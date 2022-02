人民幣國際化｜對話黎麟祥——「一幣兩市」是中國的新嘗試

「你不想買也沒關係,我專門將書的電子版放在網上給人家免費下載。」香港科技大學經濟學系教授、經濟發展研究中心主任黎麟祥指的是自己剛出版的著作《 One Currency, Two Markets: China’s Attempt to Internationalize the Renminbi 》(暫譯《一幣兩市:中國在人民幣國際化的嘗試》)。他希望能有更多人閱讀這本書,繼而從中了解人民幣、了解國家和香港,而他為此已經着手準備中文翻譯版了。



黎麟祥與人民幣的故事開始於十年前,他如今是香港學界為數不多,專注研究國際貨幣體系的「港產教授」。立足於香港,他研究人民幣國際化的視角也很「香港」。在書中,他並不避諱中國發展正面臨的問題,但也沒有套用西方刻板印象「蓋棺定論」,而是堅信國家有自己的獨特模式,或會走出一條與別不同的貨幣國際化道路。



「我覺得我自己的看法比較正確。」黎麟祥胸有成竹,因為自己曾與香港、國家以及西方的官員、學者和商業機構作深度交流,「我視角比較平衡,不止有北京、內地的觀點,也有香港監管機構、業界人士的觀點,還有西方研究中國的觀點。」



《香港01》深度報道組獨家專訪黎麟祥,談談香港學者眼中的「人民幣國際化」。



黎麟祥把剛出版的著作《 One Currency, Two Markets: China’s Attempt to Internationalize the Renminbi》(暫譯《一幣兩市:中國在人民幣國際化的嘗試》)放在個人專頁上,供有興趣的讀者免費下載,希望能有更多人藉此了解人民幣國際化。(歐嘉樂攝)

1998年亞洲金融風暴和2008年金融海嘯,都令國家意識到「美元本位」的貨幣體系並不可靠,於是希望能夠獨立於這個體系之外,以自家貨幣與友好國家進行貿易結算。(資料圖片)