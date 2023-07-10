英國升學專家陳思銘分享熱門大學科目收生要求　倫敦曼市成熱點

近年愈來愈多本地生到英國升學，「01教育」今次請來英國升學顧問英識教育執行總監陳思銘分享英國大學聯招（UCAS）升學數據、熱門科目入學要求及校區、放榜必備文件等，讓有意留學英國的學生獲得最新升學資訊。



英國升學顧問英識教育執行總監陳思銘。

陳思銘引述英國大學聯招（UCAS）升學數據指，每年愈來愈多香港學生赴英升學。2018學年有6,100人透過UCAS報讀英國大學，至2021學年已增至逾7,000人，3年間增加逾14.7%。他補充指，截至今年1月，已有5,600名港生循UCAS申請英國大學，反映愈來愈多港生有意到英國升學。

港生熱門留學科目及入學要求

談及香港學生熱門科目和這些學科入學要求時，陳思銘表示，不少學生都會報讀醫療學科、電腦科學、工商管理、心理學及多媒體創作相關學科。

以醫科為例，他指文憑試考生須修讀生物和化學科，而且四個核心科和一科選修科均需考獲5級或以上，個別院校更要求中文和英文要達到5*級。至於其他醫療學科，例如物理治療、職業治療等入學成績要求較低，介乎「44443」至「55555」，雅思（IELTS）整體評級分數須獲得6.5至7.5分。

至於另一熱門學科電腦，陳思銘指英國大學要求香港學生需修讀M1或M2（數學延伸部份單元一或二），個別名校更要求學生選修資訊及通訊科技或物理。成績要求一般介乎「44433」至「5*5554」，IELTS整體評級分數須獲得6至6.5分。

熱門英國升學地點

陳思銘指學生多數選擇倫敦、曼徹斯特、艾希特（Exeter）、杜倫（Durham）、牛津及劍橋為留學地點。

至於留學地點方面，陳思銘指學生多數選擇倫敦、曼徹斯特、艾希特（Exeter）、杜倫（Durham）、牛津及劍橋。倫敦和曼徹斯特有不少頂尖大學，包括倫敦政治經濟學院（LSE）、倫敦大學學院（UCL）、曼徹斯特大學、曼徹斯特都會大學等，當中曼徹斯特生活水平亦較低，而成為學生熱選留學地點。

陳思銘特別提醒文憑試考生，若放榜後有意到英國升學，需於DSE放榜當日準備以下文件前往升學中心報讀課程：

1. 個人資料

2. 學歷（最近2至3年及DSE成績單正副本）

3. 護照副本

4. 推薦信／估計成績（如有）

5. 個人陳述書（4000字解釋為何該學院要錄取你／為何你適合就讀該學院）

6. IEITS成績單正副本（學術組）

7. 個人作品集（如需）

