撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-19 18:50

Ben Askren 繼在UFC 5秒極速敗給Jorge Masvidal 的飛膝後，又多一則熱爆話題了！前日，繼Conor McGregor 跟Mayweather 的「Money Fight」後，Askren 成為近年第二位跨到拳擊界作賽的MMA拳手。他跟YouTube網紅Jake Paul 上演了一場拳擊賽，不過卻遭首回合擊倒。話雖如此，他今場的出場費卻輕鬆媲美UFC冠軍⋯⋯

Ben Askren與Jorge Masvidal去年7月6日的UFC 239中碰面，Ben Askren在比賽一開始就嘗試以抱摔抵擋正在向前衝的 Masvidal，但卻被Masvidal看準了機會以飛膝反擊。這個堪稱完美的一擊讓Askren隨即倒下，除了讓Masvidal獲勝外，更以0分5秒成爲UFC最快KO的新紀錄。

+ 9 + 9 + 9

Ben Askren在加入UFC前是Bellator和One Championship的冠軍，19場比賽未嘗一敗。在加入UFC的第一場比賽雖然擊敗Robbie Lawler，但該場比賽卻有一定的爭議性。加上Ben Askren在比賽前曾多次出言不遜，讓他被Masvidal 秒殺的慘敗畫面被拳迷製成一連串惡趣味的迷因和gif，經常被拿來取笑。

其後Askren 在2019年10月對上Demian Maia，然而在第三回合中被Maia 以裸絞降服落敗，苦吞UFC 二連敗。一個月後，Ben Askren 便公開宣布從MMA中引退。

▍跨界與Jake Paul上演拳擊職業賽

以網紅來說，言行出位的Logan 和Jake Paul 兩兄弟的炒作手段確實有其厲害之處。自從兩兄弟以拳擊為踏板後，兩人的確在拳壇都成爲了一定程度的話題人物。當然，技術上他們並非特別好，但每次出賽時，都有不少人都想看他們在賽前賽後羞辱對手或是被對手羞辱。原因很簡單，除了他們的支持者外想看他們出場外，也有不少討厭他們的人希望他們出醜。

弟弟Jake Paul則有2戰2勝的記錄，不過第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手則是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。然而，他卻以此自豪，並以這個完全不值一提的成績去挑戰Conor McGregor、Ben Askren、Michael Bisping等著名MMA冠軍，甚至說願意出5000萬美元去與McGregor比賽，態度完全不可一世。

及至2020年12月22日，Ben Askren 終於跟Jake Paul 達成共識，共同上演一場職業拳擊賽。這使Ben Askren 成為近年來第二位跨到拳擊界作賽的MMA拳手。

在Mike Tyson 的節目中，UFC主席Dana White 表示願意為下注100萬賭Jake Paul 輸給Askren。而Jake Paul 則激動地回應了White 的言論，並提出加倍下注。歌手Snoop Dogg 也回應了Dana White 的聲明，更出價200萬美元押注Jake Paul 贏得這場賽事。

而眾所周知地，Ben Askren 在比賽開始僅僅1分59秒後，便吃下Jake Paul 的「One Two」組合重拳倒地。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出，取得職業三連勝。

Ben Askren got KOed but he’s laughing his way to the bank #TrillerFightClub pic.twitter.com/zCowPuwyue — BroBible (@BroBible) April 18, 2021

但似乎這位前UFC拳手並不介意落敗。Ben Askren 在短暫抗議後便離開擂台，跟妻子Amy 笑著離去。據報道，Askren與Paul 的這場比賽，在這短短的1分59秒，便為他贏得了50萬美元的出場費，媲美UFC重量級冠軍Francs Ngannou 的出場費。

事後Ben Askren 在社交媒體寫道：「對不起所有人:(」

這場比賽再次突顯拳擊跟MMA的薪酬水平差異，以及拳擊跟MMA的技術差異。

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