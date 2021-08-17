【零工經濟．二】平台因應特性完善服務　形成新式壟斷競爭激烈

零工經濟的興起，無疑為消費者帶來更加「隨心所欲」的消費體驗。事實上，不少服務平台正是善於利用互聯網的便利和大數據的分析，令有關服務的供應和需求得到有效對接。不過，隨着服務平台的壯大，龐大的網絡效應也造成新式的壟斷性競爭。



成立於2016年的線上服務配對平台HelloToby是土生土長的香港企業。不同於其他「術業有專攻」的服務配對平台，打開HelloToby的應用程式（App），頁面上提供包括家居服務、扮靚按摩、學習培訓、裝修維修、商業製作等多達十個大類的服務。在HelloToby平台上使用服務的消費者，需要在選定特定服務後填寫一份問卷調查提供基本信息，平台會根據消費者的個人需求及特徵配對相應的「專家」為用戶提供服務。

HelloToby成長銷售副總監崔慧妮介紹，HelloToby作為連接服務和需求的橋樑，邁出的第一步是建立「專家資源庫」，第二步是如何提升用戶黏度，即如何針對不同行業的服務性質提升用戶體驗。（黃舒慧攝）

五十多歲的阿十一直跟隨HelloToby的變革，現已成為經驗豐富、專責重型清潔的清潔「專家」。她這樣形容自己的工作：「開工時間自由，訂單很多不愁沒有工開。我很勤力，收入也比過去增加。」（黃寶瑩攝）

2005年成立於北京的58同城在功能上與HelloToby屬於同類型產品。儘管58同城近年來業績可觀，營收增速卻有明顯疲軟。

【零工經濟系列文章】

一．新興生產組織模式來襲 香港做好準備了嗎？

二．平台因應特性完善服務 形成新式壟斷競爭激烈

三．市場狹小 法規落後 香港零工經濟亟待政府扶持

四．製造「虛假的自由」 基層勞工面臨多重剝削

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《平台因應特性完善服務 形成新式壟斷競爭激烈》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。