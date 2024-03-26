女生自嘲「廢物」列4點讚絕世好男友　網民睇完鬧勁港女：做壞市

有好男友當然要放閃！有港生最近在討論區發文，表示和男友拍拖1周年，感激對方平日呵護備至，列出男友4大優點，包括不介意自己化妝慢、關注自己身體狀況、會嚴選入住的酒店還預先清潔好設施，自嘲「打完成段嘢都覺得自己好似廢物女友咁，但係重點係想襯托佢對我嘅無微不至」。不少網民看完帖文後，反指樓主「勁港女」，男友過度寵愛是「做壞市」、「幫人哋老豆照顧個女系列」，但也有人大讚其男友是「天花板」，盼望樓主要好好珍惜對方。



有女友在討論區發文大讚男友對她照顧呵護備至。（《和解在後》劇照）

樓主在Dcard討論區以「我男朋友算唔算教科書級別」為題發文，表揚交往1周年的模範男友，自嘲「打完成段嘢都覺得自己好似廢物女友咁」。樓主歸納男友4個優點，第一是平日會安靜等候自己化妝，「我好鍾意慢慢化妝，有時候個妝唔滿意，我會糾結然後不斷修改，所以化妝時間好耐」，男友從不催促，還會讚「今日又靚咗」，有時還會好奇地向樓主詢問化妝品的知識。

第二，樓主提到男友會為她精心挑選酒店，處理所有細節，還主動清潔房間設施，無需她操心，「佢每次一到酒店，都會主動煲水消毒水壺先，又會用濕紙巾消毒馬桶，洗浴缸」。第三，樓主稱自己體力較差，平日外出時常要「唞一下」，男友會馬上找空位讓她休息，「拎糖一齊食」、「我經常話攰，要飲水，要喺袋拎化妝品等」。她一坐下，男友會站在她身前帶起所有東西，「保護住我，唔畀人哋撞到我」，而且從無怨言。

最後一點，樓主平日經常遺漏東西，幸得男友仔細檢查，笑指「每次我帶咗咩嘢，佢都比我更清楚」。樓主笑言自己的重點是「襯托佢對我嘅無微不至」，甜爆指「之後嘅日子都請多多指教了」。

樓主在帖文歸納男友4個優點，認為男友「真係對我好好」。（示意圖 / GettyImages）

許多網民認為樓主「勁港女」，事事要男友遷就，「如果明知自己對化妝有要求，點解唔早啲開始化，要人等你」、「酒店竟然唔係一齊揀…」。部份留言嘲諷樓主，「拜托你男朋友唔好同你分手」、「想知道調返轉你又為男朋友做過啲咩」、「幫人哋老豆照顧個女系列」、「我哋女人要自主唔需要男人做呢啲嘢」。

不過有網民認為樓主也是過得幸福才放閃，毋須處處針對，「樓主有本事搵到個咁惜佢嘅男仔都係佢實力，個男仔又願意做」，又不滿部份人「一嚟就話人港女」，質疑他們只是妒忌樓主。

（Dcard）