香港搶人才可先放眼星深

由反修例運動到疫下的入境隔離和社交距離措施，不少專業人才和外派員工離港，外地人對來港亦感卻步。行政長官李家超近日連番高喊香港要搶人才，尤其是創新、醫療及高端科技範疇，同時要培育本地人才，並表示會在《施政報告》交代新方案。但世界各地也在搶人才而且條件優厚，香港如何與之較勁？人家的方案又有何可參考之處？



香港要補回近年流失的人才，較多提及的是從事金融、醫療和教育行業。例如聘請近千人的金管局去年流失7%人手，證監會和保監會分別為12%及16%，流失率較對上一年嚴重。另外，政府針對重點產業發展亦制訂了「香港人才清單」，13項專業包括一些對應金融科技、創科、創意產業和表演藝術、商業爭議解決和資產管理等香港積極拓展的行業，亦包括較少人留意的海事和環保行業。

港府於2021年更新人才清單，符合清單的11項行業和專業領域的申請者，可於「優秀人才入境計劃」獲得額外分數優先來港。（資料圖片／高仲明攝）

人才來了又走 落腳香港比例低

而要填補本地人才空缺、補足本地經濟需要，引入人才不但較快，中長期亦有助培訓本地新血。惟令人憂心的是，香港對世界各地的吸引力不如以往。觀乎幾項人才入境計劃，大部分的申請數字在2020年起萎縮，獲批人數也隨之下降。針對非內地人才和專業人士的一般就業政策，2019年有41,289人獲批簽證，急跌至今年頭半年只有5,701人。

唯一呈上升趨勢的是優才計劃，基於配額在2020年起調升，實際獲批宗數在去年升至2,004人，今年首半年亦有1,147人，主要來自金融及資訊科技兩個行業。不過，近九成的獲批人士來自內地，海外申請人只佔少數，欠缺多元背景。

各類人才計劃人數統計（「資料一線通」數據集及入境處網頁）

各類人才計劃人數統計（「資料一線通」數據集及入境處網頁）

「優秀人才入境計劃」獲分配名額按申請人所屬地區分項的統計（「資料一線通」數據集）

再者，已引進的人才亦不覺得香港是個值得長居的地方，他們就好像維港的海水般流進又流出。據立法會文件，幾個人才入境計劃下取得居留權的人數比例，在2019年只佔七年前來港者不足兩成。

各地熱搶人才 莫奢望復常後人才回流

良禽擇木而棲，人才也一樣，向能幫助自己和家人事業生活的地方走。從社會角度看，人才持續離開表示該地方有制度或者結構問題。本地和外來人才離港的原因多種多樣，有部分來自不接受修例風波後的政治環境，有部分難以忍受疫情下的強制檢疫安排，連上屆特首林鄭月娥在離任前亦承認海外人才感到「不耐煩」。另外，個別受訪港漂分享香港缺乏全球性的科技企業，又難融入本地文化和生活，甚至直言高昂的樓價租金令他們放棄在港定居。

新加坡人民行動黨重視領導人才的挖掘、培育和保障。（Getty Images）

上段提到的是令人移出香港的推力，很多時候決定亦涉及另一地的拉力。現在很多大城市也出力拉人才來，並且條件優厚。不說太遠，一直被視為香港競爭對手的新加坡，爭奪人才公認領先全球。其實當地同樣面對境外人才數目下降，在2021年底Employment Pass和S Pass工作簽證入境計劃的人數較2019年底下降一成多至兩成。疫情顯然是主要因素，不過總理李顯龍沒有靜待回升之日，反而在日前的國慶演說強調國家必須聚焦在如何吸引頂尖人才，幫助國家成為創新創業的總匯，詳細方案有待公布。

再回溯前幾個月，新加坡已經開展吸人大計。一來，政府要求提高當中Employment Pass和S Pass計劃的薪金下限，此舉令企業三思應否轉回聘請本地人，但若然繼續聘請，企業就會要求人才要具備更高能力，以抵得上工資上升。二來，當局透露將推出新措施吸引具有「超級技能」的精英。中外知名的科企、藥廠等已先後進駐新加坡，例如Dyson、字節跳動、Grab、輝瑞等，而企業會挑選精英。珠玉在前，其他地方要招攬同類人才以及企業可謂難上加難。

另一個例子是深圳。深圳在吸引人才方面的對策就專注配套和獎勵。市政府在2010年起推出「孔雀計劃」，對科研人才提供戶口，高達600萬人民幣的獎勵補貼，另加置業補貼或為期十年的免租房，吸引留學國外的內地研究生到深圳。即使近來計劃有了變動，計劃仍保留購房和租房補貼。當然，深圳引進國內知名企業，也是一大吸人優勢。

香港短期板斧少 契機還看吸企業

人才是要搶回來的，李家超帶領政府香港「參戰」值得樂見。香港具備自身優勢，尤其是中西經濟文化交匯、法治、雙語能力、營商效率、交通便捷等。但要增加優勢，追上深圳和新加坡等的步伐，香港目前明顯不足。免檢疫通關未有期，生活指數較新加坡高，房價租金冠絕全球，若然動輒以寬免專才置業稅款或租金補貼，亦有違一貫調控樓市政策，仿效他國推出縮短申請居留權年期則富爭議又不見得帶來成效。

短期而言，政府可改善現行入境計劃安排。首先，審批時間向科技人才入境計劃看齊，即以兩星期審批為目標，盡快令有意來港者盡快動身。其次，駐外的經貿辦應加強吸引海外人才到港，增加人才量和多元背景。

青協研究認為，香港樓價高、租金貴，影響到吸納海外人才。(資料圖片)

對於新申請者，政府可以在他們到埗後首兩三年批出定額租金補助，惟對象不應是最高資歷、財政能力較高的一群，而是年青而新近考取碩士或博士資格的人士，畢竟他們才最需要降低生活負擔，此舉亦可增加他們對香港的歸屬感。此外，有鑑於今年內地來港升讀大學的青年回升，他們將會長期留港，院校和政府應早日助他們適應本地生活，爭取他們定居，成為貢獻社會的新力量。

相對而言，香港更有條件在中長期羅致人才。這是基於新基建配套初步成形。生產力促進局總裁畢堅文在今年4月透露好消息，有外資世界級頂尖研究所有意落戶新田科技城，而科技城提供彈性容許企業興建自用的人才公寓。若然一切成事並加快動工落成，將可發揮連鎖效應，有了企業，居住問題有解，吸引人才就容易辦得多。

新冠疫情雖然窒礙了全球人口流動，但各地對人才的渴求有增無減，惟香港在渴才競賽中碰上人才流失，威脅經濟民生長遠發展。只有政府帶領搶企業，搶人才，改善入境政策配套和積極招商引資，香港才有把握實現由治及興。