人渣！15歲女搭校巴遭指侵20分鐘　驚到咁極心酸　淫狼身份竟是…

令人髮指！台灣1名15歲少女乘坐校巴回校期間，被鄰座男生伸手進入運動褲下體位置「指侵」長達20分鐘，由於少女相當害怕，不敢反抗，任由對方性侵直至到達學校。少女父親事後得知事件，而涉事者竟是女兒的男童學，遂怒告男同學及其父親，要求賠償父女2人的「精神慰撫金」各100萬新台幣（約26萬港元，共約52萬港元）。法院審理後，判被告一方須賠償共50萬新台幣（約13萬港元）。被告不服上訴，被高院駁回，全案確定。



台灣1名15歲少女乘坐校巴回校期間，被鄰座男同學伸手進入運動褲下體位置「指侵」長達20分鐘。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發2022年9月1日上午7時10至7時20分，校巴上15歲少女小美（化名）與男同學小強（化名）相鄰而坐，其間小強色心大起，未經小美同意下把手伸進小美運動褲內撫摸下體私處長達20分鐘。小美由於感到害怕，不敢反抗，唯有任由小強性侵，直至到達學校。

小美父親得悉事件後憤怒提告，直斥小強無視車上還有其他同學共乘，趁小美心智尚未成熟、膽小、無力反抗心理，對小美伸出「魔掌」，導致小美內心存有陰影、睡眠不佳，並對於男性有防衛心理，勢必嚴重影響將來人際交往。父親痛心女兒情況，決定替女兒出頭，向小強及其父親提告，要求他們賠償父女2人「精神慰撫金」各100萬新台幣（約26萬港元，即共約52萬港元）。

法院審理後，判被告一方須賠償共50萬新台幣（約13萬港元）。（示意圖／gettyimages）

法官審理後認為小強侵害小美身體、性自主權及貞操權，應對她負損害賠償責任，小強的父親為兒子的法定代理人，有監督之責，故應負連帶損害賠償責任，考慮2人學歷、身分地位、教育程度，判2人應賠償小美30萬新台幣（約8萬港元）、小美父親20萬新台幣（約5萬港元），即合共50萬新台幣（約13萬港元）。

被告一方不服提出上訴，台中高分院認為，小強父親工作固定月入3萬新台幣（約8,000港元）等，認為判處50萬新台幣（約13萬港元）賠償適當，駁回上訴。全案確定。