下義韶。

片段中嘉納治五郎示範了「浮腰」。按《體育運動大辭典》描述，「浮腰(Uki-waza)」是柔道運用腰部的一種摔法。為各種腰部摔法的基礎，初學者優先學習的技術之一，其它腰部摔法是由浮腰中變化出來，練習腰部摔法之前，須先對浮腰有所了解與練習，才改換為其它腰部技術練習。

或許正因「浮腰」是基礎動作，嘉納治五郎才以此為示範。網上亦能找到較長的示範短片，但因就沒有經數碼修復處理：

關於浮腰，可以看以下的現代示範：

嘉納治五郎與「講道館四天王」

嘉納治五郎1860年於日本兵庫縣出生，其父親乃神戶地區的著名酒商。由於家景富裕，嘉納治五郎在幼年時就被安排入讀東京的私立學校，專修英語及德語。因為瘦削加上性格內向的關係，他經常遭到同學的欺凌。為了強健體魄，嘉納治五郎開始對號稱能夠「以小勝大」的柔術產生了濃厚興趣。

1877年，嘉納治五郎前往帝國大學（即東京大學前身）升學。在一個名為八木貞之助的骨醫介紹下，他先後跟隨福田八之助及磯正智，學習「天神真楊流」柔術。期後他又拜入了「起倒流」的飯久保恒門下，並參加了「楊心流」於東京大學開辦的講習會。

隨著技藝日漸成熟，嘉納治五郎開始將自己所學，逐步整合成一套全新的柔術體系，取名「柔道」。1882年，他在東京永昌寺成立「講道館」，正式傳授柔道技法。起初講道館的學生稀少，佔地只有大概20平方米。但隨後講道館的規模不斷擴充，及至嘉納治五郎過世之前，已經佔地約850平方米。

而真正令柔道名揚四方的一役，自然要數文首提及過的警視廳武術大賽。其時日本國內的警備系統剛剛建立，警視廳為了尋找最適合警務人員研習的體術，遂在明治18年（1885年），邀請不同柔術流派到東京的警視廳總部進行比試。結果，講道館的一眾弟子，成功擊敗各大流派，贏得了警視廳的認可。從此，在此次出戰的山下義韶、與橫山作次郎、富田常次郎及《柔道龍虎榜》姿三四郎的原型人物西鄉四郎，就並列為「講道館四天王」。亦因此戰，柔道便成為了現代日本武道的代名詞。

【點擊圖片了解上文提到的柔術流派及柔道名人】

相關文章

世界武術地圖：盤點七種日本武術 柔道相撲合氣道劍道弓道杖道

柔道朽木倒與 Single Leg Takedown 有何不同？

【柔道寢技】袈裟固與崩袈裟固

柔道技術：掃腰連絡技

柔道技術：背負投的種類及變化