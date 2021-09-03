《尚氣》Death Dealer技驚四座　70萬訂戶武術Youtuber出演

在Marvel電影《黑寡婦》中，反派「模仿大師」雖然一直蒙面，但最後也掀開面具讓飾演的前「邦女郎」Olga Kurylenko露面。然而在電影《尚氣與十環幫傳奇》中，同樣是蒙面的角色 Death Dealer戲份不少，身手了得並參與訓練年幼時的尚氣，可是直到片終仍然沒機會現真身。然而演出這個角色的演員，便是著名的人氣武術Youtuber兼動作演員Andy Le。



在《尚氣》漫畫中，Death Dealer名為李青麟，一個為傅滿洲工作的致命角色，並成為尚氣的對手之一。而在電影版，這個角色由著名武術Youtuber Andy Le飾演。

根據IMDb，Andy幕前演出的電影不多，當中包括《The Paper Tigers Fu》和《Wu-Tang: An American Saga Fang》，可是他拍的武打Youtube片，相信很多功夫迷都會看過。

（Andy分享拍《尚氣》的訓練心得）

祖籍越南的Andy Le 擁有一個超過 70 萬訂閱戶的 YouTube 頻道「MartialClub」，當中上載了多條影片展示其武術技巧。他的作品之一《Fist of Fury》二創了《精武門》的經典武打場面，另一套作品《THE INTERCEPTING FIST 》則向電影《葉問》致敬，除了二創動作電影外，他還在頻道分享他和朋友的練武片段和拍攝幕後花絮。

Andy的父母於越戰期間逃難到美國，雖然一直希望他成為一名醫生或律師，但父母經常讓他看武俠電影，讓他迷上功夫。他曾在受訪表示，自小在學校經常被欺負，但當他回家看李小龍和成龍以一敵十卻敵時，就感到鼓舞，讓他很小的時候就知道要改變世界，想成為在大銀幕上看到的英雄。他表示自己九成的身手是自學的，只有一成是他小時候練習的正式功夫。

【電影《尚氣與十環幫傳奇》劇照】

+ 29

【延伸閱讀：漫威《尚氣》動作指導Brad Allan 離世 曾演成龍《玻璃樽》反派】

2011 年，他發現 YouTube 是表達他天賦的途徑，於是和好友Brian 和武術夥伴Daniel Ma 一起創辦了YouTube頻道「MartialClub」。他在網上展示自己才華，很快被《尚氣》動作指導Brad Allan看中，給他機會參與《尚氣》演出，並協助培訓主角劉慕思。亦因為Allan的關係，讓他獲成龍賞識邀請一同拍攝電視廣告，及後更獲得參與另一套科幻電影拍攝，當中會與楊紫瓊合作。