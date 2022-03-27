對話．種族歧視｜港產印度裔律師祖卡妮：種族共融道阻且長

「至少在三十年前的香港，別人看我會覺得很奇怪——為什麼一個印度人會講中文？但現在好了很多。」在港土生土長的印度裔律師祖卡妮（Kajal Aawani）與《香港01》對話，用流利廣東話講述相當勵志的個人經歷——執業近18年，她勇敢克服職業生涯中種族偏見、質疑、語言障礙等種種困難，在法律界站穩腳跟，擁有處理糾紛的豐富經驗，現為高嘉力律師行家庭與離婚業務團隊合夥人。然而，絕大多數少數族裔並不像祖卡妮這般幸運，而是被區別對待成「他者」，她感嘆，儘管香港華洋雜處，但距離真正的種族共融仍有很大的進步空間。
忽視中文教育
香港自詡「多元包容共融」國際大都市，但不同種族人群常常遭遇差別待遇，南亞少數族裔人士被歧視的情況尤其明顯。根據2016年中期人口統計，88.9%人口以廣東話（粵語）作為慣用語言——這導致並非以中文作為「自然母語」的少數族裔，在日常生活經驗、享用公共服務、維護工作權益等方面處處碰壁。相信不少香港人對此並不以為然，甚至認為既然在香港定居、就應該學習香港語言——問題是，從求學階段開始，特區政府就沒有為少數族裔提供足夠的中文教育，《2016年香港少數族裔人士貧窮情況報告》便顯示，南亞裔成人中能讀寫中文的比例偏低，當中印度人只有不足一成能讀寫中文。
祖卡妮憶及，就讀小學一至四年級時，少數族裔與華人學生一同上課，兩者比例約為一比九。他們日常明明可用中文交流，但授課大多以英文為主，中文課甚至會變成空堂，因為老師表明少數族裔不用學習中文，故只教授同班華人同學。到小學五至六年級，學校將不同班級的少數族裔學生合併成一個獨立班級，用法文授課，更加沒有中文教育可言。學校教育向來講究「服從」，學生都要遵循教學政策，家長也不會提出質疑，但如今回看當年，祖卡妮直言，「學校一點也不重視（我們的）中文教育。」
中學時，祖卡妮的同班同學都是少數族裔學生，仍然使用英文教學，那時她的成績名列前茅。直到1995年，祖卡妮升讀中五時，校方突然表示由於中六階段必須全部使用中文教學，少數族裔學生學習難度將會大大增加，甚至難以順利中學畢業，變相要求學生作出工作或轉學的抉擇；17歲的祖卡妮只好忍痛放棄學業，出身社會求職，在一間小型貿易公司做會計。她回憶，當時大多同學都走上類似的命運之路，唯獨有一名成績拔尖的同學，在母親極力爭取之下獲得校方破格錄取升讀預科，但由於前期中文讀寫基礎不夠牢固，全中文教學與應試太過困難，該同學堅持三個月後不得不放棄。
針對少數族裔的中文教育問題，特區政府並非毫無作為，但禁不起推敲。
一方面，教育局從2014年開始實行「雙軌制」，推出「應用學習中文（非華語學生適用）」課程，旨在幫助非華語學生奠定職場應用中文的基礎，資歷等同於DSE中文科考試。不過，香港理工大學中文及雙語學系助理教授梁慧敏曾對《香港01》指出，「雙軌制」僅針對本港中四至中六的學生，而現時小學呈分試需要非華語生以華語生的試卷考核，難免不公，致學生灰心。她建議，初中甚或小學的中文課程也應該作出適度調整。
另一方面，教育當局或學校本身甚少培訓教師對於非華語學生的教學能力，導致語文教師缺乏針對少數族裔因材施教的技能和經驗，面對中文基礎薄弱的非華語學生時往往無從入手。儘管《2016年香港少數族裔人士貧窮情況報告》顯示，印度及巴基斯坦裔兒童有逾七成能讀寫中文，而尼泊爾兒童則有近五成，即在政府政策更新下，新一代少數族裔兒童中文讀寫能力明顯優於成人，但早年未被政策覆蓋的那些學子，仍因中文水平較低而陷入升學難、求職難的怪圈，無法解決跨代貧窮。
再者，即使新一代少數族裔兒童開始突破教育制度當中的中文障礙，但仍然面對升學率偏低的問題。根據立法會提供的數據，在18至22歲的南亞裔人士中，只有10%在香港升讀學位課程，遠低於整體人口相關比率23%。不知這其中能有多少個祖卡妮的故事？
求職處處碰壁
初出社會時，祖卡妮經親友推介，輾轉在兩間貿易公司擔任會計。她從工作中充份感受到女性在職場上亦能施展拳腳，所以逐漸脫離「男主外，女主內」、女生結婚生子做賢妻良母等家鄉傳統觀念，嚮往人生的無數種可能；於是，毅然決定在1999年報讀香港大學專業進修學院開設的非全日制法律文憑課程，同時在一間大型英資律師事務所從事行政工作，並著手申請赴英留學事宜。
經過溝通，父母尊重祖卡妮希望深造改寫命運的願望，嘢不再用傳統觀念對女性的期待束縛她。2000年9月，祖卡妮利用工作積蓄前往英國謝菲爾德大學，3年後取得法學士文憑返港，又在香港城市大學繼續深造，完成法學專業證書課程（Postgraduate Certificate in Laws，簡稱P.C.LL.）。
如此勵志履歷在彼時的印度裔女性中並不算多見，然而，祖卡妮一腔熱血尋找實習律師機會時卻屢遭拒絕，連面試機會都沒有。有律師事務所的人力資源管理直言，公司聘請的都是劍橋大學等頂尖名校畢業的高材生，兩文三語都可以熟練運用，而祖卡妮的中文讀寫能力欠佳，沒有優勢。其後，在城大老師的推薦下，祖卡妮獲得面試機會，並憑藉能力與誠意說服對方拋出橄欖枝。
祖卡妮表示，律師事務所使用的所有文件內容都需翻譯成英文，儘管自己中文讀寫能力不足以翻譯好文件，但英語已達母語水平，中文口語能力較好，可勝任跟領導參加會議、與客戶洽談、做會議筆記、或校對英文文件等工作。可以說，祖卡妮算是相當幸運，因為本港法律沿用港英殖民時期建立的普通法制度，向來以英文為主導，所以即使她曾因自小缺乏中文教育導致求職過程不順，但總算能在職場一展所長。
但各行各業中，因中文能力而被拒之門外的少數族裔求職者並不少。祖卡妮曾在報章撰文，談及很多人由於中文讀寫能力有限，即使能用廣東話日常溝通，在職場上也是屢屢碰壁，例如她有不少同學都礙於此而只能從事體力勞動工作，無法實踐其他職業理想。
香港嶺南大學文化研究系副教授梁旭明曾研究相關議題，早前對《香港01》指出，語言能力誠然是求職困難的根本問題，但這也容易變成藉口，令很多僱主擁有一個看似「正當」的理由拒絕部分合資格少數族裔人士的求職。事實上，例如醫療、工程、銷售等工種對中文能力的需求並不高，但僱主仍然質疑少數族裔中文讀寫水平，背後潛藏著根深蒂固的種族歧視心理。
種族共融道阻且長
如今，祖卡妮已組建美滿家庭，不同於身邊相夫教子、放棄職業生涯的傳統女性同齡人，她堅持追求夢想，走出自己的路，但仍有很多同鄉及其他少數族裔人士，因社會歧視、傳統觀念、語言能力等問題，難以走出宿命怪圈。
無可否認，近年通過團體倡議、媒體報道，少數族裔的困境逐漸走入大眾視線，種族共融政策的確有所改善，但仍有很大進步空間。祖卡妮認為，各行各業頂層精英尤其需要正視少數族裔所面臨的職場歧視問題，不能簡單基於語言能力將他們拒之門外，而是應該一視同仁，以同一套標準衡量不同種族求職者的專業能力和品格操守。
年少經歷讓祖卡妮深知，被視為「他者」的少數族裔若想在香港闖出一番天地，需在人脈、能力素養等方面加倍努力。她在2006年與三名南亞裔同行成立香港印度律師協會（後改名為香港南亞律師協會），除了促進成員增進交流、互相扶持之外，主要協助行業內南亞裔青年開拓眼界、結交人脈、解決困惑，並將著組建導師項目帶領他們走入職場，以榜樣的力量打破對前景的想像。協會目前已有超過150名成員。
平機會自2018年12月推出《種族多元共融僱主約章》，現已有200間機構簽署，包括跨國企業、本地財團、中小企、體育機構、教育團體、非政府組織等，承諾支持推動種族多元工作間。但推動種族共融，特區政府必須主動承擔責任，發揮作用。祖卡妮呼籲，「政府不要用不同的標準對待我們。」——在語言教育方面，無論是何血統，在香港出生成長，都應享有從小學習中文的基本權，以免日後影響學業、職業發展道路；在文化共融方面，政府應正視印度等少數族裔的重要節日，並從細微行為著手改變，例如在新年發佈祝賀，喚起公眾意識。
祖卡妮曾堅持在印度新年期間贈送禮物及印度食品給同事，加深彼此文化了解，但個人力量不足以改變整個社會，政府理應思考如何讓香港成為真正包容、多元與共融的國際都市。