社科發展・一｜重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型
撰文：黃雲娜 劉彥汶
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相信大多數人都會認同，香港面對非常嚴峻的深層結構矛盾，正值非常關鍵的社會轉型時期；然而，對於「何謂深層結構矛盾」，又該「如何推動社會轉型」，大家長久以來卻都缺乏共識，而當中一大癥結在於，社會科學發展遠遠不足以回應香港社會問題。「社會科學」本是用以描述、解釋和預測社會現象的實證研究，也是認識社會、改造社會的重要工具，更是歷史發展和社會進步的關鍵力量；但在香港，儘管各大高等教育院校均有開設具備一定規模的社會科學課程、定期發表一定數量的社會科學研究，不過整體而言仍然呈現使命價值不清晰、發展戰略不明確、學科體系不健全等問題，以至於社會上下都對社會科學存在一些誤解，例如不少市民將之視為「乞食科目」、教育資源也很有限——只有一成學生修讀社科，《香港社會科學學報期刊》也不怎麼研究香港，治港精英更加不會藉着推動社科發展以解答時代命題，包括透析問題本質、化解矛盾根源、提高決策水平、強化治理效能。
「重塑社會科學發展」深度報道系列三之一
詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。