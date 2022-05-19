社科發展・一｜重建世道人心　讓社會科學推動香港社會轉型

相信大多數人都會認同，香港面對非常嚴峻的深層結構矛盾，正值非常關鍵的社會轉型時期；然而，對於「何謂深層結構矛盾」，又該「如何推動社會轉型」，大家長久以來卻都缺乏共識，而當中一大癥結在於，社會科學發展遠遠不足以回應香港社會問題。「社會科學」本是用以描述、解釋和預測社會現象的實證研究，也是認識社會、改造社會的重要工具，更是歷史發展和社會進步的關鍵力量；但在香港，儘管各大高等教育院校均有開設具備一定規模的社會科學課程、定期發表一定數量的社會科學研究，不過整體而言仍然呈現使命價值不清晰、發展戰略不明確、學科體系不健全等問題，以至於社會上下都對社會科學存在一些誤解，例如不少市民將之視為「乞食科目」、教育資源也很有限——只有一成學生修讀社科，《香港社會科學學報期刊》也不怎麼研究香港，治港精英更加不會藉着推動社科發展以解答時代命題，包括透析問題本質、化解矛盾根源、提高決策水平、強化治理效能。



「重塑社會科學發展」深度報道系列三之一



香港正值非常關鍵的社會轉型時期，需要專業而深入的社會科學研究回應時代命題。（資料圖片）

香港中文大學社會科學院院長趙志裕認為，社會科學所學的是「世道人心」，不論是哪個學科，這都是他們共同研究的目標。（歐嘉樂攝）

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新對於缺乏本地社會科學研究的現象感無奈：「但那個『遊戲』就是這樣玩的，做本地研究並沒有前途。」（黃寶瑩攝）

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。