TOEFL托福考試首推$1萬香港獎學金　即睇申請方法時間表+報名攻略

海外升學一直深受香港學生歡迎，不少英語國家的大學均以國際英語考試成績作為入學要求。舉辦托福（TOEFL）英語考試的ETS（美國考試服務中心）今年首次設立托福香港獎學金，8名得獎者每人可獲頒港幣1萬元獎學金，冀幫助香港生通過海外留學實現更好個人發展。



ETS中國區總裁王夢妍女士表示，托福考試獲逾160個國家和地區、全球11,500間院校認可，只要持香港身份證、托福iBT達80分（滿分120分）或達到其報讀課程的最低托福 iBT分數要求、入讀認可托福考試的外國院校就能申請，強調是次托福獎學金要求分數不高，而是希望發掘「role model（好榜樣）」。



ETS中國區總裁王夢妍女士表示，托福考試獲逾160個國家和地區、全球11,500間院校認可。（廖雁雄攝）

首次在港設托福獎學金 盼助港生圓海外升學夢

ETS是全球最大非營利教育測試和評估組織，為母語非英語的學生提供公平有效的測評服務，已有60多年歷史。ETS今年只在香港設立獎學金，亦是首次在港設獎學金，提供8個名額、每名獲獎者可獲頒港幣1萬元獎學金。申請者需要是持香港身份證的學生、托福iBT考試分數最少達80分（滿分120分）或達到其報讀課程的最低托福 iBT分數要求，並且報讀海外全日制課程，包括海外大學基礎班、證書文憑課程的考生，有意申請者可透過網上遞交申請。

托福香港獎學金最大特色是兌現考生在托福考試中的每「分」努力，並非只考慮學生成績。申請者需填寫申請表格，完成個人陳述部分，解釋為何入讀該學科領域、未來目標、托福iBT考試如何幫助留學計劃等，希望獲獎學生學成歸來後回饋香港社會和國家。

ETS中國區總裁王夢妍女士接受訪問時指出，香港學生英語水平很高，一般英語交流無問題，但到海外升學要求學術英語能力，而托福iBT正正是一項學術英語能力測試。她表示，今年只選擇在香港設獎學金，是希望更多接觸香港教育界，提供國際教育資訊，希望吸引香港學生走出去，到海外留學實現夢想。

ETS舉辦托福獎學金簡介會，介紹托福考試及獎學金申請細節。（ETS提供）

全球逾11,500院校承認 包括英、美所有高等院校

以往不少香港學生以為到美國升學才要考托福，王夢妍解釋：「亞洲是對英語考試需求特別旺盛的地區，ETS存在感很強，托福很多人都會去考，但這並非『US only』考試，只是『developed by a US organization』（由美國組織開發）。全球有超過11,500所院校、超過160個國家和地區都接受托福成績，在美國是百分之百接受，而且更重視托福。英國百分之百的高等院校接受托福，特別是『Russell Group』（羅素大學集團）、排名比較高的學校。」

托福iBT除了求學，還有助於求職。她舉例，內地不少央企、國企、和大型民企，涉及對外交流的單位都會要求應徵者提交托福成績作參考，形容托福考試在內地被視為「英語學習萬能敲門磚」，足以證明考生英語水平。

傳統托福考試要求學生到特定考場應考，疫情期間托福率先推出「在家考托福」（TOEFL iBT Home Edition ），由監考官實時遠程監考，更和香港考評局合作，協調「在家考托福」的報名及運作。由於「在家考托福」對考生而言相當方便，加上部份考生不擅長在多人環境考試，讓學生可繼續選擇在家應試。

ETS中國區總裁王夢妍女士指，香港學生托福平均分高達91分，在大中華地區名列前茅。（ETS提供）

申請獎學金貼士：遴選得獎者看重學生個人升學故事

王夢妍還分享應考托福iBT和申請獎學金的貼士。她表示，香港學生托福平均分高達91分，高於全球平均分，在大中華地區名列前茅，若想取得較高分數，其實ETS有提供免費網上備考資料及一個八星期備試計劃（8-week planner），建議考生先溫習網上資料，再做網上免費模擬試。

她指是次獎學金對托福iBT成績要求不高，「獎學金背後邏輯不是找最高分的人，想要尋找『role model』（好榜樣），一些素人的故事」，因此遴選不是希望找到英語水平最好的人，而是更看重學生個人準備升學的故事。例如過去獲獎者擁有關於藝術、體育的夢，又或是在某領域有個人特長。

另外，申請獎學金時需提交個人陳述，建議考生精簡描述留學原因，期望考生能透過文字清楚表達自己，以及為何選擇托福iBT、備考時經歷、如何克服困難等。

托福香港獎學金詳情

申請期：2023年3月9日至7月16日

獎金：港幣$10,000

名額：8個

網址：https://toefl.cn/hk-scholarship_ch/

申請資格：

1.持香港身份證（永久性居民或非求久性居民均可），且正在香港就讀或就業。

2.計劃在2023/24學年入讀接受托福iBT成績作入學申請要求其中一部份的全日制學術課程。

3.托福iBT考試總分最少達80分或達到其報讀課程的最低托福iBT分數要求，以較高者為準。

4.於2022年4月1日或之後在香港註冊參加批福iBT考試，並出示有效成績報告。

5.能在獎學金面試後提供報讀院校的錄取通知書作證明。