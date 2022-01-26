曹二寶談中共與香港．三｜周恩來是港澳工作正確路線的代表人物

曾任香港中聯辦研究部部長、中國國務院參事室特約研究員的清華大學深圳國際研究生院兼職教授曹二寶，去年6月7日在中共深圳市委黨史和文獻研究室舉辦一場關於中共黨史港澳專章的講座，詳細梳理香港與中共的歷史淵源，以及香港之於國家來說無可比擬的獨特地位。本文是曹二寶講座《學習中共黨史港澳專章第一篇（1921-1949）》的第一章第三節，主要談及周恩來對城市地下鬥爭的思考和中共隱蔽戰線的創建，是中共城市地下鬥爭包括港澳工作正確路線的代表人物；原載於微信公眾號「一針見世界」，《香港01》獲授權轉載。



「曹二寶談中共與香港」系列之三



曹二寶談中共與香港．一｜工運聯動 香港是中共「初心萌動」之地曹二寶談中共與香港．二｜慘烈國情和特殊黨情啟迪非一般對港政策

【03】黑暗摸索 最有亮點

1936年9月，中共中央北方局派人到香港，恢復了港澳黨組織的省級領導機關，名為「南方臨時委員會」（簡稱「南臨委」）。之前，1935年1月，中共在紅軍長征途中的遵義會議上，確立了毛澤東在中央的領導核心地位；同年12月，長征結束、中共中央進駐二次大革命唯一保存下來的陝甘邊區革命根據地；之後就派劉少奇到華北，成立了中央北方局。

周恩來說過，早在長征起步時，他就「力主讓毛澤東進入中央政治局常委會」；經過苟壩會議和「四渡赤水」，他更「深信只有毛澤東能讓紅軍走出死亡之谷」。周恩來這個堅定信念，來自中共全黨「在黑暗中摸索」（鄧小平語）。

最有亮點的這種「摸索」就是，在「慘烈國情」和「特殊黨情」下的二次大革命中，周恩來在上海的中共中央（已轉入地下）主持日常工作期間，創造性地提出了城市地下鬥爭和隱蔽戰線的原則、策略和方式方法，併成功付諸實踐。

6月25日，北京，中國共產黨歷史展覽館內有香港回歸專區。（Mark Schiefelbein／美聯社）

1、周恩來論城市地下鬥爭。

對周恩來從1927年11月（到上海參加中共中央緊急會議），到1931年4月（部署中共中央從上海轉移到贛閩邊界的中央蘇區），這不到4年間，有關城市地下鬥爭的指示，曹二寶做了初步收集和梳理。要點如下：

（1）1927年11月，周恩來就指出：中共城市秘密機關必須社會化，就是需有適合當時當地情況、不易引起懷疑的掩護身份；

（2）1928年5月，他指示：中共城市地下黨員必須職業化，就是要「存身於合法半合法狀態，極密地深藏於群眾中」；甚至可參加「黃色工會」；

（3）同年12月，他又指示：中共城市地下組織要「積蓄力量，以待時機，不部署暴動，不等待武裝暴動」；

（4）1929-1930年，他進一步指示：中共城市地下鬥爭，要「不暴露力量，長期打算，照顧將來，保存積蓄力量」；

在此基礎上，周恩來系統提出了著名的城市地下鬥爭16字方針：「廕庇精幹，長期埋伏，積蓄力量，以待時機」。

周恩來（中）是中共城市地下鬥爭包括港澳工作正確路線的代表人物。（資料圖片）

2、周恩來創建中共隱蔽戰線。

史料顯示，他深刻記取了一次大革命失敗的兩點血的教訓：一無敵方動向的情報，二無偵察敵情的機構。就以對中共和中國人民的絕對忠誠，和他特有的膽大心細，在這方面建功立業：

（1）「伍豪之劍」出鞘。「伍毫」是周恩來筆名（「5號」諧音），他創立了以此威名四震的中央特別行動科（簡稱「中央特科」或「特科」）。1927年11月特科成立時，他親訂三「不準」原則：「不準亂打叛徒、不準打公開特務、不準綁票。」

（2）創建中共隱蔽戰線。周恩來根據三「不準」原則，引領中共獨立自主地建立了根本區別於國民黨和美英及原蘇聯等情報機構、最具中國（實際是中共）特色的龐大而無往不利、無堅不摧的隱蔽戰線；鍛鍊成長出一批隱姓埋名、無怨無悔的中共忠誠戰士和虎膽英雄。

曹二寶曾在中共深圳市委黨史和文獻研究室舉辦一場關於中共黨史港澳專章的講座。（網上圖片）

3、「黑暗中摸索」的亮點。

曹二寶認為，周恩來對城市地下鬥爭和隱蔽戰線的創造性探索，是中共最有亮點的「黑暗中摸索」。有三點值得注意：

（1）值得注意的是，中共在上海的黨組織，與華南地區包括港澳的黨組織一樣，在二次大革命中同處於「慘烈國情」和「特殊黨情」，即長達10年的國民黨「白色恐怖」和中共黨內三次「左」傾路線統治之下；上海又靠近國民黨反動統治中心的南京，白色恐怖遠比外國殖民統治下的港澳，更加殘酷慘烈。特別是中共中央在上海期間，出了最大叛徒：時任總書記向忠發和中央情報部門主要負責人顧順章；其中顧及其親屬，完全掌握中央和中央機關各部門領導及其家屬的地址和聯繫方式。

（2）值得注意的是，中共中央及所屬中央機關各部門全體人員，從1931年4月（顧叛變）起，到1933年1月（上海「白色恐怖」加劇）之前，基本上安全轉移；未及轉移的中央上海局和地方黨組織，因受「左」傾路線統治，就遭受了與港澳黨組織及其省級領導機關同樣嚴重的損失：「幾乎全部喪失」（毛澤東語）！

（3）值得注意的是，港澳也是城市，港澳黨組織長期處於地下。曹二寶說，重温周恩來對中共城市地下鬥爭和隱蔽戰線上述最有亮點的「黑暗中摸索」，對我們深刻理解中共對港澳特別是香港的認識與實踐，之所以「中外無出其右」，很有啟迪和幫助。也可從中領略周恩來在中共和中國革命中的卓越貢獻和歷史地位。

他認為，中共領導中國革命的進程，除了全黨正確路線的代表是毛澤東，白區正確路線的代表是劉少奇外，可能還需肯定，中共城市地下鬥爭包括港澳工作正確路線的代表是周恩來；他也是中共隱蔽戰線的創始人和最高負責人。