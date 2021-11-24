任志剛拆解「十四五」：新重點、新想象、新做法、新態度

金融管理局前總裁、行政會議成員任志剛上周四（11月18日）出席香港生產力促進局主辦《ForeSight智瞻2022》論壇，以「未來藍圖解構：迎接十四五規劃與大灣區機遇與挑戰」為題，分享他對《國家十四五規劃》的見解。



香港特別行政區行政會議非官守議員、香港金管局前仲裁任志剛日前參與論壇，分享其閱讀《十四五規劃》的感受和看法。（資料圖片）

新重點：融入國家發展大局

「如果我記得清楚，《國家十四五規劃》有19篇，65章，199節和20個專欄。」任志剛對「十四五」可謂手到擒來，「第61章是關於香港的，裡面有兩節。第一節和過去的五年計劃相仿，都是支持香港鞏固競爭優勢，比較新的說法是香港建設『八大中心』。第二節說法就比較新，是『支持香港更好融入國家發展大局』，有別於之前的『希望香港和內地深化合作』。」

何謂「國家發展大局」？任志剛指，其重心是「雙循環格局」，即以國內大循環為主體，暢通國內國際雙循環的經濟循環，「是國家有規劃以來最重要的一個（經濟規劃），因為背景是百年變局。」

特區政府8月23日舉行國家《十四五規劃綱要》宣講會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。（資料圖片）

那麼，香港應該如何「融入」呢？任志剛表示，自己嘗試在整份規劃中找「香港」兩個字，但除了第61章以外，其他部份並沒有提到香港。

對此，任志剛一方面「有些失望」，因為「我看不到香港如何參與國內大循環。而國際循環部分，我們作為國際中心，尤其國際金融中心，我們的角色是什麼呢？」但另一方面，他又篤定如果國家沒有在「規劃」中有所指示，即是為香港留有「想象空間」。

因此，任志剛呼籲在座嘉賓一起思考「香港如何融入國家發展大局」，並強調儘管中央支持香港建設「八大中心」，社會也更關注「八大中心」，但這都不是真正的重點，因為八大中心與香港融入發展大局所扮演的角色「沒有直接關係」。

新想象：人民幣國際化與資本自由流動

作為香港金融管理局首位總裁，任志剛與香港一同走過金融發展的高山低谷，而當下香港「冠絕全球」的離岸人民幣業務更是任志剛任內一手推動的。他坐在論壇席上，不無得意地說起，「人民幣國際化的起源在哪裡？是香港。」

2001年，金管局開始與中國人民銀行（下稱「人行」）商討在港開展個人人民幣業務的構想。2003年，國務院批准香港開展個人人民幣業務，並任命中國銀行（香港）作為全球第一間人民幣清算行，從此建立一整套支付系統。轉眼20年過去，人民幣業務範圍已從個人走向企業，業務類型也從存款走向貿易結算、融資、證券等。不少金融學者早前接受《香港01》訪問時都指出，人民幣國際化或會隨著「十四五」開啟新周期，再上台階。

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《國家十四五規劃》的第40章第一節寫道，中國要加快推進「制度型開放」，舉措之一便是「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係。」

任志剛同樣注意到這一句話，但他大感失望，因當中沒明言香港角色。但正因為這種「留白」，任志剛有了更深入的思考空間。他首先談及《國家十四五規劃》中的一句話：「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接。」

《十四五規劃》寫道：「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接。」（資料圖片）

「生產要素是什么？」任志剛自問自答道，「三個，土地，人力和資本。」在這三個生產要素中，任志剛最為關注的，是香港應該在「資本流動」中扮演什麼角色，才能令國家充分利用「一國兩制」下兩套不同的金融制度、貨幣制度，取長補短，製造協同效應。

「在連接國家內外的資金融通上，沒人可以替代香港的角色。」任志剛指出，內地有外匯管制，資金流通不如香港自由，若能進一步打通渠道，例如透過前海或粵港澳大灣區讓內地資金能更自由地來港投資，相信香港角色將更獨一無二，「我不會擔心這一點」。

任志剛舉了兩個有助貨幣制度互通的例子：首先，「人民幣已經能在香港流通，那麼港幣能否在內地流通？」其次，打通資金融通的渠道，即圍繞銀行、債券和股票三個主要渠道「做文章」。以銀行為例，「若香港銀行能申請大灣區的銀行牌照，就可以在大灣區裡吸引存款和貸款。而大灣區銀行若能申請香港牌照，也可以在香港發展業務。」

香港去年繼續保持中國貨物貿易人民幣結算境外最大交易對手地區。（鄧倩螢攝）

當然，任志剛也指出，內地推動金融開放會有風險，香港更要擔當起「風險管理」的角色，當中包括四個層面：額度管理，「譬如滬深港通便是採用額度，以免資金流動太大對內地金融體制帶來壓力」；單位管理，「例如限定券商才能參與、或者某些企業、個人才能參與」；項目管理，「例如債券通、理財通這樣的項目」；地區管理，「以大灣區做先行先試的地區，令內地決策者放心，就可以對香港點對點開放」——然後，「香港可以真真正正地融入國家發展大局」。

新做法：頂層設計陸港溝通機制

想象當然很美好，但如何將「想象」變為「現實」更為重要。任志剛憶述擔任公職時上京商討政策的日子，「拿著建議去找人民銀行、港澳辦公室、證監會、保監會，一路『走部委』，走了一兩年，才能開始執行」，過程非常痛苦。

任志剛認為，這是「頂層設計」的問題。現時粵港澳大灣區建設領導小組層級很高，由國務院副總理韓正主持，而香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠都是核心成員；但是，當香港方面提出建議，並不能直接經領導小組拍板執行，而是需要與中央政府開啟跨層級、跨部門咨詢，時間線便被拉長。

任志剛擔任香港金融管理局總裁時，曾率領團隊上京商討「人民幣國際化」事宜。（資料圖片）

針對陸港官員溝通的障礙，任志剛建議在領導小組下設立「專家小組」，以金融為例展開，可以邀請有經驗、權威的金融界人士掛帥，包括他的「好友」、人行前行長周小川，中國金融四十人論壇主席陳元等；在此基礎上，再邀請人民銀行、港澳辦等相關政府部門派部委進駐小組，「做事就會容易很多」。

「這個專家小組，有三個『專』。」任志剛說，第一是「專業」，不需有政治考量；第二是「專責」，由領導小組自行決策；第三是「專權」，「詞語不太好聽，但即是『有專有權力』去推動這些事情。」他相信，若能打造這樣的頂層合作機制，便能加快香港融入國家大局進程。

新態度：確立理念，正視國家

任志剛熟讀《國家十四五規劃》，為香港勾畫與別不同的未來；然而，他卻在論壇尾聲自言，對前景不太樂觀。

「好可惜，我們回歸了那麼多年，我們一遇到困難，都是中央出手帶我們走出困境。」任志剛說，「有時候，在陸港關係上，是香港有問題。」

任志剛緊接著說：「當香港想要推動一些發展，要與內地溝通，很多人只想著『攞著數』，而不是認為香港有理念為國家作出貢獻。」

任志剛指出，香港缺乏為國家貢獻的理念。圖為國家主席習近平出席第五屆特區政府就職典禮，為特首林鄭月娥及主要官員監誓。（資料圖片／余俊亮攝）

另一方面，香港企業、香港人對國家的經濟運作理解也不足夠。「社會主義市場經濟是一樣非常新的事物。我們應該是最接近內地、最接近這概念的，但我們的認識都不夠深。」任志剛說，在西方語境中，「社會主義」和「市場經濟」是對立乃至不能共存的，但過去20、30年，中國卻證明了這前所未有經濟發展模式的成功。

當然，「凡事皆有利弊」。任志剛就指，雖然內地政府的政策傳導機制非常有效，但由地方領導人全權決定如何分配資源的話，效率未必高，所以才會強調要「讓市場在資源分配發揮決定性作用」。

任志剛也呼籲，中國一直在轉型，港人也要多學習，「總有好處」：「作為一個香港人，因為殖民地歷史，回歸後的轉變等，領導我們這班人，還有年輕人，都享受慣了。我希望大家可以放下身段去了解。」

「我們北面的國家，包括香港，將會成為全世界最大的經濟體系。國家過去30、40年輝煌的發展方向和模式，可能有好多人不同意，但是成功的例子，大家是看得到的。」任志剛說，只要大家放下身段擁抱國家發展，香港便能為國家發揮自己所長。