咒術迴戰｜特級咒具「游雲」三節棍 拿中段揮兩端真的好嗎？

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-06-09 09:00

作為一直有看《咒術迴戰》漫畫的人，早就能覺得它登陸Ｎetflix 後會成為熱播之一。動漫內各咒術師用上不少「咒具」，當中禪院真希使用的特級咒具「游雲」，令人印象深刻。不過，真希使用這三節棍時，除了開首拿著兩端，很多時都拿著中節，靠兩邊舞動攻擊，這樣用三節棍真的好嗎？

特級咒具「游雲」

簡單說，《咒術迴戰》的故事講述一些有咒力的咒術師與咒靈搏鬥。女主角之一的禪院真希沒有咒力，唯有用本身已有咒力的武器攻擊咒靈，這把三節棍「游雲」正是其中一把。

可以看到真希除了一開始拿著兩端，但攻擊時就變為拿著中節，三節棍的用法是否如此？

三節棍的歷史

三節棍，又名三截棍、三節鞭、盤龍棍等，乃一種中國傳統軟兵器。它由三條等長的短棍串連而成，短棍間的銜接處則以一個或多個金屬圓環牢牢扣緊。三節棍的真正歷史已不可考，有人認為它是雙節棍的其中一個變種，而雙節棍則可追溯至春秋時代的梢子棍。

梢子棍又名連珈棍，早在《墨子‧備城門》中便有所記載。它由兩節長短不一的棍棒所組成，短棍約長45 cm，稱為「梢子」；長棍則為155 cm，稱為「棍身」。兩棍同樣以圓環扣緊，方便兵士從高處敲擊對手。

及至宋代年間，梢子棍已經成為軍中的常用兵器，甚至有說宋太祖趙匡胤就是憑梢子棍法名動四方。無獨有偶，宋太祖所創的「盤龍棍法」，據聞亦是少林棍法的源頭之一（詳見知拍任君鬥——《劍經》）。所以宋代以後的梢子棍法，以及由之演變出來的雙節棍，都被視為少林拳系的兵器。

假設三節棍真的脫胎自雙節棍，那三節棍應當最早見於宋代中期，而且以北方的習者為主。事實上，現時大部份的三節棍套路，都確實出自少林拳系或其他北方流派。例如東北地區的螳螂拳派，便有一套廣為傳誦的「虎尾三節棍」：

可以持中節，但力量就不大了

三節棍的實際應用技法，可以用持棍的方式劃分：

1. 若習者雙手分持兩端梢節，便是將之當成短棍使用，再以中節進行格擋或壓制。同時三節之間亦可互相配合，纏絞、夾緊對方的兵器。 2. 若選擇一手持梢節、一手持中節，則可當梢子棍般運用，以最前端的梢節掃擊敵人，偶爾亦可以用後手梢節的末端敲擊對手。據聞此式乃三節棍中的主流用法，學者必須加以熟練。 3. 若雙手同持中節，便屬所謂的「花法」，即透過旋轉棍身來做出各種高難度動作。此式主要用於表演，亦不排除能夠在搏擊中擾亂敵人，或偶爾掃擊到對手。 4. 若以單手或雙手持一邊梢節，則是用於長距離攻擊，亦可如鞭般越過敵人格擋。不過這種用法耗力較巨，而且幅度過大，不宜常用

梢子棍之所以有效，是因為「梢子」可以「越過」盾或防守的兵器打中對手。梢子棍長節連著短節，用者拿著長節的底端，長節的上端打在別人的盾，短節才能越過對方防守。

假如三節棍想做到此點，就應該用上述（４）的握法，因為拿著中節（３）的握法，打擊時末兩端的棍其實也未能越過對方防守。大家可以想像一下，如果你正拿著中節的末端，除非你的手撞向對方的盾或兵器，否則就不能「越過」對方的防守。

那麼倒不如用握法（１）和（２），更易用來防守，打擊也更有力。

當然，如果你的武器有咒力可以打飛對手，你怎樣拿也可以。而且一格格重播時，也看到真希會用握法（２），果然「識貨」。

（https://www.youtube.com/watch?v=NIxVXoXCFRc）

話雖如此，拿著中節舞動需要不少技巧，與長棍不同，舞棍花時感覺一不留神就會打中自己。而且真的很有型，用作表演的確吸引：

最後，雖然三節棍屬於北方武藝，但它在香港的「知名度」卻絕不低。蓋因很多香港人熟識的武打明星，都曾在銀幕上示範過三節棍法。例如劉家輝師傅，便在經典電影《少林三十六房》中使用過三節棍，以下片段中看到他較常用的是握法正是（１）和（２）：

武圖App2

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