萬聖節｜道士驅魔降妖塵拂　李莫愁獨門兵器真的威力無比嗎？

萬聖節又來了，真假妖怪滿布人間。但是「降魔伏妖唔使用劍」，在電影小說中，不時都會見到道士手執塵拂便可降魔伏妖。今天跟大家聊聊，到底塵拂作為兵器的效果如何？



塵拂，又名為拂塵，是一種手柄前端加上動物毛髮或絲狀纖維的器具，一般用作驅趕蚊蠅、拂拭塵埃之用。在潔淨的意義延伸下，拂亦被賦予智慧及權威的象徵，當作王權地位或宗教禮器。

武術中的塵拂

+ 2

由於塵拂具有特定宗教意義，在佛道二教中均取意為「掃除煩惱」、「斷除障難」，因此不時出現在王室及宗教場所中。道教道士的形象便跟塵拂密不可分，太上老君、呂洞賓、張三丰、丘處機、馬鈺等道教名家經常被描繪成手持塵拂的形象。

在文學作品渲染之下，塵拂被描述成道士防身伏妖的獨門兵器法寶。在金庸武俠小說中，李莫愁、滅絕師太都是以拂為兵器的武林高手。

現實中，中國武術亦有塵拂兵器套路，如武當武術的「武當太乙拂塵」和糅合武當太極的「養生太極拂塵」。塵拂的演練風格獨特，技法鮮明、軟硬兼施，開合緊湊，動作以劈、纏、拉、抖、掃為主，具有刀、劍、鞭、鏢等器械的動作特點。

可是，塵拂作為兵器的實際效用一直成疑。

塵拂以拂毛作為打擊部位，屬於軟兵器之類。然而由於拂毛以不長的細絲組成，打擊力分散，威力有限。它無法像皮鞭般把揮擊威力借助離心力集中在鞭尾，亦無法像連枷般利用鎖鏈越過盾牌直擊對方。

網上流傳一段武當道長陳師行挑戰以塵拂擊破蘋果的影片。雖然片末展示蘋果破碎的畫面，但慢鏡一看，蘋果被擊中後是整個飛走，並沒有即時破碎，估計是掉在地上才碎裂。這片段亦驗證了細絲分散打擊力度，使其由打擊變成推擊。

因此武俠小說為解決塵拂打擊威力不足的問題，往往會加入「內力」元素，使拂毛注入額外傷害，不過，這在現實世界中卻不可行。從實際角度而言，還是有方法可以提升塵拂的威力。例如用其他材料做拂毛，手柄轉鐵柄等等。

不過說到底，假如你真的要搏擊防身的話。你還有一個最直接的方法︰找其他東西作兵器吧。因為隨便一根木棒的威力應該都比塵拂高。

降魔伏妖唔使用劍？

在虛構小說中，塵拂也被描述成道士用作防身的法寶。而在實際上，劍、鏡和咒符才是道士降魔防身的必備物件。因為「劍」、「鏡」與「鑑」諧音，具有鑑查邪祟，辯別鬼魅，斬除妖魔的涵意。

武圖App2

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：

+ 4

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 8

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：