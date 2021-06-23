浙江「功夫奶奶」習武九十載　曾登BBC倡傳承武術練功修德

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-23 18:05

俗語想說隱世高手，隱世理應寂寂無聞。但除著互聯網技術發達，很多農村隱世高手，也紛紛為大家認識。好像今次介紹的98歲「功夫奶奶」張荷仙，年近一百仍然有不錯的身手，更擔任武術比賽裁判，婆婆的事蹟連中國外交部的趙立堅也要為婆婆點讚！

浙江98歲「功夫奶奶」張荷仙(左二)。(搜狐網)

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張荷仙生於1923年，浙江省海寧縣大佳何鎮漲坑村人。出生於武學世家，為張氏武學第八代傳人，三四歲開始習武，張荷仙勤練不輟，尤以拳、腿、棍為三絕。其一生愛打抱不平，儆惡懲奸，以助人為樂，是四鄰八鄉有名的俠女，她後來嫁給父親的徒弟，夫婦二人也把武學傳以家人，故家中成員大多習武。

2017年張荷仙曾因《人民日報》的網路直播，以及英國廣播公司（BBC）的報道，而開始為大家認識。《澎湃新聞》於《94歲「功夫奶奶」登上BBC：家傳武術，一練就是90年》一文介紹：「習武長達90年的她，在94歲的高齡依然堅持練武，這讓她得到了外界的許多關注，《人民日報》為她做了網路直播，BBC這樣的海外知名媒體也慕名而來。」當時媒體報道提到了張荷仙的一些金句，譬如「練功是修德」，心願是「傳承武術」。

漲坑村是一條習武村，大多數村民都有舞獅習拳。6月12日在漲坑村舉辦鄉村「武林大會」，張荷仙收到英雄帖擔任總裁判，但她也粉墨登場，讓自己也下場「比武」。先跟兒子馮傳引來了一場棍術表演。隨後，幾名對中國功夫感興趣的外國友人紛紛上臺跟「功夫奶奶」切磋，向她請教了據說在漲坑村傳承了500年的小洪拳打法。

(圖片來源：趙立堅Twitter)

央視報道張荷仙這則消息後，外交部發言人趙立堅於6月18日在Twitter的個人帳號上為她點贊，並點評道：「kungfu spirit never gets old！」（功夫精神不老！）。

功夫奶奶見證著要活得健康，大家不要疏於運動！

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