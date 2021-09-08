專訪劉小康：打造國際文藝中心　香港不缺資源缺基建

在今年3月通過的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，香港的文化地位被首次寫進國家規劃，並提到支持香港發展中外文化藝術交流中心。從業逾30年的香港設計師、香港設計總會秘書長劉小康接受《香港01》專訪指出，香港向來不乏活躍的文化藝術交流活動及相關資源流通，但政府並未搭建完整的文化藝術政策框架，若想繼續扮演好橋樑角色，成功帶領中華文化走向世界、將西方文化引進中國，政府需聯合並借助大灣區的優勢，轉變以往「不干預」的政策風格，在交流、合作等各個環節都給予業界全力支持，沉澱文化競爭力。



香港國際化優勢猶存且背靠大灣區

今年7月，特首林鄭月娥在中國文學藝術界聯合會香港會員總會（香港文聯）舉辦的高峰論壇上提出，為了進一步發展香港成為中外文化藝術交流中心，特區政府會從四個方面著手開展策略性工作及具體措施：推動建立世界級的文化設施和多元文化空間、致力與海外著名文化機構建立緊密關係、持續推動香港與內地的文化交流、善用科技和培養人才。

事實上，無論是香港的文化設施與空間建設，還是文化機構的交流，過去數十年都已打下堅固的基礎。劉小康回憶，上世紀70年代，香港經濟起飛，老百姓對精神生活需求上升，彼時內地正處在文革時期，台灣國際化程度尚且不夠，香港坐擁得天獨厚的天時地利人和，實現創意產業蓬勃發展。從上世紀到現在，各類文藝界平台或國際論壇在香港舉行並產生許多火花，例如香港設計中心自2002年開始每年舉辦的設計營商周，已邀請100多名世界級設計大師及商界領袖做分享，諸如此類的交流活動，都為藝術人才帶來探索和發展契機。

劉小康回憶香港曾坐擁天時地利人和享得天獨厚的文藝發展。（張浩維攝）

然而，如今中央想大力扶持香港成為中外文化藝術交流中心，香港的騰飛時期已經過去，內地的文化藝術事業近年來也逐漸崛起，若要在未來進一步促進中外文化交流，香港應帶領整個大灣區面向全世界。劉小康回憶，上世紀70年代，香港文化藝術百家爭鳴，設計、現代藝術或流行文化等領域，都吸引各路從業者前來交流。而如今不少設計師亦會到深圳等內地城市進行交流，為深圳文化氛圍帶來活力。

不可否認，大灣區有廣闊的文化市場及就業機會，可助香港進一步壯大文化藝術產業，加強其交流樞紐作用。劉小康曾與深港兩地設計業界共同策劃兩屆深港設計雙年展，擁有豐富的深港合作經驗。他認為，深圳和香港先天毗鄰的地理優勢，使得其市場體量成倍增加，而兩座城市的制度及發展歷史各異，可互相補益。「深圳同香港都受嶺南文化熏陶，和北京、天津的風格又形成差別。」他以設計行業為例，縱觀全球，紐約、倫敦、米蘭、巴黎等地都是「一枝獨秀」，缺乏各方面互補的友鄰城市，深港走向一體化，對文化藝術產業利好，是全世界獨有的現象。「深圳的印刷業發展得好，後生一輩的設計師會去深圳觀摩，也有深圳設計師到香港來買書。我當年剛開始工作便已認識深圳的設計師，民間一直在積極、自發地交流。」

深港走向一體化且擁有相近文化淵源是全世界獨有現象。（鄭子峰攝）

他形容，大灣區內地城市與香港之間是互為利好。由於中外在體制、思維方式等方面存在種種差異，這使得在實際合作過程中，文件審批、商務談判、工商手續等有所隔膜。劉小康舉例，20年前左右，他初到深圳創辦公司，由於不熟悉內地辦事規則曾屢屢碰壁，「註冊公司必須要有註冊地址，但租用寫字樓又必須有工商註冊號，這不是自相矛盾嗎？後來才知道這些可以交給別人（中介）來做。」經過合作歷練，他已對內地相當熟悉；而他又發現，在香港接觸到的不少外國同業都有興趣進入內地市場，卻不知何從下手。於是，具豐富中外合作經驗的香港文化藝術企業便可抓住機會合作，承擔溝通橋樑作用，幫助西方企業打開內地市場，亦為內地城市帶來更多開放的國際化機會。

根據資料顯示，香港每年有近2000名修讀藝術類專業的畢業生，但無論是從就業機會或消費市場來看，香港都不算一方廣闊天地。劉小康認為，一方面，文化藝術從業人員不要只局限在香港本地較窄的就業環境，應將目光放寬，到大灣區其他城市尋找更廣闊的舞台，而不僅僅局限在香港；另一方面，文化創意產業出口應加強與大灣區內地城市的互動，否則以香港本地市場規模則難以消化。

香港每年近兩千名藝術學科畢業生難在本地獲廣闊發展。（香港01製圖）

政府文藝扶持政策碎片化致產業根基不牢

要成為中外文化藝術交流中心，亦必須建立起行之有效的文化藝術產業，人才培養、規劃綱領或政府決斷力等相應因素都缺一不可。「政府做的事情太表面了。」劉小康批評，香港過往的創意呈現、文藝盛事或交流論壇缺乏深厚的根基，形容政府熱衷於類似「放煙花」的作秀活動，只是一味拔高表面功夫，沒有系統地從各環節扶持，長此以往將不利本港文化藝術發展。

劉小康批評政府熱衷於做表面功夫忽略打牢根基。（張浩維攝）

人才建設是推動文化藝術事業交流中不可忽視的一部分，劉小康提及，當年自己讀大學時，校園國際化的社交環境使得他對於不同國家文化有深刻直觀的感受，從而汲取成為藝術修養，「親身接觸過才會知道，原來英國真的比較保守，而美國會開放一些」。然而，如今香港的人才國際化教育正在褪色。劉小康指出，就大學教育而言，大學招生來源中，外國學生比例偏低，哪怕在現時數量之上再增加10%國際生，情況都會大不一樣。「校園便是年輕人的實驗場，由接觸世界各地的同學帶來的文化衝擊，會對學生的藝術熏陶帶來積極影響。」

香港政府在文化藝術人才建設方面應注重保持國際化

除卻人才的國際化培養，政府亦未注重推動的完整長效的合作產業鏈。劉小康自我定義為「功利主義者」，質問當全世界都在香港交流合作後，如何將其轉化為實質的輸出，如何促成深度合作項目，再形成產業鏈？他舉例，畫家不僅可以拍賣畫作，還可以透過NFT平台出售版權，政府應制定宏觀發展藍圖，扶持文化藝術從業者在完整產業鏈中發展。他建議，香港可配合國家藍圖或利用國家發展的機遇，並設定恆常開支，發放專項基金讓合適的機構做項目，沉澱好真正的文化競爭力。

劉小康曾在香港發展中外文化藝術交流中心高峰論壇中致辭提到，過去幾十年，香港文藝界人士各自為政，沒有統一目標。他也對《香港01》表示，為加強統籌合作，應成立此前被擱置的文化局，做好整合資源、統一文化事業的工作，「以前有港府官員說：我們的政策就是沒有政策，純粹靠民間主導。那當然不行！」文化政策不能靠一朝一夕建立，政府應學習內地政府的行動力，提高效率，着手準備文化藝術產業基建，反向激勵年輕一輩看到香港文藝事業的未來希望、並投入傳承。