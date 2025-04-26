全港最大型教育展覽 留學多元國際化

環球教育博覽2025即將迎來第五届，琥珀教育在過去五年很榮幸能成爲全港最大型教育博覽的主辦單位，致力推廣留學多元國際化及提供面對面的最新升學資訊，並在香港會議展覽中心見證及幫助無數學生考入心儀學校及協助他們到海外升學。本屆教育博覽將匯聚來自英國、澳洲、加拿大、美國、奧地利、瑞士、捷克、法國、馬來西亞、日本、香港及中國內地等多個國家的院校、領事館及文化機構。為期兩天的教育博覽，將提供多達20場講座，涵蓋升學須知的各個重要主題，當中更包括名人嘉賓、政府領事館及院校代表等，幫助學生和家長更好地了解國際留學的選擇與趨勢。



隨著DSE考試結束，學生們可以開始策劃下一步的升學之路。當提到海外升學時，許多人會首先想到英國、美國、澳洲和加拿大等熱門地區。然而，隨著時代的進步，越來越多國家的教育質素顯著提升，留學目的地的選擇也變得更加多元化和國際化。另外，全新APAC課程即將推出，幫助中國內地學生適應香港的留學生活和學習模式。

過千間學校可以申請

琥珀教育作爲行内領先的升學機構，每年都為逾千名學生提供專業留學資訊及協助申請入讀著名學府。我們的專業顧問團隊會根據學生的成績和意向爲他們選取最合適的學校。學生可以利用這個難得的機會，在DSE考試結束後了解世界各地的院校，幫助自己更輕鬆地面對放榜日並規劃後備方案。

琥珀教育提供過千間學校供學生選擇申請，若學生的心儀學校未在我們的服務範圍内，我們亦可以協助學生代辦申請。是次的教育博覽不僅有多間院校參展，還設有大學預備班（Foundation）、大學文憑（Diploma）及國際基礎大學一年級課程（International Year 1）等銜接學位課程資訊提供，必定能照顧到不同需求的學生。

超過20多場精彩講座

為期兩天的教育博覽將提供多達20場精彩講座供學生和家長選擇。來自各國的參展院校將主持這些講座，主題涵蓋熱門課程推介、專科課程經驗分享、宿舍簡介等，所有內容均圍繞升學須知的重要資訊，必定對有意前往海外升學的學生和家長有著極大的得著！是次的教育博覽很榮幸能再次邀請到著名節目主持人森美先生，分享香港與海外留學的分別以及國際視野下的科目選擇。同時，前著名新聞報道員方健儀小姐將分享她對香港教育國際化及內地學生融入香港教育的見解，讓學生和家長可從第三方的角度深入了解香港的教育走勢及內地與香港教育的未來發展。

領事館 - 國家政府代表

環球教育博覽除了雲集眾多優秀院校參展外，來自多個國家的政府代表將會出席是次的教育博覽，其中包括美國、捷克、奧地利、法國、澳洲和日本等領事館代表。這些出席的代表將與學生和家長分享當地的文化背景與學術特色，並詳細講解各國的教育制度及申請流程，幫助學生全面了解每個國家的升學機會及其獨特之處。

全新APAC HKUPP課程觸目登場

琥珀教育將推出全新的APAC香港高校預備課程 Hong Kong Universities Preparation Programme (HKUPP) 課程，旨在幫助外國學生，特別是來自中國內地的學生熟悉香港的教育制度和模式，為他們未來在香港的升學道路奠定基礎。APAC HKUPP課程可在一或兩周內完成，並分為三個部分。課程將由導師教授復習技巧、學術文章撰寫技巧等，並分享在香港日常生活中的實用對話，學生可選擇以中文或英語進行生活技巧課程，幫助海外學生在舒適的語言環境下迅速適應香港的生活和學習模式。

如想了解更多國際院校並親身與學校代表對話，切勿錯過由琥珀教育主辦於2025年5月3至 4日（星期六、日）舉辦的「環球教育博覽2025」。教育博覽將優先為有興趣在2025至26年度到海外升學的學生提供最新的升學資訊及一站式留學支援。歡迎有興趣的學生及家長親臨了解更多！若同學們未能抽空岀席環球教育博覽2025，琥珀教育將在7月16至17及19日舉行「國際升學展2025」，為對於英國、澳洲、美國、紐西蘭和加拿大升學有興趣的同學爭取最後機會！不要錯過，立即登記！

「環球教育博覽2025 Global Education Expo 2025」

日期：2025年5月3日至4日（星期六至日）

時間：中午12時至下午7時

地點：香港灣仔香港會議展覽中心3E 展覽廳（港鐵灣仔站A5出口 / 會展站B3出口）

立即登記：https://shorturl.at/RrRpK

查詢：灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal：6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7770 (旺角)

（資料及相片由客戶提供）