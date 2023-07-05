在職人士升職轉工加薪｜1年取得DSE五科二級政府認可學歷？

【DAE / 應用教育文憑 / DSE / 文憑試】現時香港僱主正搶人才，如果想要把握機會升職或轉工加薪，就要先取得升學就業的入場券，即文憑試包括中、英文科取得5科2級。原來即使是投身職場多年的年長生，依然可透過修讀最新推出由教育局策劃的應用教育文憑（DAE）取得相關學歷，為未來深造進修和職場鋪路。到底在職人士考慮報讀DAE三大因素是甚麼？完成DAE後對未來進修、就業有何幫助？以下立即為你一一拆解！



應用教育文憑（DAE）是甚麼？

應用教育文憑（DAE）是為市民提供另一途徑取得就業和進修所需的基本學歷，對象是中六離校生或21歲及以上的人士。課程內容以實用為主，學生必須修讀中文、英文和數學3個必修科，以及2個補充科+3個選修科或5個補充科。無論揀選哪個組合，均需完成600個學時。一般而言全日制需時1年完成、兼讀制需時至少1年完成。

甚麼是年長生？

21歲或以上人士為年長生，當中包括在職人士。不過院校收生時並無任何學歷或工作經驗要求，但學生需完成各科作業、考試及出席率達標。

工作與進修可否同時進行？

對於在職年長生而言，若有意進修需考慮上課時間、修業年期和學費三方面。

1.上課時間

在職年長生均會希望能兼顧工作以免影響收入，不過值得留意的是，現時8間開辦應用教育文憑的院校中，只有3間（香港科技專上書院、明愛社區書院和香港專業進修學校）設有兼讀制夜校課程，配合年長生兼顧工作和進修，選校時必須留意。

2.完成課程時間

以兼讀制計算，個別院校或有特別安排，協助在職年長生盡快完成課程取得學歷，例如院校部份科目會開設速成班或特別班，一般只需1年完成。另外院校或會在開科安排作配合，例如採取一年四季開辦課程的形式，讓學生可全年修讀不同科目。

3.學費

無論學生在哪一間院校修讀應用教育文憑，所取得的學歷資格均是一樣的，但要留意2023/24學年不同院校應用教育文憑的學費不同，學費介乎$37,940至$43,800，其中收費最平的是香港科技專上書院。

另外，成功修畢每一個科目均可獲學生資助處發還有關科目30% （無需入息審查）學費發還，有需要人士可申請 50% 或 100% 學費發還（需入息審查），減輕學費負擔。

應用教育文憑學歷認證

應用教育文憑屬於資歷架構第三級，學歷相當於中學文憑試5科2級（包括中文和英文2級）；若學生同時選修畢延伸數學補充科目，學歷將相當於中學文憑試5科2級（包括中文、英文、數學2級）。

另外，應用教育文憑課程部份選修科是以《能力標準說明》為本，意味學生完成課程後具備有關行業的技能和知識，因此成功修畢相當選修科的學生將獲頒相關的獨立資歷證書，有助日後投身職場。

應用教育文憑升學就業出路

學生完成應用教育文憑取得文憑試包括中、英文在內5科2級的資歷，將合資格升讀本地院的副學士或高級文憑，為日後繼續進修踏出第一步。

至於求職方面，現時不少僱主均會要求應徵者學歷相當於文憑試包括中、英文在內5科2級，例如政府紀律部隊、郵務員、二級稅務督察等逾多個公務員職位。另外，政府也有不少職位要求應徵者持有相當於文憑試包括中、英、數在內5科2級學歷，例如助理文書主任、二級地政督察等，若學生完成應用教育文憑並修畢延伸數學補充科目，將合資格投考這些職位。