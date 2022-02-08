告別劏房﹒一｜重塑「居住正義」　從取締「低端房屋」開始

在今天的香港講「居住正義」，恐怕是個「笑話」。儘管大多數人都深深感受到「居住不正義」的存在，但似乎已經習慣了這是資本主義社會的必然型態，所以在怨聲載道的同時，大多選擇繼續忍受剝削，實際上並沒有太過強烈的求變意志。
國務院港澳辦主任夏寶龍去年提出「告別劏房」目標之後，至今仍然未被特區政府提上日程就是典型例子，因為無論是升斗小民抑或治港精英，幾乎都相信階級的存在必然伴隨利益的不均，那自然需要部份「無產階級」承受「低端住房」，才能確保「有產階級」的「馬照跑，舞照跳」，而只要自己仍未淪為社會的「低端人口」，就可對更底層的非人生活視而不見。
然而，正正是在這樣的香港，我們更加需要講「居住正義」。對任何城市而言，只有確保人人都能滿足更好生活需求、共同分享發展成果，才能有效促使人人努力推動自我發展、分擔社會責任；但在資本主義極度扭曲的香港，單是居住問題已經深陷「居住貧困」、「居住區隔」和「居住異化」等多重矛盾交織而成的困境，對人們實踐追求造成諸多限制。因此，必須重塑香港的居住正義，徹底扭轉「物性」高於「人性」的資本邏輯，才能形成以公平正義和共享成果為價值原則的全新城市居住關係——這一切，需要從「告別劏房」開始，但絕不僅限於「告別劏房」而已。
「告別劏房」系列報道三之一
告別劏房﹒二｜居住不正義四大成因：供需脫節、規劃失當、劏租猖獗、依賴地價
告別劏房﹒三｜改正置業主導房策錯誤 「人人住大屋」並非不可能的任務
詳細內容請留意2022年2月7日出版的第303期《香港01》電子周報文章《重塑「居住正義」 從「告別劏房」開始》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。