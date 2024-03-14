誰是被害者？山區驚見全裸溶屍　機智警憑1原因揭破綻　真相竟是…

台灣新北市三峽區山區內驚見1具「全裸溶屍」，遺體更有明顯灼燒和刺傷的痕跡，民眾大驚報案，當地警方聯同鑑識人員到場，以最高規格形式展開調查，其中1名鑑識巡官由於特別愛看和鑑識有關的犯罪題材劇集，所以懷疑所謂「溶屍」只是道具，經調查後證實是藝人張孝全主演的Netflix台劇《誰是被害者》的道具。



新北市環保局跟進事件，揭發有公司和外判商把劇集廢棄物放入袋後，胡亂棄置在溪床，由於未有領取廢棄物清除及處理許可證明文件，所以涉嫌違反《廢棄物清理法》，警方將會函請檢察署跟進案件。



「全裸溶屍」有明顯灼燒和刺傷的痕跡。（網上圖片）

本月12日（周二）傍晚6時許，陳先生與家人計劃前往三峽區成福山區觀賞螢火蟲，但發現需要事前預約，於是準備折返回家，豈料見到溪邊被圍上黃色封鎖線，陳男走近發現封鎖線內有1具屍體，大驚致電報警。

由於現場山路僻靜，而且沒有路燈，加上跌至9度低溫，警員花了大約40分鐘才抵達現場，使用電筒照射遺體，可見有灼燒和刺傷的痕跡，雙手呈現被反綁狀態，於是通知同袍支援。

三峽警分局長許城銘聯同副分局長、偵查隊長及所長等人立即趕到現場，同時通知鑑識中心到場提供協助，為了查出真相，警方更調查最近數個月失蹤人口案，以最高規格形式調查案件。

鑑識巡官陳偉曦因喜愛看犯罪題材劇集，所以很快識破「全裸溶屍」是道具的真相。（網上圖片）

其間31歲鑑識巡官陳偉曦發現屍體附近散落的證物袋和刑案卷宗，寫有「平霖市警局」，惟台灣沒有平霖市，陳偉曦平時愛看懸疑推理劇，開始懷疑所謂「溶屍」只是道具，於是發揮鑑識專業，寓工作於娛樂，最終證實「溶屍」是Netflix台劇《誰是被害者》道具。

慎重起見，警員詢問當地清潔隊，原來清潔隊上月9日當日就已經將「溶屍」和其他垃圾打撈上岸，花了一段時間才聯絡到劇組，但對方無法交代清楚如何處置，清潔隊唯有暫時使用封鎖線圍住道具，豈料釀成虛驚一場。

藝人張孝全在《誰是被害者》飾演患有亞氏保加症的鑑識人員，發現自己女兒涉及命案後追查到底，從中學會理解自己和其他人痛苦。（《誰是被害者》劇照）

新北市環保局跟進事件，指出劇組最初委託1間公司處理廢棄物，以3萬新台幣（約7,600港元）外判給謝姓男子處理，但謝男未有領取廢棄物清除及處理許可證明文件，只是將廢棄物放入袋後棄置在溪床，謝男和涉事公司涉嫌違反《廢棄物清理法》，三峽分局將函請臺灣新北地方檢察署跟進案件，廢棄物本月14日已被清走，違反《廢棄物清理法》最高可被判處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1,500萬新台幣以下罰金（約380萬港元）。

Netflix台劇《誰是被害者》將於2020年4月30日上線。（《誰是被害者》海報）

今次拆穿「道具溶屍」的鑑識巡官陳偉曦事後接受訪問，指出在大學修讀醫檢系，由於超喜歡和鑑識有關的犯罪題材劇集，所以報考三等鑑識特考，脫穎而出從偵查佐晉升為新北市警局鑑識中心的鑑識巡官，獲分派到三峽警分局工作，認為從事鑑識工作不但可以伸張正義，而且可協助受害人。

Netflix台劇《誰是被害者》將於2020年4月30日上線，描述由藝人張孝全飾演的患有亞氏保加症的鑑識人員，發現自己女兒涉及命案後，和許瑋甯飾演的記者一同追查連串命案，從中學會理解自己和其他人痛苦。

（綜合）