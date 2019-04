艾粒演唱會兩度落淚：做細場冇所謂，但其實我哋都想上紅館

《艾粒Boom 紅館激戰》昨夜完成尾場演出,少爺占與Donald這對DJ組合由直播室走到上紅館舞台,為一眾80、90後,甚至00後帶來不少歡樂回憶。

演唱會進入下半場,艾粒換上一身bling bling行頭,唱出《AKB友達》及《中居與正廣》,搞笑的二人忽然又多了一份青澀味道。二人閒聊期間,少爺占突然發現Donald的身高與平日有所不同,令他們在台上看起來差不多高,一再要求下,少爺占脫下Donald的鞋,發現裡面的增高鞋墊,令全場笑個不停。

出道17年,艾粒終於由直播室走到上紅館。 (葉志明攝)

進入激戰第三回合,二人唱出《寶寶很苦》,更要求台下歌迷一起合唱,最後Donald扳回一分。唱出《娜娜奈奈》時,二人更走到台邊與粉絲握手。C AllStar四缺一登場擔任嘉賓,唱出樂迷引頸以待的《十戒歌》,可惜一曲後便要揮手說再見。

少爺占即場拆穿當奴著增高鞋墊。 (葉志明攝)

少爺占一個人再到台上,唱出他為林一峰填詞的作品《19》。及後Donald亦接力獨唱出古天樂的《男朋友》,Donald笑說:「我諗匀都係得兩首歌夠膽喺紅館自己一個唱,一首係古天樂嘅《男朋友》,另一首係《Happy Birthday》。」最後這個獨唱環節讓Donald在激戰中追至平分。

C AllStar亦有登場唱出《十戒歌》。 (葉志明攝)

最後一回合,Donald再選唱一首《我病了》,而少爺占則憑《孤零燕》奪得最後勝利。要接受大懲罰的Donald需要即場吃下他最害怕的榴槤。

當奴當著全紅館觀眾面前,挑戰他最怕的榴槤。 (葉志明攝)

唱出Backstreet Boys的《I want it that way》,Boy´z突然從台下升上來。I Love You Boyz與Boy´z齊集台上,少爺占笑說:「其實本身我同關智斌先係Boyz。」關智斌不禁追問:「最初唔係話一齊開紅館㗎咩?點解最後得你哋嘅?」Donald立刻答道:「因為入紙嘅時候支筆冇墨。」艾粒又跟Boyz鬥多兩回合,第一回合鬥靚仔時,艾粒竟然勝出,連Kenny也大叫:「你哋主場,一定係做馬!」第二回合,四人合唱出《Para Para櫻之花》鬥跳又鬥唱,終於讓Boyz扳回一城。比賽平手,少爺占表示:「如果決賽喺下一年,又喺紅館搞,《艾粒激戰Boyz》,唔知大家點睇呢?」隨即令全場歡呼。

I Love You Boyz及BOYZ難得在紅館聚頭,各自唱了不同版本的《死性不改》。 (葉志明攝)

Boy´z演唱出代表作《死性不改》又與樂迷握手後便把舞台交回艾粒,唱出《搖擺烏克蘭》、《我我我我我有胸部》、《大飲茶》、《個頭痕唔痕呀》、《扮晒巨星》及新歌《喪標的最後一夜》。連場快歌熱舞,艾粒唱到後期脫掉上身衣服祼半身引爆全場氣氛。

一輪快歌過後,艾粒脫掉上衣,引起樂迷歡呼。 (葉志明攝)

Encore期間,艾粒穿上「iLUB」Print Tee唱出《柚子》,收起笑臉,少爺占和當奴終於在這刻不禁流下淚來。沉默良久,少爺占首先開口:「由我哋第一個騷四百幾人,一路越做越大,其實我自己覺得做咩場地都冇乜所謂,直至身邊有啲人話都想我哋上紅館。可以同Donald一齊上紅館係好開心嘅事,之後就算做返細場都冇所謂,當然做紅館就更開心。」當奴續道:「做完第一場冇晒聲,我真係好驚,因為覺得好難得兩兄弟嚟咗呢度。我已經唔係唱得好,如果冇埋聲我都唔知點做,攰到死又瞓唔到。但見到好多人留言同我哋講,聽咗我哋17年,今日帶埋肚入面個BB嚟聽。我覺得呢件事好痴線。」

雖然二人平時騎騎呢呢,不過亦有感人一面,更想不到他們會在紅館台上兩度落淚。 (葉志明攝)

《嗌嗌嗌Love U》、改編《下一站天后》的《Miss Miss埋鏡試試》及《歡樂粒宵》,完滿了二人的首個紅館演唱會。怎料完場後,觀眾仍未願散去,不停嗌encore,二人再度上台:「我哋啲歌真係唱晒,又唔可以即場作首《榴槤好好味》,你哋想聽啲咩,我哋唱。」最後三度encore,全場觀眾站起合唱一次《我我我我我有胸部》、《Goodbye》、《個頭痕唔痕呀》及《扮晒巨星》才讓整晚演出正式結束。

最後三度Encore才正式完場,艾粒二人不停翻唱經典作品。 (葉志明攝)

