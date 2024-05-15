同性伴侶替代框架｜發起大辯論　港大法學生：勿以「唔中意」告終

近期上映電影《從今以後》揭示本港同性戀人在缺乏平權保障之下的哀歌。去年9月5日，終審法院就岑子杰同性婚權案作出裁決，要求政府在兩年內推出婚姻之外的替代框架，保障同性伴侶的核心權利及附帶權利。然而政府至今未有進行任何諮詢，亦未積極交代立法進程。香港大學法律學院學生組織「Be EnGayged」，與《香港01》分享對於同性伴侶替代框架的建議，期望引發公眾深入討論，不要只以「因為我覺得核突」、「因為我唔鐘意」等立場宣洩，甚或意識形態掛帥，就結束整個話題。



Be Engayged表示，關注性小眾議題是出於對法律的熱誠，期望法律能成為面對不公的人士的濟助。（梁鵬威攝）

替代框架是香港唯一出路

旨在為香港性小眾社群發聲和爭取權利的「Be EnGayged」團隊認為，「替代框架」應當參考同樣實行普通法的英國的「民事結合」（Civil Partnership），囊括近親權、稅務、住屋、遺產繼承和保險五大權利（詳見下圖）；至於英國推行的同性伴侶領養和贍養兒童的權利，在香港亦有空間可以推行，但需要社會進一步凝聚共識，以兒童福祉為優先考量後再作決定。他們建議，可先集中完善前五項權利，未來再根據社會接受程度和資源分配，決定怎樣才能最大化兒童福祉。

「最近好hit的電影《從今以後》，就是講一對女同性伴侶其中一個過世之後，另外一個連想遵照死者遺願幫她撒灰都做不到。」《從今以後》揭示本港同性戀人在缺乏平權保障之下的哀歌，而Be EnGayged則希望，替代框架建立後同性伴侶權益可以有大改善，起碼能夠有權處理自己最親的人的身後事，杜絕電影般的悲劇再發生。

性小眾法律改革遙遙無期，近年數宗性小眾司法覆核案件，如同性配偶申請公屋案、同性配偶居屋案、公務員同性配偶福利案等，都體現了同性伴侶對於住屋、遺產繼承等有切實的需求。此外，許多保險的受益人限定為投保人的親屬或配偶，儘管有少數公司引入「固定伴侶」的概念，可以彈性處理同性伴侶，但這只是個別做法，並非法定保障。

「Be EnGayged」建議，同性伴侶替代框架應包括親權、稅務、住屋、遺產繼承和保險共五項權利。（香港01製圖）

實踐法律精神維護弱勢權益

對於替代框架的種種質疑聲音，包括透過司法覆核案件所爭取的權益有何不足、替代框架是否等於同性婚姻合法化、替代框架會否衝擊傳統婚姻制度和價值、法院要求港府制定替代框架是否越權等等，Be EnGayged團隊也都一一回應（見下圖），並且重申他們知悉社會還有其他擔憂，而他們受訪的本意在於拋磚引玉，從而鼓勵公眾表達意見：「同意也好，不同意也好，原因是什麽？我們希望看到我們的發聲，能激起一些社會討論。」

之所以關注性小眾議題，Be EnGayged純粹就是出於對法律的熱誠。在這班法律學生眼中，法律是一個方法，可以給社會上面對不公的人士一個濟助，性小眾群體就是其中之一。他們觀察到，社交媒體常有針對性小眾群體的言語暴力，現實生活中甚至有肢體暴力、歧視等，更加自覺應該做些什麼：「我們作為法律學生，可以做的實在不多，因為我們還未考到牌，也不是真的什麼都懂，但我們覺得有責任提倡（保障）性小眾的權益。」

「我們一切的理念都是基於『平權原則』，就算只是性小眾權益事宜，其實和全港市民都有關，因為平權意識普及之後，對於其他政策怎樣減少不公義，怎樣減少對其他弱勢群體的壓力，都是有幫助的。」談及當下香港的「平權意識」，Be EnGayged認同近年有所進步，但意識的推廣仍然偏向於自發，是「Individual Base（以個人為基礎）」，而在北歐等地區則是「Government Initiative（政府主導）」，或者是「Institution Initiative（機構主導）」，相較而言更有系統性和組織性，也能夠更加廣泛地推廣平權意識。

意識形態掛帥難以深入討論

雖然是學生組織，但Be EnGayged沒有將自己的視野限定於校園內，而是致力於面向全港進行倡議。例如，他們每年會舉辦與LGBTQ相關的全港法學生模擬訴訟競賽，邀請業界知名的律師行擔任裁判；同時，他們不斷改革和創新自己的傳播策略，撰寫網誌、期刊和社交媒體帖子等不同媒介形式的內容，其中包含專業的判詞分析，也有通俗易懂的個人分享。如分享近年內地耽美主題電視劇《陳情令》，探討校園新建無性別廁所的利弊，介紹國際上LGBTQ相關的新聞等。

種種活動下來，Be EnGayged成員總有相似的感覺，即在討論性小眾權利的議題時，聽不到反對意見究竟是在反對什麼：「我聽不到他們的意見是什麼，我只能聽到他們的立場。好多時候問他為什麼反對，他們就說一些好粗鄙的話。」

此外，Be EnGayged觀察到，現在的政治氛圍偏向保守，「例如說Gay Games（香港同樂運動會）去年舉行的時候受到好大的反響，明明只是一個運動會，只是倡議平等共融，其實比我們現在倡議的少好多，平等而已，大家都是人，（不料被）搞得滿城風雨，又要（辦）記者會啦。」Be EnGayged慨嘆，關乎基本權利的討論，往往並非關注於這些權利好壞、應否保障，而是以意識形態掛帥，或者「Eye Catching（博眼球）」的標題掛帥。

我們不能為了一些人還未知的擔心，現在就去切斷性小眾群體所需要的保障。 Be EnGayged

樂見公眾參與致力求同存異

Be EnGayged希望，討論可以回歸到權利本身，他們也樂見一些實質的反對聲音。例如擔憂同性伴侶領養小朋友會不利於兒童福祉，那就可以討論有什麼更好的解決方法，但如果只是說「因為我覺得核突」、「因為我唔鐘意」就結束整個話題，討論便無法更深入。

「我們需要一些理性的討論，就算是反對的市民，我們希望看完這篇報道之後，可以在comment（評論區）底下，講他們為什麼反對，大家可以互相了解；而不是流於一些意識形態，或者一些人身攻擊的話，這樣其實去到最後，大家都不會了解大家在想些什麼。」

去年9月5日，終審法院就岑子傑爭取同性婚姻的司法覆核案作出最終裁決，指香港拒絕承諾海外締結的同性婚姻沒有違反《基本法》和《人權法》，但特區政府沒有履行積極義務為同性伴侶提供替代框架，責違反了《香港人權法案條例》第14條的私生活權利，隨後宣布命令自裁決日起暫緩兩年生效。Be EnGayged指出，大部分媒體和公眾聚焦於同性婚姻是否合法化，但他們希望市民關注其它議題，例如上述提出的住屋、遺產繼承等實實在在的權益：「同性伴侶權益有很多議題，不要只說一句『我反對他們結婚』，之後就sorry，就不再談論了。我們希望逐個細節都可以去思考，求同存異，看看我們能夠做些什麼。」